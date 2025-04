Thị trường khó lường, gần 20 quỹ cổ phiếu "ôm" tiền mặt cao chưa vội giải ngân

Dòng vốn vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong quý 1/2025 thông qua các quỹ quay trở lại trạng thái âm với giá trị rút ròng gần 4,7 nghìn tỷ đồng sau khi vào ròng nhẹ gần 200 tỷ đồng trong quý 4/2024. Xét theo tháng, tháng 3 đánh dấu tháng rút ròng thứ 5 liên tiếp và là tháng có giá trị rút vốn mạnh nhất, theo thống kê từ FiinTrade.

Dòng vốn tiếp tục rời các quỹ cổ phiếu, với gần 2,4 nghìn tỷ đồng bị rút ròng trong tháng 3 và lũy kế quý 1 là hơn 5,3 nghìn tỷ đồng, hơn gấp đôi quy mô rút ròng trong quý 4/2024.

Nhóm quỹ đóng và quỹ ETF bị rút ròng mạnh với tổng giá trị gần 6 nghìn tỷ đồng trong quý 1/2025, phần lớn ở nhóm quỹ ETF (-4,1 nghìn tỷ đồng). Áp lực rút ròng tập trung chủ yếu ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF cho dù quỹ có hiệu suất dương trong quý 1/2025 (+6,6%) và lũy kế từ đầu năm đến ngày 11/4 đạt +1,4%. Trong quý 1, quỹ từ Đài Loan này đã bán ra khối lượng lớn cổ phiếu HPG (10,2 triệu cổ phiếu), VHM (8,9 triệu cổ phiếu), VIC (4,9 triệu cổ phiếu).

Trong khi đó, dòng vốn duy trì vào ròng ở nhóm quỹ mở, nhưng có dấu hiệu chững lại so với các quý trước, đạt 700 tỷ đồng trong quý 1/2025, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân của 3 quý liền trước (3,3 nghìn tỷ đồng). Trong đó, dẫn đầu là quỹ cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc (VFMVSF), quỹ mở với tổng tài sản ròng gần 8,6 nghìn tỷ do Dragon Capital quản lý, với giá trị vào ròng hơn 1 nghìn tỷ đồng. Top nắm giữ của quỹ là MWG, CTG, FPT. Tháng 3/2025, VFMVSF tăng tỷ trọng với nhiều cổ phiếu Ngân hàng (EIB, TCB, VCB, CTG) và Bán lẻ (MWG) trong khi hạ tỷ trọng FPT.

Nhóm quỹ trái phiếu ghi nhận rút ròng nhẹ gần 100 tỷ đồng trong tháng 3/2025, nhưng đây là tháng đầu tiên bị rút ròng sau khi duy trì trạng thái vào ròng 12 tháng liên tiếp trước đó. Dòng vốn vào nhóm quỹ trái phiếu yếu đi đáng kể từ cuối năm 2024 và chỉ đạt 400 tỷ đồng trong quý 1/2025, kém xa mức 2,7 nghìn tỷ đồng trong quý 4 và 6 nghìn tỷ đồng trong quý 3/2024.

Rút ròng tập trung ở nhóm quỹ có quy mô tài sản ròng trên 1000 tỷ đồng như quỹ TP Việt Nam (DCBF), quỹ TP Bảo Thịnh Vinawealth (VFF) và quỹ TP Techcom (TCBF). Đáng chú ý là quỹ TCBF ghi nhận tháng rút ròng đầu tiên sau 13 tháng vào ròng liên tục.

Ngược lại, quỹ Trái phiếu An Bình (ABBF) ghi nhận vào ròng 85 tỷ đồng. Trong tháng 3/2025, quỹ ABBF với tổng giá trị NAV hơn 2 nghìn tỷ đồng đã tăng tỷ trọng nắm giữ trái phiếu lên mức 58,45% (so với 57,1% trong tháng 2) với tỷ trọng phân bổ lớn vào Trái phiếu của Vingroup (VIC) và Masan (MSN).

Lũy kế quý 1/2025, nhóm quỹ trái phiếu vẫn ghi nhận vào ròng nhẹ 358 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với quy mô vào ròng trong năm 2024 (bình quân 3,6 nghìn tỷ đồng/quý). Gần 84% giá trị vào ròng trong quý 1/2025, tương đương khoảng 299 tỷ đồng, thuộc về quỹ ABBF. Trong khi đó, quỹ TCBF ghi nhận dòng vốn vào ròng gần 170 tỷ đồng trong quý 1/2025, khá khiêm tốn so với quy mô vào ròng hơn 11,3 nghìn tỷ đồng ở quỹ này trong 1 năm gần nhất.

Trong tháng 3/2025, có 19/31 quỹ mở cổ phiếu tăng tỷ trọng tiền mặt so với 18/30 quỹ trong tháng 2, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn duy trì. Đáng chú ý, nhóm quỹ có quy mô NAV lớn tăng nắm giữ tiền mặt, nổi bật là quỹ Chứng khoán Năng động DC (DCDS) – với quy mô NAV là 2,7 nghìn tỷ đồng – đã tăng mạnh tỷ trọng tiền mặt từ 5,3% lên 21,2%. Ngược lại, nhóm đẩy mạnh giải ngân và giảm nắm giữ tiền mặt là các quỹ có quy mô NAV nhỏ (đa số dưới 1 nghìn tỷ đồng).

VIB là cổ phiếu có khối lượng mua ròng lớn nhất trong tháng 3/2025, phần lớn đến từ việc quỹ PYN Elite mua 54 triệu cổ phiếu (tương đương 1,8% vốn điều lệ của VIB). VCB đứng thứ 2 top mua ròng (tính theo khối lượng) đồng thời là cổ phiếu có số lượng quỹ mua vào nhiều nhất. Trong đó, lực mua chủ yếu đến từ quỹ VEIL – quỹ có quy mô NAV lớn nhất thị trường (hơn 45 nghìn tỷ đồng). Ngoài ra, một số quỹ ETF như Fubon FTSE Vietnam, VanEck Vietnam ETF, ETF DCVFMVN30 cũng tham gia mua vào VCB.

Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu VPB, ACB, VHM, VIC tiếp tục bị các quỹ bán ra tháng thứ 3 liên tiếp. Trong đó, VPB là cổ phiếu bị bán mạnh nhất, chủ yếu do quỹ PYN Elite. Bên cạnh đó, các quỹ thuộc Dragon Capital như VFMVSF, DCDS, ETF DCVFMVN30, ETF DCVFMVN DIAMOND cũng đồng loạt hạ tỷ trọng nắm giữ.

Các cổ phiếu họ Vingroup (VHM, VIC) cũng bị bán ròng mạnh trong tháng 3, ghi nhận ở nhóm quỹ ETF (Fubon FTSE VN, VNM ETF, E1VFVN30…). Trong khi đó, cả VIC và VHM được khối ngoại mua ròng mạnh trong tháng 3. Điều này cho thấy lực mua ròng ở hai cổ phiếu này đến từ nhóm quỹ chủ động.

FPT tiếp tục là cổ phiếu có số lượng quỹ tham gia bán nhiều nhất trong tháng 3 (25 quỹ). Tuy nhiên, khối lượng bán ròng đã giảm so với tháng 2, cho thấy lực bán có phần hạ nhiệt. VEIL vẫn là quỹ bán ròng mạnh nhất FPT trong tháng 3.