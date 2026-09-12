Thủ tướng Lê Minh Hưng tới New Delhi, bắt đầu chương trình dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18

Với tư cách Nước Đối tác của BRICS, Việt Nam sẽ chủ động, tích cực đóng góp tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, đồng thời thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ ngày càng thực chất, hiệu quả.

Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại sân bay - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trưa 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Indira Gandhi, Thủ đô New Delhi, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Đón Thủ tướng Chính phủ và đoàn tại sân bay có Quốc vụ khanh Chính phủ Ấn Độ phụ trách hợp tác và hàng không dân dụng Shri Murlidhar Mohol; lãnh đạo Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao Ấn Độ; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

Quốc vụ khanh của Chính phủ Ấn Độ phụ trách hợp tác và hàng không dân dụng Shri Murlidhar Mohol đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại sân bay - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Việt Nam trở thành Nước Đối tác của BRICS từ tháng 6/2025. Việc Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục tham gia cơ chế này với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm.

Tại hội nghị, Việt Nam sẽ đóng góp ý tưởng, thúc đẩy các sáng kiến và hình thức hợp tác cụ thể phù hợp với lợi ích, khả năng và điều kiện của Việt Nam.

Đáng chú ý, tại Phiên thảo luận với chủ đề “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ chia sẻ tầm nhìn, đánh giá và các đề xuất của Việt Nam về những vấn đề lớn trong hợp tác quốc tế liên quan đến hòa bình, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững và giải quyết các thách thức toàn cầu.

Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại sân bay - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Bên cạnh các hoạt động đa phương tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS, Thủ tướng Chính phủ dự kiến có nhiều hoạt động quan trọng với lãnh đạo và các đối tác Ấn Độ.

Các hoạt động nhằm tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; đồng thời tăng cường phối hợp chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ về các vấn đề song phương cũng như những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

(Nguồn Chính phủ)