Thị trường tăng phiên thứ 6 liên tiếp, khối ngoại bất ngờ tăng bán trở lại

Quán tính đi lên đã chậm lại trong phiên sáng nay khi hoạt động chốt lời ngắn hạn có tín hiệu mạnh dần lên sau 6 phiên tăng liên tiếp. Khối ngoại cũng bất ngờ bán mạnh hơn với tổng giá trị bán trên HoSE tăng gần gấp đôi sáng hôm qua. Dù vậy tín hiệu tích cực là thanh khoản vẫn đang cải thiện và mức phân bổ vốn thể hiện sự áp đảo ở nhóm cổ phiếu tăng giá.

VN-Index tăng cao nhất gần 5,5 điểm và chốt phiên sáng còn tăng 2,68 điểm đương đương +0,24%. Biên độ này cho thấy đà tăng đã chậm lại và thị trường hầu như chỉ đi ngang.

Diễn biến độ rộng cũng phản ánh sự giằng co rất rõ. Tại đỉnh, VN-Index ghi nhận 256 mã tăng/79 mã giảm. Tại đáy thấp nhất của nhịp điều chỉnh trong phiên lúc 10h40, HoSE có 201 mã tăng/212 mã giảm. Chốt phiên có 224 mã tăng/199 mã giảm. Hiện tượng phân hóa diễn ra là tín hiệu cho thấy đang có hoạt động chốt lời ngắn hạn. Thị trường đã tăng sang phiên thứ 6 liên liếp, dù chỉ số đi lên với biên độ khá nhỏ thì cổ phiếu cũng có lợi nhuận tốt. Thời điểm giao dịch cuối năm, nếu nhà đầu tư muốn hiện thực hóa lợi nhuận cũng là bình thường.

Trong quá trình đi lên, thị trường luôn xuất hiện các đợt bán ra. Sáng nay độ rộng phản ánh áp lực bán có hiệu lực nhất định khi khiến nhiều cổ phiếu rơi xuống vùng giá đỏ. Dù vậy số lượng cổ phiếu không nhất thiết phản ánh hết tương quan giao dịch. Nhìn từ góc độ phân bổ vốn, có tới 70% thanh khoản tập trung ở nhóm cổ phiếu tăng giá và khoảng 23,5% tập trung ở nhóm giảm giá. Nói đơn giản, mặc dù áp lực chốt lời là có, nhưng nhà đầu tư vẫn chủ động bán ở vùng giá xanh và ở những cổ phiếu như vậy vẫn có dòng tiền mua đỡ giá tạo thanh khoản sôi động.

Một thống kê khác cũng cho thấy dòng tiền vào hấp thụ khá tốt: HoSE có 19 cổ phiếu thanh khoản vượt 100 tỷ đồng – nhóm này chiếm 53,2% tổng giá trị khớp của sàn – thì chỉ có 3 mã đỏ là STB giảm 0,91%, DIG giảm 0,19% và HAG giảm 1,09%, còn lại là tăng. Đây cũng đều là các cổ phiếu có hiệu suất tăng khá tốt trong ngắn hạn.

Trong 199 cổ phiếu đang đỏ ở HoSE sáng nay có 40 mã giảm trên 1% nhưng chỉ có 3 mã giao dịch quá 10 tỷ đồng thanh khoản là YEG, HDG và HAG. Tổng thanh khoản của 40 mã này chiếm chưa tới 3% sàn. Phía tăng cũng không quá nhiều với 56 mã tăng trên 1% nhưng giao dịch lại sôi động với thanh khoản chiếm 30,5% sàn. Thống kê này cũng phù hợp với diễn biến tổng thể nói trên, là dòng tiền vẫn đang tập trung mạnh vào nhóm đẩy giá tăng và hấp thụ lượng cung chốt lời vùng giá xanh.

Giao dịch của khối ngoại sáng nay là một bất ngờ, khi quay lại bán 517,4 tỷ đồng trên sàn HoSE. Con số tuyệt đối này không cao, chỉ tương đương các phiên sáng trước đó, nhưng so với sáng hôm qua thì tăng tới 82%. Phía mua vẫn yếu với 286,1 tỷ, tương ứng bán ròng 231,3 tỷ đồng. Tuy nhiên khối này bán trên diện rộng hơn là xả lớn tập trung: Toàn sàn HoSE chỉ có 2 mã bị bán ròng trên 20 tỷ đồng là VND -27,4 tỷ và SSI -21,6 tỷ. 6 cổ phiếu khác bị bán ròng quanh mức 10 tỷ đồng.

Trạng thái giằng co trong biên độ hẹp lại ở cổ phiếu cũng tương thích với diễn biến chỉ số đang không có trụ nổi bật. Trong 10 mã vốn hóa lớn nhất VN-Index có 6 mã tăng/3 mã giảm nhưng duy nhất VHM tăng 1,21% và FPT tăng 1,35% là đáng kể. BID giảm 0,35%, GAS giảm 0,52%, VPB giảm 0,54% cũng rất nhẹ. Sự giằng co này chính là khác biệt so với phiên hôm qua khi các trụ đồng thuận cao và có biên độ tăng rộng. VN30-Index chốt phiên sáng cũng chỉ tăng 0,2% với 15 mã tăng/12 mã giảm.

Hiện VN-Index đang tiến dần tới vùng đỉnh cũ tháng 11 và đầu tháng 12, nhưng cơ hội vượt đỉnh vẫn phải trông chờ vào khả năng đẩy của các trụ. Mặc dù khối ngoại không bán nhiều ở nhóm này nhưng dòng tiền vào mua cũng hạn chế. Các cổ phiếu từ vừa tới nhỏ đang đạt hiệu suất cao hơn. Sáng nay khá nhiều mã nhóm này tăng tốt với thanh khoản tích cực như CTD, HHV, SZC, DGC, ASM, LCG, VCI, CII, CTS, VCG, DCM…