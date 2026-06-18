Chủ nghĩa xa xỉ đương đại trong một máy pha cà phê
Băng Sơn
18/06/2026, 16:14
Nếu bạn nghĩ “đế chế” Ducati chỉ sản xuất xe máy, hãy nghĩ lại. Ducati vừa cho ra mắt một máy pha cà phê espresso, và nó đúng như những gì bạn mong đợi: tốc độ…
Để kỷ niệm 100 năm thành lập, thương hiệu Ý đã ra mắt máy pha cà phê Barista M3 1926 Limited
Edition Carbon Fiber. Máy được chế tạo với sự hợp tác của nhà sản xuất máy pha
cà phê espresso Thụy Sĩ Cuisine Barista, và được sản xuất giới hạn 1.926
chiếc, có giá 2.599 USD. Lô hàng đầu tiên, dự kiến giao
vào tháng 9 năm nay, đã bán hết.
Trong thế giới kinh doanh hiện đại, những "đường biên" từng được
xem là bất khả xâm phạm giữa các ngành công nghiệp đang dần biến mất. Các nhà mốt
xa xỉ mở khách sạn, thương hiệu đồng hồ tổ chức triển lãm nghệ thuật, hãng xe hơi
kinh doanh nội thất, thương hiệu thời trang lấn sân mảng decor, gia dụng... Sự ra đời của Barista M3 1926 Limited Edition Carbon Fibre
là một minh chứng sống động cho sự dịch chuyển ấy.
Ducati là biểu tượng của tốc độ, của những khúc cua gắt
trên các cung đường đèo và cảm giác phấn khích sau mỗi cú vặn ga. Cà phê lại gắn
với sự chậm rãi của buổi sáng, những khoảng lặng giữa nhịp sống hối hả và nghi
thức đời thường. Nhưng chính sự đối lập ấy lại phản
ánh một xu hướng mới: tiêu dùng trải nghiệm. Chúng ta mua cảm xúc và mua những câu chuyện
giúp định nghĩa bản thân mình.
Nếu nhìn bằng con mắt của giới thiết kế, Barista M3 1926 là
một tuyên ngôn thẩm mỹ. Ngôn ngữ tạo hình của chiếc máy mang đậm DNA Ducati: mạnh
mẽ, sắc nét và giàu chất cơ khí. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở việc sử dụng sợi
carbon thật vật liệu vốn gắn liền với những chiếc superbike hiệu năng cao và xe
đua MotoGP. Theo nhà sản xuất, đây là chiếc máy pha cà phê viên nén đầu tiên
trên thế giới ứng dụng carbon fibre nhiều lớp trên các tấm ốp thân máy.
Kết hợp với khung thép không gỉ hoàn thiện bằng công nghệ phủ
PVD cao cấp, sản phẩm mang lại cảm giác như một tác phẩm công nghiệp thu nhỏ
hơn là một thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt thường nhật. Máy được giới thiệu
với ba phiên bản màu sắc gồm đỏ Ducati truyền thống, đen và trắng.
Những chi tiết
như logo, mặt hiển thị hay cách xử lý bề mặt đều gợi liên tưởng tới bảng điều
khiển trên các mẫu xe thể thao của Ducati. Đối với người hâm mộ thương hiệu
này, trải nghiệm pha cà phê mỗi sáng vì thế không đơn thuần là bấm nút chờ
espresso chảy xuống tách, mà là tinh thần Ducati được đưa từ đường đua vào
không gian sống.
Tuy nhiên, Barista M3 1926 không chỉ dựa vào vẻ ngoài để
thuyết phục khách hàng. Về mặt kỹ thuật, đây vẫn là một chiếc máy được đầu tư
nghiêm túc. Máy tương thích với hệ viên nén Nespresso Original phổ biến, sử dụng
bơm áp suất 19 bar nhằm tối ưu quá trình chiết xuất espresso. Hệ thống
Thermo-Booster giúp làm nóng trong khoảng bảy giây, nhanh hơn nhiều dòng máy
viên nén thông thường.
Đặc biệt, bộ điều khiển PID cho phép duy trì và điều chỉnh
nhiệt độ pha từ 70 đến 99 độ C – tính năng vốn thường xuất hiện trên các dòng
máy espresso cao cấp hơn. Máy cũng tạo bọt sữa trực tiếp bên trong cốc Ducati
đi kèm bằng công nghệ cảm ứng – không cần bình riêng, không cần bình chứa bên
ngoài. Cuisine Barista tự hào khẳng định đây là
công nghệ thông minh đầu tiên trên thế giới được trang bị cho bất kỳ máy pha cà phê
espresso nào, dù là máy dùng viên nén hay không.
Máy cũng được trang bị vòi phun hơi nước truyền thống để tạo
bọt sữa mịn thủ công, với cài đặt nhiệt độ được điều khiển độc lập cho nước
nóng, trà và cà phê Americano. Nhờ đó, người dùng có thể pha chế tới 12 loại đồ
uống khác nhau chỉ bằng vài thao tác đơn giản: từ ristretto, espresso, lungo đến
cappuccino, latte hay flat white. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng đề
cao sự tiện lợi nhưng vẫn mong muốn duy trì trải nghiệm sang trọng, những tính năng này cho thấy nỗ lực dung hòa giữa công nghệ và phong cách
sống của nhà sản xuất.
Với giá niêm yết khoảng 1.599 franc Thụy Sĩ, tại một số thị
trường châu Âu lên tới 2.599 euro sau thuế, chiếc máy này đắt hơn rất nhiều so
với phần lớn máy pha cà phê viên nén trên thị trường. Ở mức giá ấy, người tiêu
dùng hoàn toàn có thể lựa chọn những chiếc máy espresso bán chuyên cho phép kiểm
soát sâu hơn quá trình chiết xuất.
Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, các thương
hiệu xa xỉ đã nhận ra rằng tài sản lớn nhất của họ không nằm ở nhà máy hay dây
chuyền sản xuất mà nằm ở bản sắc thương hiệu. Người ta mua Ducati không chỉ mua một chiếc mô tô. Họ mua
tinh thần Ý, tính thể thao, sự nổi loạn có kiểm soát và cảm giác được thuộc về
một cộng đồng có chung niềm đam mê.
Khi những giá trị vô hình ấy đủ mạnh, chúng
có thể được mở rộng sang những lĩnh vực tưởng như không liên quan mà vẫn giữ
nguyên sức hấp dẫn. Điều này từng xảy ra với Ferrari khi phát triển công viên
giải trí và thời trang, với Porsche khi bước vào lĩnh vực kính mắt và phụ kiện
du lịch, hay với Lamborghini trong ngành nội thất cao cấp.
Những người theo đuổi nghệ thuật espresso truyền thống có thể
cho rằng đây chỉ là một chiếc máy viên nén được định giá quá cao, nơi logo đắt
hơn công năng. Trong các cộng đồng yêu cà phê quốc tế, không ít ý kiến gọi đây
là "Nespresso dành cho giới sưu tầm". Nhưng với những tín đồ Ducati hoặc những nhà sưu tập bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của thiết kế công nghiệp,
giá trị của chiếc máy không thể đo đếm bằng chi phí trên mỗi tách cà phê.
Mặt khác, có lẽ chính sự tranh cãi ấy lại là dấu hiệu của
thành công. Trong nền kinh tế chú ý, khả năng tạo ra đối thoại đôi khi còn quan
trọng hơn việc làm hài lòng tất cả mọi người. Một sản phẩm khiến người ta bàn
luận, chia sẻ và bày tỏ quan điểm sẽ tồn tại lâu hơn trong trí nhớ công chúng
so với một sản phẩm hoàn hảo nhưng vô hình.
Suy cho cùng, Barista M3 1926 Limited Edition Carbon Fibre
không phải chiếc máy pha cà phê tốt nhất thế giới. Nó cũng không phải lựa chọn
hợp lý nhất về mặt chi phí. Nhưng xét như một hiện tượng kinh tế và văn hóa
tiêu dùng, đây là một sản phẩm đáng để quan sát.
Sản phẩm này cho thấy một khía cạnh thú
vị của chủ nghĩa xa xỉ đương đại: người ta bỏ ra hàng nghìn euro không phải để
uống một tách cà phê ngon hơn. Mà là để mỗi buổi sáng, khi tiếng máy khởi động
vang lên vài giây ngắn ngủi, họ có cảm giác như đang chạm tay vào giấc mơ mang
tên Ducati.
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