Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tăng tốc, bứt phá, quyết tâm cao nhất hoàn thành mục tiêu năm 2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng, với quyết tâm cao nhất hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chiều 3/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026, thảo luận tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm; giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến kế hoạch năm 2027 và các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phát biểu khai mạc và kết luận phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh, phiên họp diễn ra ngay sau Lễ Quốc khánh 2/9 và Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; trong bối cảnh triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 và các nghị quyết của Quốc hội.

Đây là thời điểm cần “tăng tốc, bứt phá”, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2026.

KIÊN ĐỊNH ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG

Thủ tướng đánh giá, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Việt Nam đã tập trung hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đời sống nhân dân tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh được củng cố; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được tăng cường.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tuy nhiên, Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ nhiều tồn tại, khó khăn cần có giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn. Đổi mới mô hình tăng trưởng, điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát vẫn đối mặt nhiều áp lực; hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một số lĩnh vực còn khó khăn.

Giải ngân vốn đầu tư công tại một số bộ và dự án trọng điểm chưa có nhiều chuyển biến; nhiều dự án còn vướng giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung vật liệu và lao động, chi phí tăng cao. Xuất khẩu, nhập siêu, thị trường tài chính, tiền tệ, tín dụng còn chịu sức ép; đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, trong khi thiên tai, lũ lụt dự báo diễn biến phức tạp.

Về nhiệm vụ trong tháng 9 và thời gian còn lại của năm, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt và Quốc hội, tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Về hoàn thiện thể chế, Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm các văn bản còn nợ; khẩn trương xây dựng các nghị định, quyết định quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với các luật, nghị quyết.

Các bộ, ngành chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị khoảng 45 dự án luật, nghị quyết dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 2, trong đó có các luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đấu thầu, ngân sách nhà nước, đầu tư, điện lực, an toàn thực phẩm...

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng đồng thời yêu cầu hoàn thành việc lập, điều chỉnh các quy hoạch ngành trong quý III/2026 và tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả các quy hoạch đã được phê duyệt.

Về giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng, các bộ, ngành, địa phương phải thường xuyên rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý; chủ động nhận diện các điểm nghẽn, nhất là tại những ngành, địa phương là động lực và còn dư địa tăng trưởng lớn, bảo đảm “6 rõ”, quyết tâm cao nhất để đạt mục tiêu đề ra.

Cùng với đó, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, chủ động điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; tăng cường quản lý giá cả, thị trường, xử lý nghiêm hành vi trục lợi, tăng giá bất hợp lý.

Bộ Tài chính được giao tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; rà soát quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu theo hướng tăng cường phân loại rủi ro, đẩy nhanh xử lý hồ sơ của các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật; tăng cường các biện pháp chống chuyển giá.

Cùng với đó, tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch được giao; phát triển thị trường vốn, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán để bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng, giảm phụ thuộc vào vốn tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác; tập trung tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên, dự án trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; giữ ổn định thanh khoản và phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

THÁO GỠ DỰ ÁN TỒN ĐỌNG, MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU

Về tăng cường xuất khẩu, phát triển sản xuất kinh doanh và xây dựng kết cấu hạ tầng, Thủ tướng yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu, bảo đảm thương mại cân bằng phục vụ mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Các bộ, ngành, địa phương phải tập trung rà soát, phân loại, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài, qua đó giải phóng nguồn lực cho phát triển và tăng trưởng.

Các đại biểu dự phiên họp - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Bộ Công Thương được giao phân tích rõ các nhóm hàng xuất khẩu giảm, nhóm hàng nhập siêu lớn để có giải pháp phù hợp; đẩy nhanh đàm phán các hiệp định thương mại với một số đối tác mới; tăng tốc xúc tiến thương mại, nhất là tại các thị trường mới như Halal, Mỹ Latin, châu Phi.

Đồng thời, tận dụng ngay các đơn hàng xuất khẩu, nhất là các mặt hàng các nước đang có nhu cầu cao như điện tử, máy móc, nông, thủy sản; tiếp tục phát triển thị trường, kích cầu tiêu dùng trong nước.

Bộ Công Thương cũng được yêu cầu theo dõi sát giá xăng dầu và các loại năng lượng; bảo đảm ổn định nguồn cung năng lượng, cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; đẩy nhanh tiến độ các dự án điện, dầu khí trọng điểm.

Đối với nông nghiệp, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh đàm phán các nghị định thư cho nông sản Việt Nam xuất khẩu sang các nước; xử lý nhanh hồ sơ mã số vùng trồng, vùng nuôi, cơ sở đóng gói, cơ sở chế biến phục vụ xuất khẩu; đồng thời xây dựng cơ chế điều phối nguồn vật liệu xây dựng liên vùng, liên tỉnh, bảo đảm nguồn vật liệu cho các công trình, dự án quan trọng quốc gia.

Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp với các cơ quan, địa phương bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, các tuyến đường sắt và dự án phục vụ APEC; khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Nghị quyết về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030.

Về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, hoàn thiện các nhiệm vụ công nghệ chiến lược, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và kết nối dữ liệu.

Nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần được ưu tiên cho các cơ sở dữ liệu trọng yếu, nền tảng dùng chung, an toàn, an ninh mạng và những nhiệm vụ công nghệ chiến lược đủ điều kiện triển khai.

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; chuẩn bị tốt năm học 2026-2027, bảo đảm chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngành y tế tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh, nhất là tại các địa bàn thiên tai, bão lũ; thực hiện hiệu quả việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân; tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị chu đáo các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong những tháng cuối năm và các hoạt động năm APEC 2027; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ và vi phạm sở hữu trí tuệ.

Nêu rõ thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi yêu cầu đặt ra hết sức nặng nề, Thủ tướng đề nghị từng thành viên Chính phủ phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo, linh hoạt để thực hiện các mục tiêu đã đề ra.