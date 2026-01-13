Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Mỹ sôi động

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Mỹ đang sôi động chưa từng thấy kể từ sau đại dịch Covid-19...

Với sự khởi đầu mạnh mẽ này, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Phố Wall được dự báo sẽ có một năm đạt khối lượng phát hành kỷ lục nhờ nhu cầu vốn khổng lồ cho đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và một làn sóng mua bán - sáp nhập doanh (M&A).

Tờ báo Financial Times dẫn số liệu từ công ty dữ liệu tài chính LSEG cho biết các công ty đã huy động hơn 95 tỷ USD từ 55 cuộc phát hành trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Mỹ chỉ trong tuần đầu tiên của tháng 1. Đây đều là những trái phiếu có định hạng tín nhiệm ở mức được khuyến nghị đầu tư.

Với lượng phát hành như vậy, tuần đầu năm đã ghi nhận khối lượng giao dịch hàng tuần cao nhất kể từ tháng 5/2020, đồng thời là khởi đầu bận rộn nhất cho một năm từ trước đến nay.

Các tổ chức tài chính và doanh nghiệp đến từ châu Âu nằm trong số những nhà phát hành lớn nhất trong tuần nói trên, khi các công ty tranh thủ nhu cầu mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với trái phiếu USD chất lượng cao. Lực cầu lớn đã góp phần đẩy chi phí đi vay của doanh nghiệp xuống gần mức thấp nhất trong tương quan so sánh với trái phiếu chính phủ Mỹ kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Ông Teddy Hodgson, một chiến lược gia trái phiếu của ngân hàng Morgan Stanley, nhận định: "Các công ty đều rất có động lực để quay trở lại thị trường trái phiếu”.

Tháng 1 thường là tháng bận rộn cho việc phát hành trái phiếu mới trên thị trường Mỹ, nhưng năm nay, nhiều công ty đã bắt đầu chương trình huy động vốn sớm hơn thường lệ nhằm đi trước một làn sóng phát hành dự kiến sẽ xuất hiện trong năm nay để huy động vốn cho hoạt động M&A và cơ sở hạ tầng AI của các công ty công nghệ lớn.

Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley dự báo doanh số bán trái phiếu doanh nghiệp có xếp hạng đầu tư tại thị trường Mỹ trong năm nay sẽ đạt 2,25 nghìn tỷ USD, vượt qua kỷ lục 1,9 nghìn tỷ USD của năm 2020.

Nhiều đợt chào bán trái phiếu trong tuần đầu năm đã nhận được lượng đăng ký mua vượt mức đáng kể. Công ty viễn thông Pháp Orange đã huy động được 6 tỷ USD sau khi thu hút được sổ lệnh hơn 34 tỷ USD trong 5 lô trái phiếu phát hành tại Mỹ - theo tiết lộ của nguồn thạo tin. Tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui của Nhật Bản và nhà sản xuất chip Mỹ Broadcom cũng đã huy động được lần lượt 5 tỷ USD và 4,5 tỷ USD.

Đợt bùng nổ phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường Mỹ vào đầu năm diễn ra trong bối cảnh thị trường nhìn chung không bận tâm nhiều về sự kiện Mỹ bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro của Venezuela. Các nhà đầu tư cũng không đòi hỏi phần bù rủi ro lớn để mua trái phiếu doanh nghiệp Mỹ. Chi phí vay vốn cho các công ty có xếp hạng tín nhiệm cấp đầu tư chỉ cao hơn 0,79 điểm phần trăm so với lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ - theo dữ liệu từ ICE BofA.

Không chỉ ở Mỹ, thị trường trái phiếu doanh nghiệp hạng đầu tư của châu Âu cũng có khởi đầu bận rộn trong năm. Công ty năng lượng Italy Enel SpA và công ty quản lý chất thải Pháp Veolia đều có các vụ phát hành trị giá ít nhất 2 tỷ euro trong tuần này, trong khi nhà sản xuất mỹ phẩm L’Oreal có đợt phát hành trị giá 1,75 tỷ euro.

Tuy nhiên, mức chênh lệch lợi suất mỏng của trái phiếu doanh nghiệp so với trái phiếu chính phủ - một tài sản được cho là an toàn gần như tuyệt đối - đang khiến một số nhà đầu tư đứng ngoài cuộc.

Ông Neil Sun, nhà quản lý danh mục đầu tư tại công ty RBC BlueBay Asset Management, cho biết: "Số lượng giao dịch đang quá tải và cuối cùng sẽ có sự mệt mỏi của nhà đầu tư. Chúng tôi đang xây dựng dự trữ tiền mặt để tìm những cơ hội chênh lệch lãi suất lớn hơn”.