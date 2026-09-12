Thứ Bảy, 12/09/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới New Delhi, bắt đầu chương trình dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18

H Hà Lê

Với tư cách Nước Đối tác của BRICS, Việt Nam sẽ chủ động, tích cực đóng góp tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, đồng thời thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ ngày càng thực chất, hiệu quả.

Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại sân bay - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc
Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại sân bay - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trưa 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Indira Gandhi, Thủ đô New Delhi, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Đón Thủ tướng Chính phủ và đoàn tại sân bay có Quốc vụ khanh Chính phủ Ấn Độ phụ trách hợp tác và hàng không dân dụng Shri Murlidhar Mohol; lãnh đạo Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao Ấn Độ; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

Quốc vụ khanh của Chính phủ Ấn Độ phụ trách hợp tác và hàng không dân dụng Shri Murlidhar Mohol đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại sân bay - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc
Quốc vụ khanh của Chính phủ Ấn Độ phụ trách hợp tác và hàng không dân dụng Shri Murlidhar Mohol đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại sân bay - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Việt Nam trở thành Nước Đối tác của BRICS từ tháng 6/2025. Việc Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục tham gia cơ chế này với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm.

Tại hội nghị, Việt Nam sẽ đóng góp ý tưởng, thúc đẩy các sáng kiến và hình thức hợp tác cụ thể phù hợp với lợi ích, khả năng và điều kiện của Việt Nam.

Đáng chú ý, tại Phiên thảo luận với chủ đề “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ chia sẻ tầm nhìn, đánh giá và các đề xuất của Việt Nam về những vấn đề lớn trong hợp tác quốc tế liên quan đến hòa bình, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững và giải quyết các thách thức toàn cầu.

Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại sân bay - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc
Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại sân bay - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Bên cạnh các hoạt động đa phương tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS, Thủ tướng Chính phủ dự kiến có nhiều hoạt động quan trọng với lãnh đạo và các đối tác Ấn Độ.

Các hoạt động nhằm tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; đồng thời tăng cường phối hợp chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ về các vấn đề song phương cũng như những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

(Nguồn Chính phủ)

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Ấn Độ VnEconomy Hội nghị BRICS 2026 VnEconomy Việt Nam tham gia BRICS VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

VnEconomy Xem thêm

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Đồ họa VnEconomy - Nguồn dữ liệu: TTXVN

VnEconomy Infographic: Việt Nam - Pháp và những dấu mốc của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

AI Điểm tin

VnE TV
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp hẹp. Ảnh: TTXVN

VnEconomy Việt Nam – Pháp: Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy