Việt Nam tham dự BRICS: Mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với tư cách Nước Đối tác, Việt Nam sẽ chủ động đóng góp vào các vấn đề toàn cầu, đồng thời mở rộng không gian phát triển, đa dạng hóa thị trường, đối tác và chuỗi cung ứng.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ từ ngày 12 – 13/9.

Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định đây là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương cấp cao quan trọng của Việt Nam trong năm 2026, đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và chủ trương hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Hội nghị năm nay diễn ra đúng dịp BRICS tròn 20 năm hình thành và phát triển. Từ một diễn đàn phối hợp chính sách về kinh tế, tài chính, BRICS đã trở thành cơ chế hợp tác đa phương có vai trò và ảnh hưởng ngày càng gia tăng, góp phần thúc đẩy hợp tác và tăng cường tiếng nói của các nền kinh tế mới nổi, các nước đang phát triển trong giải quyết những vấn đề toàn cầu. Việt Nam trở thành Nước Đối tác của BRICS từ tháng 6/2025.

Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 thể hiện chủ trương đẩy mạnh, nâng tầm đối ngoại đa phương, tham gia chủ động, có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế, đóng góp cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

TỪ THAM GIA ĐẾN GÓP PHẦN ĐỊNH HÌNH “LUẬT CHƠI”

Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, hợp tác quốc tế đứng trước nhiều yêu cầu mới, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho rằng Hội nghị Thượng đỉnh BRICS là cơ hội quan trọng để Việt Nam cùng các nước thành viên và đối tác trao đổi, đối thoại, xác định những hướng đi, giải pháp đối với các vấn đề lớn của quản trị khu vực và toàn cầu. Trọng tâm là những vấn đề kinh tế, phát triển gắn với lợi ích và ưu tiên của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh việc tham gia Hội nghị giúp Việt Nam tiếp tục triển khai chủ trương chuyển “từ tham gia luật chơi sang góp phần định hình luật chơi”, phát huy tiếng nói trong xây dựng các khuôn khổ, quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế.

Qua đó, Việt Nam tiếp tục đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững và nâng cao uy tín quốc tế tương xứng với tầm vóc, vị thế của đất nước.

Một ý nghĩa quan trọng khác là giúp Việt Nam chủ động nắm bắt các xu thế phát triển và định hướng hợp tác lớn tại BRICS cũng như các cơ chế đa phương, phục vụ triển khai hiệu quả chủ trương hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Chương trình nghị sự của BRICS hiện không chỉ giới hạn trong kinh tế, tài chính mà đã mở rộng sang những lĩnh vực đang trở thành động lực mới cho phát triển như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và năng lượng.

“Việc tham gia, trao đổi tại Hội nghị giúp chúng ta nhận diện sâu sắc hơn những cơ hội và thách thức, tham khảo kinh nghiệm và định hướng hợp tác của các đối tác”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho biết.

Đây cũng là cơ sở để Việt Nam tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách phát triển, thực hiện mục tiêu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế ngày càng hiệu quả, sâu rộng và thực chất hơn.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, BRICS còn tạo thêm không gian và động lực thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước thành viên và đối tác. Việt Nam hiện có quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp với tất cả các nước thành viên và Nước Đối tác BRICS.

Các lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác gồm quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng, hạ tầng và đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng khẳng định tham gia các hoạt động của BRICS sẽ giúp Việt Nam “tiếp tục mở rộng không gian phát triển, đa dạng hóa thị trường, đối tác và chuỗi cung ứng”, đồng thời tiếp cận các sáng kiến, xu hướng công nghệ mới và tranh thủ các nguồn lực về vốn, khoa học - công nghệ, tri thức, thị trường phục vụ phát triển đất nước.

Về những đóng góp của Việt Nam tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định với tư cách Nước Đối tác, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia “với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm”, đóng góp ý tưởng, thúc đẩy các sáng kiến và hình thức hợp tác cụ thể phù hợp với lợi ích, khả năng và điều kiện của Việt Nam.

Tại Phiên thảo luận với chủ đề “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ chia sẻ tầm nhìn, đánh giá và các đề xuất của Việt Nam về những vấn đề lớn đặt ra trong hợp tác quốc tế liên quan đến hòa bình, tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững và giải quyết các thách thức toàn cầu.

Qua đó, Việt Nam khẳng định mong muốn cùng các nước thành viên, đối tác BRICS và cộng đồng quốc tế thúc đẩy những động lực tăng trưởng mới, tăng cường kết nối, hợp tác phát triển, phát huy tiếng nói và vai trò của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển.

Mục tiêu là hướng tới một tương lai phát triển bao trùm, bền vững, trong đó “những thành quả phát triển được chia sẻ rộng rãi cho mọi người dân”.

HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU KIM NGẠCH THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG 25 TỶ USD

Bên cạnh các hoạt động đa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có nhiều hoạt động song phương tại Ấn Độ. Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, Ấn Độ đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trung tâm tăng trưởng và đổi mới sáng tạo quan trọng của thế giới, với thị trường hơn 1,4 tỷ dân, tiềm lực khoa học - công nghệ ngày càng lớn và vai trò, vị thế ngày càng gia tăng tại khu vực và trên thế giới.

Đối với Việt Nam, Thứ trưởng nhấn mạnh Ấn Độ “không chỉ là người bạn truyền thống, gắn bó lâu dài, đối tác tin cậy” mà còn là Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường, có nhiều tiềm năng và thế mạnh bổ trợ cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Quan hệ hai nước đang có những bước phát triển mạnh mẽ sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ tháng 5/2026, với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường theo phương châm “chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”.

Trong bối cảnh đó, các hoạt động song phương của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Ấn Độ lần này có ý nghĩa quan trọng, vừa tiếp nối đà phát triển, duy trì trao đổi cấp cao, vừa cụ thể hóa các nhận thức chung, thỏa thuận và định hướng lớn mà lãnh đạo cao nhất hai nước đã thống nhất.

Qua đó, khuôn khổ quan hệ mới giữa Việt Nam và Ấn Độ sẽ tiếp tục được đưa vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Mặc dù chuyến công tác diễn ra chưa đầy hai ngày, bên cạnh chương trình đa phương, Thủ tướng sẽ có nhiều hoạt động với lãnh đạo và các đối tác Ấn Độ nhằm củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc quan hệ chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và tăng cường phối hợp chiến lược về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho biết các cuộc trao đổi sẽ ưu tiên cao cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và kết nối hạ tầng nhằm tạo ra những kết quả thực chất, cụ thể trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.

Một mục tiêu quan trọng là đưa kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2030; đồng thời thúc đẩy đầu tư và các dự án lớn, mang tính biểu tượng của doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam.

Hai bên cũng hướng tới tạo đột phá trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo - những lĩnh vực Ấn Độ có thế mạnh lớn.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh mục tiêu đặt ra không chỉ là “trao đổi nhiều hàng hóa hơn, thu hút nhiều đầu tư hơn”, mà còn hướng tới “cùng nghiên cứu, cùng phát triển công nghệ, cùng đào tạo nguồn nhân lực và cùng tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị mới”.

Đây là hướng hợp tác nhằm tương xứng với chiều sâu của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường giữa hai nước.

Bên cạnh kinh tế, thương mại và công nghệ, lãnh đạo hai nước cũng sẽ trao đổi để làm sâu sắc hơn các trụ cột hợp tác về giáo dục - đào tạo, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Theo Thứ trưởng, những nội dung cụ thể dự kiến được thảo luận gồm tăng tần suất chuyến bay thẳng giữa hai nước, phát triển du lịch hai chiều, du lịch tâm linh, công nghiệp văn hóa, đặc biệt là công nghiệp điện ảnh; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, tăng cường giao lưu nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định với nền tảng hữu nghị truyền thống, tin cậy chính trị cao và sự hội tụ ngày càng mạnh mẽ về tầm nhìn, lợi ích và khát vọng phát triển, chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng được kỳ vọng tạo thêm động lực để quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn.

Qua đó, hai nước tiếp tục hiện thực hóa tinh thần “chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.