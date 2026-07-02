Thời trang, làm đẹp và nghệ thuật hội tụ tại các khách sạn hạng sang

Từ những màn "chiếm lĩnh" bãi biển đầy phong cách đến minibar wellness, mùa hè này, các thương hiệu thời trang, làm đẹp và nghệ thuật xa xỉ đang biến những khách sạn hàng đầu thế giới thành những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho khách hàng...

Những khách sạn hàng đầu thế giới đang mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Những khách sạn đáng nhớ luôn tạo ra cảm giác gắn kết với không gian và địa phương. Nhưng mùa hè này, họ còn được "tiếp sức" bởi những thương hiệu thời trang hay phong cách sống được khách hàng thèm muốn nhất trên thế giới.

Khắp nơi, các nhà mốt cao cấp đang "tiếp quản" các câu lạc bộ bãi biển, những thương hiệu làm đẹp đình đám đang đặt chân vào phòng spa, và các nghệ sĩ đang biến khách sạn thành những gallery trưng bày nghệ thuật sống động.

Từ những tấm ván chèo thuyền Jacquemus đến những chiếc cốc cà phê gợi cảm hứng từ người quản gia huyền thoại, từ những tour thưởng ngoạn nghệ thuật đương đại riêng tư đến những căn suite lấy cảm hứng từ rượu cognac - đây là những sự kiện hợp tác giữa khách sạn và các thương hiệu đang định hình xu hướng du lịch xa xỉ mùa này.

JACQUEMUS VÀ MANDARIN ORIENTAL BODRUM HAY THE MONTE-CARLO BEACH

Bãi biển của khách sạn đang trở thành sàn diễn thời trang mới nhất. Mùa hè này, Mandarin Oriental Bodrum chào đón thương hiệu được yêu thích nhất làng thời trang Pháp: Jacquemus, với những chiếc mũ rơm khổng lồ, bảng màu rực nắng và hơi thở Địa Trung Hải như được sinh ra để sải bước dọc bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Nếu bắt gặp logo chữ hoa đặc trưng của Jacquemus in đậm trên những chiếc ô và khăn tắm đen trắng, bạn đã tìm thấy một trong những bãi biển thời thượng nhất mùa hè này. Sự kiện hợp tác còn bao gồm màn kích hoạt thương hiệu bãi biển lớn nhất từ trước đến nay của Jacquemus, với một cửa hàng theo mùa, ván chèo thuyền, bàn cờ backgammon và xe buggy bãi biển mang thương hiệu Jacquemus.

Jacquemus cũng tái xuất tại khách sạn The Monte-Carlo Beach năm thứ hai liên tiếp. Lần này thương hiệu mang đến bảng màu xanh bạc hà, trắng sữa và đen gợi cảm hứng từ các câu lạc bộ bãi biển thập niên 1950, trải dài trên cầu cảng, ghế tắm nắng, ô che, khăn tắm và Pool Bar.

Khách lưu trú cũng có thể ghé thăm hai cửa hàng boutique Jacquemus tại Monaco để chọn những chiếc áo phông, khăn tắm và túi bãi biển mang thương hiệu kết hợp độc quyền.

GOOP VÀ 1 HOTELS

Thương hiệu wellness mang tên “goop” của diễn viên Gwyneth Paltrow chính thức “check in” tại 1 Hotels trong mùa hè này. Sự hợp tác mang đến các liệu trình chăm sóc da mặt căng bóng lấy cảm hứng từ dòng sản phẩm skincare mới nhất của goop Beauty, những ly sinh tố giàu chất chống oxy hóa, và các sản phẩm làm đẹp được đặt ngay trong minibar của chuỗi khách sạn thân thiện với môi trường này, tại các địa điểm ở Miami và Toronto.

Ly sinh tố goop Vitamin C+ Immunity Smoothie được phục vụ tại 1 Hotels.

Với những tín đồ wellness, đây có thể là chiếc minibar đầu tiên mà các sản phẩm skincare còn hấp dẫn hơn cả đồ ăn vặt.

GLOBE-TROTTER, FRETTE & CHRISTOFLE VÀ RAFFLES

Tại khách sạn Raffles, người quản gia luôn là nhân vật trung tâm của mọi câu chuyện. Thương hiệu khách sạn lừng danh với những cơ sở trải dài từ Boston đến Singapore đã biến chiến dịch dí dỏm "The Butler Did It" thành một bộ sưu tập các vật dụng du lịch và gia đình từ ba tên tuổi: Globe-Trotter (hãng vali Anh quốc), Frette (thương hiệu vải lanh xa xỉ của Ý) và Christofle (nhà sản xuất đồ dùng bàn ăn của Pháp).

Có mặt tại Printemps ở New York và Paris, bộ sưu tập capsule kết hợp với Raffles gồm vali in họa tiết cọ dừa, dép nhung thêu khẩu hiệu tinh nghịch của bộ sưu tập và những chiếc cốc cà phê lấy cảm hứng từ dịch vụ quản gia huyền thoại của khách sạn Raffles. Sắp tới, một nền tảng bán lẻ toàn diện cũng sẽ được ra mắt.

LIO MALCA VÀ IBIZA GRAN HOTEL

Tại Ibiza Gran Hotel, việc "check in" vào một gallery nghệ thuật đã trở thành một phần của trải nghiệm lưu trú. Thông qua quan hệ đối tác độc quyền với nhà sưu tập và chủ phòng tranh Lio Malca, khách lưu trú sẽ được đặc quyền riêng tư bộ sưu tập nghệ thuật đương đại của ông tại Fundación La Nave Salinas.

Đây là một kho muối cũ được cải tạo thành một trong những không gian nghệ thuật đương đại quan trọng nhất của hòn đảo. Fundación La Nave Salinas từng trưng bày tác phẩm của các nghệ sĩ như KAWS, Keith Haring, Bill Viola và Kenny Scharf. Tour khám phá này bao gồm chuyến di chuyển bằng Bentley và một tour tham quan có hướng dẫn.

Ibiza Gran Hotel

Đây là đặc quyền không nhỏ, kết nối những du khách xa xỉ với đời sống văn hóa sôi động và đầy bản sắc của Ibiza.

GINORI 1735 VÀ THE RITZ-CARLTON YACHT COLLECTION

Cách dễ nhất để nhận ra sự hiện diện của Ginori 1735 trên du thuyền Evrima thuộc The Ritz-Carlton Yacht Collection là tìm kiếm những vị thần biển đầy màu sắc của Luke Edward Hall.

Những họa tiết kỳ ảo từ bộ sưu tập "Il Viaggio di Nettuno" của nghệ sĩ kiêm nhà thiết kế người Anh này xuất hiện xuyên suốt con tàu - từ bộ đồ ăn, nội thất đến những không gian tụ họp nhìn ra mặt biển. Dấu ấn của bộ sưu tập cũng hiện diện trong những chiếc ô sọc xanh và nội thất quanh hồ bơi.

Trên con tàu toàn suite bốn sao chở chưa đến 300 khách, những chi tiết tinh tế này càng làm nổi bật cảm giác như đang nghỉ dưỡng trong một resort Ý được tuyển chọn kỹ lưỡng. Chỉ là resort này đang lướt sóng trên biển.