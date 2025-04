Thị trường vàng lập kỷ lục: chênh lệch mua bán vàng miếng SJC 4,5 triệu đồng và giá bán vàng nhẫn tăng 4,4 triệu đồng mỗi lượng

Sáng ngày 11/4/2025, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” tăng mạnh chưa từng có. So với chốt phiên ngày 10/4, mức tăng phổ biến trong khoảng từ 1 đến hơn 4 triệu đồng/lượng. Diễn biến tăng diễn ra đồng loạt tại các hệ thống lớn như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, SJC, Mi Hồng và Ngọc Thẩm. Trong đó, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu có mức tăng giá mạnh nhất, đặc biệt ở nhóm vàng nhẫn “4 số 9”.

CHÊNH LỆCH GIÁ MUA BÁN VÀNG MIẾNG SJC CAO NHẤT LÀ 4,5 TRIỆU ĐỒNG

Tại Công ty SJC, giá mua vào vàng miếng sáng 11/4 niêm yết ở mức 103,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra là 106,4 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng mỗi chiều so với hôm trước. Cùng mức tăng này, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết giá mua – bán vàng miếng lần lượt là 103,4 triệu đồng và 106,4 triệu đồng/lượng.

Công ty Mi Hồng niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC 103,3 triệu đồng và bán ra 106,4 triệu đồng mỗi lượng; tăng 900 nghìn đồng ở cả hai chiều so với ngày 10/4.

Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 102,9 triệu đồng và bán ra 106,4 triệu đồng mỗi lượng. Chênh lệch giá mua/bán 3,5 triệu đồng mỗi lượng.

VnEconomy cập nhật từ các doanh nghiệp.

Riêng Công ty Ngọc Thẩm niêm yết giá vàng miếng SJC thấp hơn so với mặt bằng chung. Cụ thể, giá mua vào là 100,5 triệu đồng và bán ra 105 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng mỗi chiều so với hôm qua.

Lúc 11h sáng ngày 11/4/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đạt mức 3.218 USD/oz, thiết lập đỉnh cao nhất trong lịch sử. Giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, bao gồm thuế phí là 101,44 triệu đồng mỗi lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 5 triệu đồng mỗi lượng. Đối với vàng nhẫn 4 số 9, các thương hiệu như Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, SJC, Mi Hồng đều niêm yết giá bán vàng nhẫn cao hơn từ 3,96 đến 4,96 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới quy đổi. Giá mua vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn phần lớn cũng cao hơn giá thế giới từ khoảng 1 đến hơn 1,5 triệu đồng/lượng. Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất có giá thấp hơn giá vàng thế giới ở cả chiều mua và bán (thấp hơn gần 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua).

Về chênh lệch giá mua/bán vàng miếng, phần lớn các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng đều duy trì biên độ ở mức 3 triệu đồng/lượng. Dù Công ty Ngọc Thẩm niêm yết giá mua/bán vàng miếng SJC thấp nhất thị trường nhưng lại là thương hiệu có chênh lệch giá mua/bán cao nhất, lên tới 4,5 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG NHẪN TẠI BẢO TÍN MẠNH HẢI TĂNG ĐỘT BIẾN SO VỚI MẶT BẰNG CHUNG

Mở cửa phiên giao dịch sáng 11/4, có những thương hiệu điều chỉnh giá vàng nhẫn 4 số 9 tăng sốc 1,5 đến 1,8 triệu đồng ở chiều mua vào và 2,3 đến 2,8 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên 10/4.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 cập nhật lúc 11h ngày 11/4/2025.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được niêm yết ở mức 102,4 – 105,4 triệu đồng mỗi lượng mua vào, bán ra; tăng 2,6 triệu đồng ở cả 2 chiều so với chốt phiên 10/4.

Công ty DOJI tăng giá mua vào vàng nhẫn thêm 1,2 triệu đồng và giá bán ra 1,8 triệu đồng so với phiên 10/4, giao dịch mua, bán tại 101,4 và 105 triệu đồng mỗi lượng mua vào/bán ra.

Lúc 8h30 ngày 11/4, Công ty Phú Quý tăng giá mua vào vàng nhẫn thêm 2 triệu đồng mỗi lượng, giá bán ra thêm 2,6 triệu đồng mỗi lượng so với chốt phiên 10/4 nhưng chỉ nửa giờ sau đã giảm nhẹ 600 nghìn đồng so với giá niêm yết lúc mở cửa. Chốt phiên sáng 11/4, giá mua, bán vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý ở mức 101,6 và 105,4 triệu đồng mỗi lượng, chiều mua tăng 1,2 triệu đồng và chiểu bán tăng 2,2 triệu đồng so với phiên 10/4.

Giá mua vào vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu là 102,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng còn giá bán ra là 106,4 triệu đồng, tăng 2,7 triệu đồng so với chốt phiên hôm qua.

Bảo Tín Mạnh Hải tăng sốc cả giá mua và giá bán. Cụ thể, giá mua vào tại doanh nghiệp này đạt 102,5 triệu đồng/lượng, giá bán ra lên tới 106,4 triệu đồng/lượng; tăng lần lượt từ 3,5 đến 4,4 triệu đồng mỗi lượng ở 2 chiều mua, bán so với ngày trước đó. Đây là mức điều chỉnh mạnh nhất trong các thương hiệu, đi kèm chênh lệch mua/bán ở mức cao 3,9 triệu đồng/lượng.

Ở chiều ngược lại, Công ty Ngọc Thẩm là thương hiệu có mức giá vàng nhẫn thấp nhất thị trường, với giá mua vào 97,5 triệu và bán ra 100,5 triệu đồng/lượng. Dù vậy, giá vàng nhẫn tại đây vẫn tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng so với ngày 10/4, cho thấy sức nóng lan rộng toàn thị trường. Chênh lệch mua – bán tại Ngọc Thẩm được giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Mi Hồng tiếp tục giữ mặt bằng giá cao, với giá mua vào 103 triệu và bán ra 106 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng mỗi chiều so với hôm trước. Khoảng cách giữa giá mua và bán là 3 triệu đồng/lượng.