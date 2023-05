Thu ngân sách 4 tháng đầu năm toàn ngành hải quan giảm 18%

Báo cáo mới đây của Tổng cục Hải quan cho biết trong 4 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 206,27 tỷ USD, giảm 15,5% so cùng kỳ.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu đạt 106,93 tỷ USD, giảm 13,2% và kim ngạch nhập khẩu đạt 99,33 tỷ USD, giảm 17,9%. Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm đã khiến tình hình thu ngân sách nhà nước cũng chịu ảnh hưởng. Tính đến hết tháng 4/2023, toàn ngành hải quan thu ngân sách đạt 122.886 tỷ đồng, đạt 28,91% dự toán được giao và giảm 26.940 tỷ đồng tương đương giảm 17,98% so cùng kỳ năm ngoái.

Việc giảm thu ngân sách do kim ngạch xuất nhập khẩu giảm được Tổng cục Hải quan giải thích là do tổng giá trị xuất nhập khẩu chịu thuế của cả nước 4 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 40,38 tỷ USD, tương đương giảm 18,2% so cùng kỳ năm 2022. Bao gồm kim ngạch nhập khẩu chịu thuế giảm 17,9% (đạt 38,07 tỷ USD) và kim ngạch xuất khẩu chịu thuế giảm 22,3% (đạt 2,30 tỷ USD), so với cùng kỳ năm ngoái.

Một số nhóm mặt hàng nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2023 đều có xu hướng giảm mạnh như: nhóm hàng nhập khẩu nguyên liệu, máy móc thiết bị, phụ tùng phục vụ sản xuất gồm than, hóa chất và sản phẩm hóa chất, chất dẻo, sắt thép, nguyên phụ liệu dệt may, linh kiện điện tử, linh kiện ô tô,… đạt 13 tỷ USD, chiếm 34% tổng kim ngạch nhập khẩu và giảm 29,6% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là nguyên nhân làm giảm thu ngân sách 4 tháng ước khoảng 13.100 tỷ đồng so cùng kỳ.

Nhóm hàng hóa khác có kim ngạch nhập khẩu cao là xăng dầu. Theo Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm 2023 nhóm xăng dầu nhập khẩu chỉ đạt 2,53 triệu tấn, đạt trị giá 2,1 tỷ USD tương đương giảm 7,1% về lượng và giảm 19,5% về trị giá dẫn đến giảm thu khoảng 2.600 tỷ đồng.

Trong khi đó, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 210,79 tỷ USD. Chia ra: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 108,57 tỷ USD và giảm 11,8% so cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 102,22 tỷ USD và giảm 15,4% so cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa, xuất siêu 4 tháng đạt 6,35 tỷ USD (cùng kỳ năm ngoái xuất siêu 2,35 tỷ USD).

Cũng theo Tổng cục Hải quan, 4 tháng đầu năm 2023, toàn ngành đã thực hiện hoàn thuế nhập khẩu đối với linh kiện ô tô theo Điều 7a và 7b Nghị định 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ, khoảng gần 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, trong báo cáo về tình hình thu ngân sách quý 1/2023, Tổng cục Hải quan đã cho biết, do tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong quý 1 giảm đến 13% dẫn đến thu ngân sách nhà nước toàn ngành giảm 17%, tương đương đạt 91.267 tỷ đồng, bằng 21,5% dự toán được giao.