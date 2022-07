Doanh thu của Nike giảm xuống 12,2 tỷ USD do hàng tồn kho chất đống

Công ty có trụ sở tại Beaverton, Oregon đã có lúc được hưởng lợi do giá sản phẩm tăng mạnh trong thời kỳ đại dịch Covid-19 nhưng cũng phải đối mặt với việc các nhà máy ở châu Á bị đóng cửa do đại dịch khiến hàng dự trữ của họ giảm - đã báo cáo lợi nhuận giảm trong quý tài chính thứ tư của hãng. Trong quý kết thúc vào ngày 31/5, Nike báo cáo lợi nhuận đạt 1,4 tỷ USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

“Đây là thời điểm mà các thương hiệu mạnh trở nên mạnh mẽ hơn, và điều đó chưa bao giờ rõ ràng hơn hiện nay,” Giám đốc điều hành Nike John Donahue nói với các nhà đầu tư vào hôm thứ Hai, 28/6. “Khi nhìn về phía trước, chúng tôi vẫn tự tin vào chiến lược dài hạn của mình”. Nike cho biết doanh thu giảm 1% xuống 12,2 tỷ USD trong quý 4 do hàng tồn kho chất đống, doanh số bán hàng chậm lại ở Trung Quốc và sự gián đoạn chuỗi cung ứng đang diễn ra, đánh dấu lần đầu tiên doanh số hàng quý của công ty giảm kể từ quý đầu tiên của năm 2020.

Mức tăng ở châu Âu, Trung Đông và châu Phi đã bù đắp cho sự sụt giảm doanh số bán hàng ở Trung Quốc đại lục, vốn đã giảm 19% trong quý 4 và Bắc Mỹ, nơi doanh số bán hàng giảm 5%. Chi phí gia tăng và nhu cầu không đồng đều đã tác động đến quý 4 của công ty. Thu nhập ròng giảm 5% xuống 1,4 tỷ USD, trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp bị ảnh hưởng do chi phí vận chuyển hàng hóa cao hơn và hàng tồn kho dư thừa. Mặc dù doanh số bán hàng sụt giảm, Nike vẫn đánh bại kỳ vọng của các nhà phân tích là 12,07 tỷ USD, với cổ phiếu tăng 1% trong giao dịch sau giờ làm việc.

Trong cả năm, doanh thu đã tăng 5%, lên 46,7 tỷ đô la. Nhìn chung, doanh số bán hàng trực tiếp của Nike đã tăng khi thương hiệu chuyển trọng tâm sang các ứng dụng, trang web và cửa hàng bán lẻ của riêng mình, bù đắp cho sự sụt giảm bán buôn. Doanh số bán hàng của Nike Direct tăng 14% vào năm 2022.

Giám đốc Tài chính của Nike, Matthew Friend, cho biết, công ty đang theo dõi hành vi của người tiêu dùng về "tác động của lạm phát cao" và áp dụng "cách tiếp cận thận trọng" đối với Trung Quốc đại lục do các chính sách hạn chế Covid-19 của đất nước này. Giám đốc Friend cũng dự báo rằng lực cản từ đồng USD mạnh ở thị trường nước ngoài, cũng như tác động liên tục từ chi phí vận chuyển hàng hóa cao và đầu tư vào chuỗi cung ứng.

Doanh số bán hàng ở Trung Quốc chậm lại bắt nguồn từ sự sụt giảm 8% của quý trước trong khu vực. Hàng tồn kho chậm trễ và liên tục đóng cửa cửa hàng - ngay cả khi các hạn chế của Covid đã bắt đầu được dỡ bỏ - góp phần làm cho nhu cầu chậm hơn. Nike cho biết họ sẽ xây dựng các ứng dụng mới dành riêng cho thị trường Trung Quốc, bao gồm cả các dịch vụ bản địa hóa, để thúc đẩy doanh số bán hàng.

Tuy vậy, triển vọng của Nike tại đất nước tỷ dân vẫn còn là một ẩn số ngay cả khi những lệnh cấm Covid-19 dần được dỡ bỏ ở một số thành phố lớn. Nguyên do là vì hiện người dân Trung Quốc đã cắt giảm chi tiêu và có xu hướng ủng hộ các thương hiệu nội địa như Li Ning và Anta. Ngoài ra, các nhà bán lẻ thời trang ở Trung Quốc cũng đang mắc kẹt với hàng đống hàng tồn kho. Đợt mở cửa gần đây, một lượng lớn hàng hóa được chuyển từ kho đến các kệ hàng.

Nike cho biết tỷ suất lợi nhuận gộp của họ sẽ chịu áp lực cao trong năm nay do chi phí vận chuyển và sản phẩm tăng. Đồng thời, chính sách giảm giá sâu để thanh lý hàng tồn kho, sản phẩm theo mùa đến muộn (do nguồn cung khó khăn) cũng góp phần gây áp lực lên ngân sách công ty này. Trong cuối tháng 5, hàng tồn kho của công ty đã tăng 23% lên 8,4 tỷ USD. Được biết, nhiều sản phẩm vẫn đang trong quá trình vận chuyển khó khăn vì nguồn cung bị gián đoạn. Nike cũng dự báo doanh thu năm tài chính 2023 sẽ tăng trong phạm vi tỷ lệ phần trăm thấp trên cơ sở trung lập về tiền tệ.

Công ty cho biết sẽ tập trung vào tương lai khi những thách thức toàn cầu vẫn tồn tại. Ông Donahoe nói với các nhà đầu tư, thương hiệu đang nhắm đến “tương lai của thể thao và văn hóa” bằng cách tham gia vào metaverse. Thương hiệu này đã phát hành đôi giày thể thao kỹ thuật số đầu tiên của mình với Rtfkt vào quý IV. Giám đốc điều hành Donahoe nói với Vogue Business vào tháng 5, đây là nỗ lực nhằm thu hút đối thượng khách hàng thế hệ Alpha, trong việc kết hợp thế giới ảo và thực, đồng thời tham gia vào các nền tảng như Roblox.