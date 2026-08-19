Blog chứng khoán: Chỉ số tích lũy “ảo”

VNI lại có thêm một phiên đi ngang nữa trong hôm nay, từ đầu tuần đến nay chỉ giảm 2,39 điểm tương đương -0,14%. Tuy nhiên số lượng cổ phiếu giảm mạnh hơn thì rất nhiều. Chỉ số tạo “ảo giác” về những phiên tích lũy, còn thiệt hại trên danh mục là thật.

Tranh minh họa.

Thống kê trong 3 phiên đi ngang này (của VNI), khoảng 35% số cổ phiếu trong rổ VNAllshare giảm quá 1% giá trị, xấp xỉ 20% giảm quá 2%. Mức giảm này cũng chưa phải là “địa ngục”, nhưng là tín hiệu cảnh báo về sự “tĩnh lặng” giả tạo ở chỉ số.

Vấn đề là thanh khoản ngày càng xuống thấp. Cổ phiếu đang được hỗ trợ từ việc bên bán không mạnh, còn tiền mua thì suy yếu thấy rõ. Do đó chỉ cần bên bán đạt đến điểm đồng thuận cắt lỗ hoặc cắt giảm danh mục, biên độ giảm sẽ gia tăng và cổ phiếu còn thiệt hại nhanh hơn.

Trong nhịp giảm, yếu tố tích cực đầu tiên là bên bán bình tĩnh lại. Thị trường hiện đang có tín hiệu như vậy. Sau 2 phiên bán tháo cuối tuần trước, 3 phiên đầu tuần này thị trường ổn định hơn. Tuy nhiên hiện tại không có động lực nào khuyến khích người cầm tiền giải ngân và nếu chỉ dựa vào cung cầu, diễn biến mở biên độ giảm là yếu tố duy nhất kích thích lòng tham. Trạng thái cân bằng trên cơ sở giảm áp lực bán có khả năng tạo đáy hay không luôn cần phải được xác nhận từ diễn biến “test cầu”.

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay khoảng 10,5k tỷ chưa kể thỏa thuận là cực thấp. Tiền lớn lẫn tiền nhỏ đều “nằm im” và hứa hẹn sẽ còn “im” tiếp khi nhìn quanh không thấy có gì mới mẻ: Mặt bằng thông tin không có gì mới, thế giới vẫn tiềm ẩn nguy cơ, trong nước mọi thứ đã cũ và “tháng cô hồn” đến ăn chơi còn chán chứ đừng nói đến giao dịch!

Điểm tích cực nhất hôm nay là sự ổn định ở nhóm blue-chips, dù đỏ nhiều nhưng cơ bản là dao động hẹp. Đây cũng là một phần lý do quan trọng giúp VNI đi ngang. VN30 trong 3 phiên tuần này dao động ít, chỉ 7 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên và 13 mã vẫn tăng giá so với cuối tuần trước. Với mức thanh khoản tốt hơn phần còn lại của thị trường, giá của các blue-chips có độ tin cậy cung cầu cao hơn. Do đó diễn biến đi ngang phản ánh các dòng tiền lớn cũng không tăng sức ép.

Điều còn lại là các cổ phiếu vừa và nhỏ có thể tiếp tục bị cắt lỗ trong những ngày tới. Mức giảm đều đều 1% mỗi ngày ở không ít mã rất dễ dẫn đến áp lực trên danh mục. Các cổ phiếu thanh khoản thấp thậm chí có thể bị “đánh xuống” vì lúc này cầu mua quá tệ, chỉ cần khối lượng không lớn cũng có thể tác động đến giá.

Với thị trường phái sinh, blue-chips đi ngang khiến VN30 dao động hẹp. Khá bất ngờ là sắp đáo hạn mà basis F1 vẫn thỉnh thoảng chênh lệch rộng, khiến chỉ số tuy phản ứng tốt với các mốc cản dự kiến nhưng lại không sinh lời tương xứng ở phái sinh. Tiêu biểu là nhịp giảm intraday từ 1876.xx xuống 1864.xx trong buổi sáng, điểm vào Short rất đẹp, thậm chí lợi chút basis nhưng VN30 chạm đúng 1864 thì basis lại mở rộng dần và tại đáy chênh tới 4 điểm. Chiều hồi lên từ đáy này quay lại 1876.xx cũng vậy, basis chênh lệch khiến Long không thể vào được.

Việc F1 chấp nhận chênh lệch dương hơn 5 điểm lúc đóng cửa có thể phản ánh kỳ vọng thanh khoản thấp sẽ dễ “có biến” trong ngày đáo hạn. OI lên cao nhất cuối tháng 7, tức là theo nhịp phục hồi của chỉ số. Nếu phiên đáo hạn các trụ được đẩy lên thì cũng là bình thường.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1875.73. Cản gần nhất ngày mai là 1877; 1886; 1893; 1904; 1914; 1923; 1934; 1947. Hỗ trợ 1864; 1857; 1849; 1841; 1833; 1827; 1814; 1804.

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