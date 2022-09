Thu ngân sách nhà nước giảm tốc trong tháng 8/2022

Thông tin về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 8, Bộ Tài chính cho hay tổng thu ngân sách nhà nước trong tháng 8/2022 ước đạt 106 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 46 nghìn tỷ đồng so với số thu tháng liền trước.

Chi tiết hơn, thu nội địa tháng tháng 8 ước đạt 78,4 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 43,4 nghìn tỷ đồng so tháng trước do một số khoản thu chế độ cho phép thu theo quý như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng của hộ kinh doanh...

Thu từ dầu thô tháng 8 ước đạt 6,2 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 2,6 nghìn tỷ đồng so tháng trước do giá dầu thấp hơn 9,8 USD/thùng so với tháng trước. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 8 ước đạt 16,6 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 5,2 nghìn tỷ đồng so tháng 7/2022.

Tuy nhiên, với khối lượng thực hiện tốt trong nửa đầu năm nên luỹ kế 8 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 1.208,2 nghìn tỷ đồng, bằng 85,6% dự toán, tăng 19,4% so cùng kỳ năm 2021.

Về chi ngân sách nhà nước, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 8 ước đạt 123,7 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi 8 tháng ước đạt 956,4 nghìn tỷ đồng, bằng 53,6% dự toán, tăng 4,2% so cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 212,2 nghìn tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán Quốc hội quyết định, đạt 39,15% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; chi trả nợ lãi ước đạt 65,2 nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% dự toán; chi thường xuyên ước đạt 677,3 nghìn tỷ đồng, bằng 60,9% dự toán.

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong 8 tháng được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng dự toán năm 2022 khoảng 2,4 nghìn tỷ đồng, trong đó chủ yếu là hỗ trợ cho các địa phương kinh phí phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định.

Thêm vào đó, Bộ Tài chính đã thực hiện xuất cấp khoảng 27,6 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm.

Cũng theo Bộ Tài chính, về chi đầu tư phát triển, tiến độ giải ngân 8 tháng đầu năm vẫn rất chậm so với yêu cầu, chỉ mới đạt 39,15% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2021 đạt 40,6%), trong đó giải ngân vốn ngoài nước đạt 14,02% kế hoạch.

Đáng chú ý, có 7 bộ, cơ quan trung ương và 12 địa phương tỷ lệ giải ngân đạt trên 45% kế hoạch, trong khi vẫn còn 27 bộ, cơ quan trung ương và 3 địa phương tỷ lệ giải ngân đạt dưới 20% kế hoạch vốn được giao.