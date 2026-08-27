Dự báo 5 cổ phiếu sắp vào FTSE Vietnam 30 Index, Fubon ETF mua hàng nghìn tỷ

Dự báo 5 cổ phiếu được thêm mới vào FTSE Vietnam 30 Index gồm VPB, MCH, VPL, ACB và FPT. Ở chiều ngược lại, 4 cổ phiếu dự kiến bị loại gồm KDH, VCI, VND và KBC.

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Ngày 2/7/2026, FTSE Russell đã công bố tài liệu cập nhật quy tắc mới đối với bộ chỉ số FTSE Vietnam Index Series. Một thay đổi quan trọng là chỉ số FTSE Vietnam 30 Index được đưa vào hệ thống FTSE Vietnam Index Series.

Theo đánh giá của BSC, thay đổi này chính thức loại bỏ rủi ro ETF Fubon, quỹ đang tham chiếu chỉ số FTSE Vietnam 30, phải thanh lý vị thế khi quá trình chuyển đổi phân loại thị trường của Việt Nam bắt đầu theo lộ trình mà FTSE Russell công bố.

Kỳ rà soát tháng 9/2026 sẽ là kỳ đầu tiên FTSE Vietnam 30 Index được sàng lọc theo bộ quy tắc của FTSE Vietnam Index Series. Hiện rổ chỉ số gồm 29 mã và đang được tham chiếu theo các điều kiện của bộ chỉ số FTSE Frontier Index Series. Dự kiến quá trình hoàn tất cơ cấu danh mục sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 18/9/2026, cũng là thời điểm các quỹ tham chiếu các bộ chỉ số thuộc FTSE Global Equity Index Series thực hiện tái cơ cấu.

Trên cơ sở dữ liệu ngày 24/8/2026, BSC Research dự báo 5 cổ phiếu được thêm mới vào FTSE Vietnam 30 Index gồm VPB, MCH, VPL, ACB và FPT. Ở chiều ngược lại, 4 cổ phiếu dự kiến bị loại gồm KDH, VCI, VND và KBC. Như vậy, nếu kịch bản cơ sở diễn ra đúng như dự báo, danh mục chỉ số sẽ được điều chỉnh từ 29 lên 30 cổ phiếu.

Với nhóm cổ phiếu được thêm mới, ACB hiện ở sát ngưỡng giới hạn tỷ lệ sở hữu còn lại của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định. Nếu ACB không được thêm vào FTSE Vietnam 30 Index, SSB sẽ là ứng viên tiềm năng thay thế.

Ở chiều loại bỏ, BSR cũng đang ở sát ngưỡng trọng số đầu tư tối thiểu. Trong trường hợp BSR bị loại khỏi chỉ số, KBC sẽ không bị loại khỏi FTSE Vietnam 30 Index. Điều này cho thấy danh mục dự báo vẫn có thể thay đổi phụ thuộc vào trạng thái của các cổ phiếu tại thời điểm rà soát chính thức.

Với Fubon ETF, nhóm cổ phiếu được thêm mới có thể trở thành tâm điểm mua vào khi quỹ thực hiện điều chỉnh danh mục theo chỉ số FTSE Vietnam 30 Index.

Trong đó, VPB được dự báo là cổ phiếu được mua nhiều nhất, với giá trị giao dịch dự kiến khoảng 563,81 tỷ đồng, tương ứng khoảng 1,65 triệu cổ phiếu. Tỷ trọng của VPB trong danh mục dự kiến tăng từ 0% lên 6,13%, tương ứng mức thay đổi tỷ trọng 6,13 điểm phần trăm.

Đứng sau VPB là FPT, với giá trị mua dự kiến khoảng 535,78 tỷ đồng, tương đương 1,30 triệu cổ phiếu. Tỷ trọng FPT được BSC Research dự báo tăng từ 0% lên 5,82%.

ACB cũng nằm trong nhóm được mua đáng kể, với giá trị dự kiến khoảng 352,22 tỷ đồng, tương ứng 1,49 triệu cổ phiếu, khi tỷ trọng dự kiến tăng từ 0% lên 3,83%.

Hai trường hợp còn lại là MCH và VPL. MCH được dự báo có giá trị mua khoảng 328,87 tỷ đồng, tương ứng 4,41 triệu cổ phiếu, với tỷ trọng tăng từ 0% lên 1,52%. Trong khi đó, VPL có giá trị mua dự kiến 185,96 tỷ đồng, tương ứng 4,41 triệu cổ phiếu, với tỷ trọng tăng từ 0% lên 2,02%.

Như vậy, riêng 5 cổ phiếu dự kiến được bổ sung có thể tạo ra lượng cầu đáng kể từ ETF Fubon. Xét theo giá trị dự kiến, VPB và FPT là hai cổ phiếu nổi bật nhất, tiếp đến là ACB, MCH và VPL.

Không chỉ các cổ phiếu được thêm mới, một số cổ phiếu đang có mặt trong danh mục cũng được dự báo tăng tỷ trọng. HPG có thể được mua thêm khoảng 94,88 tỷ đồng, tương đương 0,19 triệu cổ phiếu, khi tỷ trọng tăng từ 7,97% lên 9,00%. PLX được dự báo mua khoảng 18,44 tỷ đồng, tương đương 0,16 triệu cổ phiếu; VJC khoảng 7,77 tỷ đồng, tương đương 0,05 triệu cổ phiếu; SHB khoảng 8,53 tỷ đồng, tương đương 0,01 triệu cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán dự kiến tập trung đáng kể vào một số cổ phiếu có tỷ trọng hiện tại cao nhưng tỷ trọng mục tiêu thấp hơn.

Đáng chú ý nhất là VIC, khi tỷ trọng dự kiến giảm từ 19,02% xuống 10,00%, tương ứng mức giảm 9,02 điểm phần trăm. BSC Research ước tính ETF Fubon có thể bán khoảng 829,29 tỷ đồng, tương đương 0,81 triệu cổ phiếu VIC.

VHM cũng nằm trong nhóm chịu áp lực bán lớn. Tỷ trọng dự kiến giảm từ 13,63% xuống 10,00%, tương ứng giảm 3,63 điểm phần trăm. Giá trị bán dự kiến lên tới 334,26 tỷ đồng, tương đương khoảng 0,50 triệu cổ phiếu.

Đối với BID, tỷ trọng dự kiến giảm từ 2,62% xuống 1,68%, khiến ETF Fubon có thể bán khoảng 86,54 tỷ đồng, tương đương 0,55 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, BVH được dự báo bán khoảng 3,85 tỷ đồng, tương đương 0,50 triệu cổ phiếu.

Một nhóm đáng chú ý khác là các cổ phiếu chứng khoán. VCI được dự báo bị loại hoàn toàn khỏi danh mục, với tỷ trọng giảm từ 2,10% về 0%, tương ứng giá trị bán khoảng 193,53 tỷ đồng và khoảng 0,94 triệu cổ phiếu. VND cũng được dự báo giảm tỷ trọng từ 1,89% về 0%, tương ứng giá trị bán 173,48 tỷ đồng và khoảng 1,06 triệu cổ phiếu.

KBC được dự báo giảm từ 1,08% về 0%, tương ứng giá trị bán khoảng 99,16 tỷ đồng và 1,06 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, KDH giảm từ 1,31% về 0%, với giá trị bán dự kiến 120,40 tỷ đồng, tương đương khoảng 3,33 triệu cổ phiếu. Đây cũng là cổ phiếu có số lượng cổ phiếu bán dự kiến lớn nhất trong bảng dự báo của BSC Research.

Ngoài ra, một số cổ phiếu vẫn nằm trong danh mục nhưng có tỷ trọng giảm cũng có thể chịu áp lực cung. SSI được dự báo bán khoảng 24,84 tỷ đồng, MSN khoảng 25,31 tỷ đồng, VNM khoảng 24,06 tỷ đồng, VCB khoảng 21,91 tỷ đồng, STB khoảng 22,62 tỷ đồng và POW khoảng 15,55 tỷ đồng.