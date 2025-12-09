Thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 10/12/2025

Kết phiên VN-Index giảm 6,57 điểm, tương đương 0,37% xuống mốc 1.747,17 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 1,54 điểm, tương đương 0,6% xuống 257,14 điểm.

Chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự 1.755-1.775 trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index gặp áp lực rung lắc mạnh khi tiến tới thử thách vùng kháng cự 1.755-1.775 điểm. Chỉ số có thể sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự này trong các phiên tới với sự hỗ trợ của nhóm vốn hóa lớn.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng lưu ý đến rủi ro đối với thị trường khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn quay đầu giảm điểm. Trong bối cảnh, thị trường đang neo giữ ở vùng cao, mặt bằng lãi suất vẫn đang có xu hướng nhích tăng, một yếu tố không tích cực xuất hiện có thể là điểm kích hoạt điểm xoay chiều cho thị trường tại vùng kháng cự kênh trên.

Nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro cho các vị thế ngắn hạn trong danh mục ở giai đoạn hiện tại.

Thực hiện bán chốt lời dần các vị thế ngắn hạn đã đạt kỳ vọng tại vùng kháng cự 1.755-1.775 điểm.

Đối với các vị thế đang nắm giữ nên quản trị theo các ngưỡng trailing stop để giảm thiểu rủi ro”.

Chỉ số VN-Index rung lắc trong vùng kháng cự

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index bật tăng ngay từ lúc mở cửa phiên sáng lên trên 1,770, tuy nhiên áp lực chốt lời tại đây đẩy chỉ số xuống giằng co trong vùng 1.725 – 1.760 trước khi đóng cửa tại mốc 1.747,17 điểm, giảm gần 7 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dầu khí giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Du lịch & giải trí.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này tiếp tục bán ròng trên cả ba sàn, đặc biệt bán ròng hơn 2.4 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX. Cổ phiếu VIC tiếp tục là trụ đỡ hạn chế đà giảm của VN-Index hôm nay. Chỉ số trải qua một phiên giằng co trong phiên độ lớn trong vùng kháng cự 1.740 – 1.780, thanh khoản tăng. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới”.

VN-Index chịu áp lực bán giá cao khi gặp vùng kháng cự mạnh 1.750 điểm - 1.800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Dưới ảnh hưởng tích cực của số ít cổ phiếu, VN-Index tiếp tục tăng điểm đầu phiên hôm nay, hướng đến vùng giá 1.780 điểm. Sau đó áp lực bán bắt đầu gia tăng mạnh trên diện rộng ở hầu hết các mã với thanh khoản gia tăng. VN-Index tiếp tục chịu áp lực bán mạnh hơn trong đầu phiên chiều về vùng giá 1.725 điểm và bắt đầu phục hồi. Điểm nhấn hồi phục từ cổ phiếu ngân hàng đầu ngành và nhóm chứng khoán... Kết phiên VN-Index giảm 6,57 điểm (-0,37%) về mức 1.747,17 điểm, chịu áp lực bán ở kháng cự rất mạnh 1.750 điểm - 1.800 điểm. VN30 giảm 10,80 điểm (-0,54%) về mức 1.973,02 điểm, chịu áp lực bán ở kháng cự 2.000 điểm.

Độ rộng trên HOSE tiêu cực với 217 mã giảm giá. Chịu áp lực bán mạnh ở nhiều cổ phiếu ngân hàng, dầu khí, bất động sản, truyền thông, phân bón, khu công nghiệp....; 94 mã tăng giá, phục hồi khá tích cực ở nhóm xây dựng trước áp lực giảm điểm, hóa chất, công nghệ, VIC vượt trội so với thị trường khi đang có mức tăng giá 689% so với cuối năm 2024 và 44 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch trên HOSE tăng mạnh 46,9% so với phiên trước. Thể hiện áp lực bán mạnh ở nhiều mã khi VN-Index gặp vùng đỉnh cũ, tuy nhiên lực cầu giá thấp cũng cải thiện tốt. Khối ngoại gia tăng bán ròng với giá trị -2.455 tỷ đồng trong phiên hôm nay trên HOSE.

Trên thị trường phái sinh, kỳ hạn VN30F1512 kết phiên ở mức 1.970,0 điểm, giảm -0,71% so với phiên trước. Chênh lệch chuyển sang âm -3,02 điểm so với VN30. Các kỳ hạn xa hơn 41I1G1000, 41I1G3000, 41I1G6000 chênh lệch âm mở rộng từ -7,02 điểm đến -15,82 điểm. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng mạnh 65,5% so với phiên trước. Cho thấy các trader tăng mạnh vị thế đầu cơ trong phiên, phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở. Ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30 gặp vùng kháng cự rất mạnh. Xu hướng ngắn hạn của VN30F2512 chịu áp lực bán ở kháng cự quanh 2.000 điểm. Khối lượng mở OI kỳ hạn VN30F2512 là 36.791, tăng các vị thế nắm giữ.

Dưới ảnh hưởng của VIC, xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Như đã nhận định VN-Index chịu áp lực bán giá cao khi gặp vùng kháng cự mạnh 1.750 điểm - 1.800 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 10/2025. VN30 tương tự, vùng kháng cự 2.000 điểm. VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 1.700 điểm - 1.720 điểm.

Chúng tôi vừa công bố báo cáo chiến lược tháng 12/2025 Nhà đầu tư có thể tham khảo chi tiết các thông tin, phân tích nhận định về tình hình kinh tế vĩ mô, tổng quan thị trường và triển vọng tháng 12/2025... Trong nhiều bản tin trước, chúng tôi không có khuyến nghị mua khi VN-Index hướng đến vùng giá đỉnh cũ 1.750 điểm - 1.800 điểm. Thị trường rất ít cơ hội sinh lợi tốt và VN-Index đang chịu áp lực bán ở vùng đỉnh cũ. Chúng tôi sẽ thận trọng đánh giá diễn biến của thị trường, diễn biến cổ phiếu các nhóm ngành khác, trong trường hợp VIC cổ phiếu có mức tăng giá hàng đầu, có ảnh hưởng mạnh đến chỉ số VN-Index bắt đầu chịu áp lực điều chỉnh, tích lũy.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường và không nên mở mua mới trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 6,6 điểm (-0.4%), đóng cửa ở mức 1.747,2 điểm. Chỉ số gặp áp lực bán ở hầu hết các nhóm ngành và có thời điểm giảm gần 30 điểm.

Tuy nhiên, lực cầu quay trở lại sau đó đã giúp hạn chế đà giảm của VN-Index. Thanh khoản thị trường hôm nay tăng hơn 30% so với mức bình quân 10 phiên gần nhất.

Với diễn biến thị trường hôm nay, chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng đối với VN-Index trong ngắn hạn. Chỉ số tiếp tục kiểm định vùng kháng cự mạnh 1.750 - 1.775 trong phiên và giảm trở lại. Bên cạnh đó, chỉ số chủ yếu được neo giữ bởi cổ phiếu VIC trong khi các nhóm cổ phiếu chính như Ngân hàng hay Bất động sản tiếp tục điều chỉnh. Trong các phiên tới, chúng tôi cho rằng VN-Index có thể quay lại kiểm định hỗ trợ tại MA10 ngày tại mức 1.720. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường và không nên mở mua mới trong các phiên tới”.

Thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể quay trở lại đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index sẽ thử thách lại vùng kháng cự 1.755 – 1.770 điểm. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên thanh khoản dự báo có thể suy yếu và thị trường có thể sẽ biến động phân hóa trong những phiên tới. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục giảm cho thấy nhà đầu tư vẫn tiếp tục thận trọng hơn với diễn biến thị trường hiện tại.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể hạ bớt một phần tỷ trọng cổ phiếu trong nhịp tăng hoặc chỉ nên giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức tối thiểu 40-50% danh mục và hạn chế mua mới trong giai đoạn này”.

Khả năng thị trường sẽ tiếp tục giằng co và rung lắc

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index khép lại phiên giao dịch bằng một cây nến đỏ với bóng nến dưới kéo dài, cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn hiện hữu và duy trì tốt trên thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI có xu hướng điều chỉnh giảm sau khi chạm vùng quá mua, phản ánh lực mua chủ động đã hạ nhiệt so với giai đoạn trước. Đồng thời, chỉ báo CMF cũng hướng xuống, báo hiệu sự suy yếu của dòng tiền và đà tăng trưởng đang chững lại.

Trên khung đồ thị giờ, cặp chỉ báo RSI và MACD đều ghi nhận tín hiệu giảm nhẹ, cho thấy quá trình kiểm tra cung cầu quanh vùng đỉnh cũ 1.750 - 1.770 đang diễn ra. Đáng chú ý, sau khi chạm biên dưới Bollinger Band tại 1.728, chỉ số đã nhanh chóng bật hồi về vùng 1.750 (tương đương MA20) cho thấy khả năng thị trường sẽ tiếp tục giằng co và rung lắc quanh khu vực này trong phiên tới.

VN-Index ghi nhận phiên giao dịch với biên độ lớn hôm nay khi có lúc giảm tới hơn 23 điểm và nhanh chóng thu hẹp đà giảm.

Trước tình hình hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát vận động thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục nếu cổ phiếu đang nắm giữ chạm các vùng cắt lỗ/chốt lời, và đồng thời tranh thủ tìm kiếm những mã có tín hiệu giữ vững vùng hỗ trợ để chờ đợi cơ hội giải ngân khi VN-Index cân bằng trở lại. Một số nhóm ngành đáng chú ý trong phiên hôm nay bao gồm: bất động sản, đầu tư công, công nghệ”.

Dựa trên tín hiệu đang có, xác suất đang nghiêng về phía kịch bản khả quan

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Nếu lực bán tiếp tục gia tăng trong phiên 10/12 khiến VN-Index vi phạm hỗ trợ 1.740 điểm trên thanh khoản cao, giai đoạn điều chỉnh sẽ kéo dài kèm các phiên giảm với biên độ cao hơn, mục tiêu tiếp theo là vùng 1.680 điểm. Ngược lại, với kịch bản khả quan, chỉ số vận động cân bằng trên ngưỡng 1.740 điểm, hoạt động mua sẽ được tái tích lũy và tiếp cận lại mốc 1.770 điểm. Dựa trên tín hiệu đang có, xác suất đang nghiêng về phía kịch bản khả quan”

Kháng cự của chỉ số vẫn được xác định tại 1.770

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index có phiên biến động mạnh theo chiều thận trọng trước khi thu hẹp đà giảm về cuối phiên. Diễn biến đảo chiều từ vùng cản 1.770 với thanh khoản tăng vượt ngưỡng bình quân 20 phiên cho thấy áp lực cung giá cao hiện hữu và chiếm ưu thế rõ rệt.

Kháng cự của chỉ số vẫn được xác định tại 1.770 khi xung lực tăng cần củng cố thêm và hỗ trợ gần duy trì quanh vùng 1.740 điểm”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.