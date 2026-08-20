Thiếu tiền, nỗ lực tăng nhanh chóng bị “dập tắt”

VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,3% (+5,12 điểm). Đỉnh cao nhất lúc 9h45 chỉ số này tăng 0,91% (+15,7 điểm). Như vậy bản thân điểm số cũng phản ánh sự “hụt hơi” theo thời gian.
Về độ rộng, tình trạng suy yếu cũng khá rõ ràng: Lúc 9h30 sàn HoSE có 169 mã tăng/47 mã giảm, đến khi VN-Index đạt đỉnh (9h45) có 174 mã tăng/59 mã giảm, đến 10h30 còn 135 mã tăng/111 mã giảm, lúc 11h là 145 mã tăng/121 mã giảm và kết phiên là 138 mã tăng/142 mã giảm. Như vậy số lượng cổ phiếu đỏ cũng tăng dần lên theo thời gian.
Trạng thái này cũng không có gì bất thường vì dòng tiền mua rất nhỏ khiến biến động giá trở nên kém ổn định. Tuy ở thời điểm nào đó bên mua đẩy giá lên được nhưng khi bán đủ nhiều hoặc chủ động hạ giá xuống thì xu hướng này sẽ kết thúc và quay đầu. Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay tiếp tục “dò đáy” với 3.796,4 tỷ đồng chưa bao gồm thỏa thuận, giảm 5% so với sáng hôm qua và giảm tới 39% so với trung bình các phiên sáng tuần trước.
VN-Index vẫn đang trong diễn biến đi ngang sang phiên thứ 4 liên tiếp nhờ sự ổn định của nhóm blue-chips. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thì chỉ 4 mã đỏ là VCB giảm 0,17%, TCB giảm 0,16%, GAS giảm 0,84%, VPB giảm 0,2%, còn lại là tăng. Đáng chú ý là VIC tăng 1,1%, VHM tăng 0,87% chiếm tới hơn 4 điểm trong tổng mức tăng 5,12 điểm của chỉ số này.
VN30-Index đang tăng 0,41% với 18 mã xanh và 9 mã đỏ. Toàn bộ cổ phiếu trong rổ blue-chips này đều đã bị ép lùi lại với biên độ khác nhau, 12 mã bị ép xuống quá 1% so với giá cao nhất. LPB đáng chú ý khi xuất hiện biến động mạnh trước 10h, ghi nhận biên độ trượt giá tới -2,14% so với đỉnh, chốt phiên sáng đảo chiều giảm 0,99%. Hai mã dầu khí là GAS và BSR cũng đảo chiều biên độ khá lớn, hiện đã giảm 0,84% và 0,94% so với tham chiếu. Các cổ phiếu còn mạnh như SAB tăng 2,4%, FPT tăng 1,6%, VNM tăng 1,43%, MBB tăng 1% cũng đều đã lùi lại vài bước giá.
Trạng thái lùi giá là phổ biến trên cả sàn, thống kê HoSE chỉ có chưa tới 40 cổ phiếu còn xanh và chốt được giá cao nhất buổi sáng và đại đa số khớp “lèo tèo” vài chục triệu đồng thanh khoản. Ở phía ngược lại, hơn 40% số cổ phiếu có giao dịch đã trượt giảm từ 1% trở lên so với giá cao nhất. Tuy độ rộng không quá kém nhưng sự đổi màu từ “vàng” và “xanh” thành “đỏ” là rõ ràng. Bên bán chưa xả hàng đúng nghĩa, nhưng cầu đỡ không đủ vẫn tạo rủi ro đảo chiều rộng hơn trong phiên chiều.
Trong 142 cổ phiếu đỏ cuối phiên ở HoSE, đã có 53 mã giảm quá 1% giá trị. Dĩ nhiên phần lớn số này thanh khoản nhỏ do bối cảnh chung cũng như bên bán còn yếu. VIX giảm 3,44% với 173,5 tỷ; PLX giảm 1,71% với 72,7 tỷ; VPI giảm 1,12% với 71,3 tỷ, VTP giảm 1,41% với 54,6 tỷ, VSC giảm 1,03% với 51,1 tỷ là những cổ phiếu giao dịch lớn nhất.
Ở nhóm xanh, chỉ có 14 cổ phiếu tăng vượt 1% đi kèm thanh khoản từ 1 tỷ đồng trở lên. Tất cả số này cũng bị ép giá xuống rõ nét. Giao dịch lớn nhất là VIC với 327,5 tỷ đồng, giá tăng 1,1%; VNM với 199,9 tỷ, giá tăng 1,43%; FPT với 167,7 tỷ, giá tăng 1,6%; PNJ với 127,1 tỷ, giá tăng 4,9%; MBB với 60,2 tỷ, giá tăng 1%; SAB với 50,8 tỷ, giá tăng 2,4% và NLG với 24,6 tỷ, giá tăng 1,73%.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng giao dịch rất yếu, giá trị mua vào ở HoSE khoảng 355,1 tỷ, kém nhất 35 phiên, bán ra 648,1 tỷ, thấp nhất 6 phiên. Tuy vậy không có cổ phiếu nào bị bán nổi trội, lớn nhất là VIX -51,4 tỷ, VPB -39,7 tỷ, VHM -24,8 tỷ, VCB -20,1 tỷ. Phía mua có FPT +18,5 tỷ, VNM +18,2 tỷ, HDB +18,1 tỷ là lớn nhất.
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