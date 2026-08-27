Sau FTSE Russell, kỳ vọng Việt Nam được vào danh sách theo dõi nâng hạng MSCI trong tháng 6/2027

Trong kịch bản tích cực, Việt Nam có thể được MSCI nâng hạng ngay tại kỳ đánh giá tháng 6/2028, trong khi kịch bản cơ sở là tháng 6/2029.

Việc FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên Thị trường Mới nổi thứ cấp từ ngày 21/09/2026 được đánh giá là bước tiến quan trọng, nhưng đồng thời cũng mở ra một mục tiêu lớn hơn đưa Việt Nam tiến gần tới việc được MSCI nâng hạng lên Thị trường Mới nổi.

Trong cập nhật triển vọng MSCI mới công bố, VnDirect Research kỳ vọng các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài. Mục tiêu dài hạn là Việt Nam có thể được MSCI nâng hạng lên Thị trường Mới nổi.

Theo đó, VnDirect Research kỳ vọng Việt Nam có nhiều khả năng được MSCI đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng lên Thị trường Mới nổi tại kỳ rà soát tháng 6/2027. Trong kịch bản tích cực, Việt Nam có thể được MSCI nâng hạng ngay tại kỳ đánh giá tháng 6/2028, trong khi kịch bản cơ sở là tháng 6/2029.

Nếu tiến trình diễn ra đúng kỳ vọng, năm 2027 có thể trở thành một cột mốc quan trọng khi Việt Nam chuyển từ giai đoạn cải cách và hoàn thiện các điều kiện cần thiết sang giai đoạn được MSCI theo dõi chính thức về khả năng nâng hạng.

Giới hạn sở hữu nước ngoài vẫn là một vấn đề đáng chú ý khi nhiều ngành nghề còn áp dụng giới hạn sở hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cùng với đó, tình trạng room cho nhà đầu tư nước ngoài tại nhiều cổ phiếu chất lượng thường xuyên kín cũng hạn chế khả năng tiếp cận của dòng vốn quốc tế.

Một tiêu chí khác là mức độ tự do hóa thị trường ngoại hối. Việt Nam chưa có thị trường giao dịch đồng Việt Nam ngoài lãnh thổ, trong khi khả năng phòng hộ tỷ giá còn hạn chế. Đây là một trong những vấn đề cần được cải thiện để nâng cao mức độ thuận tiện và linh hoạt cho nhà đầu tư quốc tế khi tham gia thị trường Việt Nam.

Quyền bình đẳng của nhà đầu tư nước ngoài cũng là một tiêu chí được MSCI xem xét. Vấn đề này đã được cải thiện nhưng chưa hoàn toàn bình đẳng, do vẫn tồn tại những hạn chế liên quan đến giới hạn sở hữu nước ngoài và khả năng tiếp cận thông tin bằng tiếng Anh. Điều đó cho thấy việc nâng hạng không chỉ phụ thuộc vào quy mô thị trường hay tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn liên quan trực tiếp tới chất lượng môi trường đầu tư và mức độ thuận lợi mà nhà đầu tư quốc tế có thể tiếp cận.

Một trong những thay đổi đáng chú ý trong lộ trình nâng hạng là việc hoàn thiện cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP). Việt Nam đã có lộ trình triển khai cơ chế này, nhưng cần tiếp tục theo dõi quá trình thực hiện cũng như hiệu quả thực tế. Theo kế hoạch được trình bày, năm 2027, mô hình đối tác bù trừ trung tâm dự kiến chính thức vận hành.

Cùng năm, Việt Nam dự kiến triển khai cơ chế cho phép giao dịch chứng khoán chờ về, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cho nhà đầu tư nước ngoài và nâng cao chất lượng công bố thông tin bằng tiếng Anh. Đây đều là những bước đi nhằm cải thiện khả năng tiếp cận và mức độ thuận tiện khi nhà đầu tư quốc tế tham gia thị trường.

Tuy vậy, còn hai nghiệp vụ hiện chưa được áp dụng là cho vay chứng khoán và bán khống. Theo lộ trình, đến năm 2028, Việt Nam dự kiến triển khai nghiệp vụ bán khống có đảm bảo. Đồng thời, các giải pháp liên quan đến giới hạn sở hữu nước ngoài và những công cụ thay thế đối với các cổ phiếu đã kín room ngoại cũng được đặt ra.

Đến năm 2029, lộ trình được báo cáo đặt trọng tâm vào việc tăng tự do thị trường ngoại hối thông qua nâng cao khả năng chuyển đổi đồng Việt Nam và phát triển giao dịch ngoại hối OTC. Đây cũng là thời điểm mà trong kịch bản cơ sở, MSCI được kỳ vọng chính thức nâng hạng thị trường Việt Nam lên Thị trường Mới nổi.

Điều này cho thấy mục tiêu MSCI không chỉ được quyết định bởi việc Việt Nam đã hoàn tất nâng hạng theo FTSE Russell. Hai tổ chức có những tiêu chí đánh giá riêng, vì vậy sau khi trở thành Thị trường Mới nổi thứ cấp của FTSE Russell, Việt Nam vẫn cần tiếp tục giải quyết các điểm nghẽn về khả năng tiếp cận vốn, sở hữu nước ngoài, ngoại hối, thông tin và hạ tầng giao dịch.