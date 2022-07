Thời trang Haute Couture tái tạo lại sức sống cho Balenciaga

Dành riêng cho việc “bảo tồn di sản của Balenciaga, cũng như tạo ra thời trang cao cấp cho ngày hôm nay”, cửa hàng khai trương vào ngày 6/7 - trùng với buổi trình diễn thời trang Haute Couture của thương hiệu - đánh dấu sự trở lại địa điểm thời trang cao cấp ban đầu tại số 10 Đại lộ George V, Paris. Lần đầu tiên Balenciaga mở cửa hàng tại đây vào năm 1937, và vị trí cao cấp hiện nay đã trở nên nổi tiếng với các khách sạn năm sao, cách Champs-Élysées và Đại lộ Montaigne một đoạn ngắn.

“Thời trang cao cấp ngày nay hơi quá bí mật. Thật tuyệt vời nếu bạn có cơ hội nhìn thấy các xưởng may, xem cận cảnh những tác phẩm thời trang độc quyền, quá trình sáng tạo và cả một vài bí quyết,” CEO Balenciaga, Cédric Charbit nói với Vogue Business. Với quan điểm của Balenciaga, khi thương hiệu đang hướng đến đối tượng khách hàng trẻ hơn - những khách hàng có thể đã mua hoặc chưa từng mua thời trang Haute Couture trước đó – thì điều quan trọng là phải giúp họ “đọc được mật mã” và “hiểu cách tiếp cận với dòng sản phẩm này”.

“Rất nhiều khách hàng top đầu của thương hiệu – chiếm khoảng 20% doanh thu hàng năm của Balenciaga – quan tâm đến thời trang Haute Couture nhưng không biết cách nào để mua nó,” ông Charbit nói thêm. “Những người khác muốn những sản phẩm độc nhất vô nhị nhưng lại không muốn chờ đợi lâu mà mong muốn có được ngay lập tức. Không ai biết mua thời trang Haute Couture ở đâu. Dòng sản phẩm này không hề được bày bán công khai đối với khách hàng. Với một cửa hàng rõ ràng như thế này, thời trang Haute Couture sẽ không chỉ là ao ước nữa”.

Một vài hình ảnh về cửa hàng Haute Couture của Balenciaga tại Paris vừa được hé lộ trước giờ khai trương.

Cửa hàng mới của Balenciaga tại Paris sẽ “vượt ra ngoài khuôn khổ một thẩm mỹ viện dành riêng cho phụ kiện của khách hàng” và cung cấp quần áo, phụ kiện độc quyền và các đồ vật dùng một lần từ thủ công đến công nghệ cao. Vào lúc khai trương, khách hàng sẽ có thể mua nến trị giá 350 Euro, kính râm từ 3.500 Euro, túi xách từ 8.500 Euro đến 15.000 Euro và bộ quần áo 15.000 Euro.

“Món đồ đắt nhất trong cửa hàng có giá bán lẻ 100.000 Euro,” ông Charbit nói. “Tất cả các sản phẩm sẽ là phiên bản giới hạn, chỉ có sẵn tại duy nhất cửa hàng này, với tùy chọn cá nhân hóa hoặc chỉnh sửa trong các xưởng sản xuất ngay tầng trên. Tất cả các sản phẩm đều được sản xuất tại Pháp”.

Cửa hàng, bao gồm hai không gian, một dành cho phụ nữ và một dành cho nam giới, sẽ mở cửa từ thứ Ba đến thứ Sáu, 11 giờ sáng đến 7 giờ tối và chỉ mở cửa theo lịch hẹn vào thứ Hai và thứ Bảy. Tất nhiên, cửa hàng Haute Couture sẽ phục vụ những khách hàng chi tiêu “mạnh tay” nhất, cũng như những người hâm mộ thương hiệu mong muốn được tiếp cận nhiều hơn với các sáng tạo độc đáo của hãng. Hiện còn quá sớm để biết liệu Balenciaga có tung ra thêm các cửa hàng Couture khác ngoài cửa hàng mới này tại Paris hay không.

Giám đốc sáng tạo Demna Gvasalia đã phá vỡ khuôn mẫu xa xỉ tại Balenciaga, cung cấp những thiết kế thời trang dạo phố theo hơi hướng sang trọng, hợp tác với The Simpsons và tổ chức các show diễn đề cập trực tiếp đến chiến tranh hoặc các vấn đề nóng của xã hội. Anh cũng chính là người đã khởi động lại thời trang Haute Couture của Balenciaga vào năm ngoái, 53 năm sau khi Cristóbal Balenciaga dừng sản xuất dòng sản phẩm thời trang may đo độc quyền. Buổi trình diễn Haute Couture mùa thu năm 2021 có sự tham gia của Kanye West và mang đến những thiết kế đặc trưng như quần jean thời trang cao cấp, quần thể thao, áo parka và đồ may đo màu đen.

Cửa hàng mới là bằng chứng cho thấy Balenciaga cam kết lấy lại vị thế là một nhà sản xuất thời trang cao cấp lớn, bên cạnh Chanel và Dior. Chủ sở hữu của Kering không công bố toàn bộ báo cáo tài chính của Balenciaga, nhưng doanh thu hàng năm của hãng đã vượt qua 1,5 tỷ euro.

Một số thiết kế của Balenciaga trong buổi trình diễn bộ sưu tập Haute Couture mùa thu năm 2021.

“Balenciaga là một thương hiệu tiên phong phá cách và chúng tôi mong đợi thương hiệu sẽ mở rộng ranh giới của thời trang cao cấp, thu hút nhiều khách hàng hơn, chẳng hạn như bằng cách mở rộng sang các danh mục mới (đồ cho nam giới, phụ kiện, v.v.) ngoài các thiết kế váy dự tiệc cho phụ nữ,” Mario Ortelli, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn sang trọng Ortelli & Co. cho biết. “Haute Couture đòi hỏi sự tiếp xúc sâu sắc với khách hàng và có những không gian lịch sử dành riêng, trong đó có mức độ thân mật và độc quyền phù hợp”.

Các thương hiệu cao cấp đã tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm tại cửa hàng trong vài năm qua. Chanel có các tiện ích mở rộng cửa hàng để mang đến trải nghiệm thân mật hơn cho khách hàng, mà hãng gọi là “Salons Privés”. Ra mắt lần đầu tiên tại Hồng Kông hơn một thập kỷ trước, Salons Privés có thể được tìm thấy bên trong các cửa hàng Chanel hiện có (tại New Bond Street London, hay trên phố Rue Cambon, Paris) hoặc nằm tách biệt ngay gần đó. Một không gian như vậy mới được liên kết với cửa hàng Chanel bên trong trung tâm bách hóa sang trọng SKP ở Bắc Kinh, và nhà mốt đã mời kiến ​​trúc sư ngôi sao Peter Marino thiết kế không gian.

“Trải nghiệm khách hàng tại cửa hàng cần được liên tục đổi mới để duy trì tính độc quyền,” Demna Gvasalia chia sẻ. “Ý định của Balenciaga hôm nay là mở lại địa điểm lịch sử này để tái tạo lại sức sống cho thương hiệu như một nhà mốt Haute Couture, chứ không chỉ là thời trang đường phố. Điều này có ý nghĩa vì cửa hàng sẽ cung cấp các sản phẩm phiên bản giới hạn và đóng vai trò như một cửa ngõ dẫn đến thời trang cao cấp tại Pháp, tại Paris, trên Đại lộ George V, chính tại nơi mọi thứ bắt đầu với nhà sáng lập Cristóbal vào năm 1937”.