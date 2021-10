Thừa Thiên Huế: Quy hoạch dự án dân cư phía Bắc phường An Hoà

Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đang lấy ý kiến về đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 dự án dân cư phía Bắc phường An Hoà, Hương Sơ, TP. Huế và xã Hương Vinh, Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt: Dự án dân cư phía Bắc phường An Hoà).

Khu đất lập quy hoạch dự án trên có diện tích 185,21ha, thuộc phường Hương Sơ, An Hòa, TP. Huế và xã Hương Vinh, Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Diện tích đất lập quy hoạch được chia thành 02 khu. Trong đó, Khu 1 có diện tích 133,4ha (thuộc địa phận phường Hương Sơ, An Hòa, TP. Huế); Khu 2 có diện tích đất mở rộng 50,4ha (thuộc địa phận xã Hương Vinh, Hương Toàn, thị xã Hương Trà).

Trong tổng diện tích 185,21ha của khu đất, chủ yếu là đất trồng lúa, với 163,16ha, chiếm 88,09% diện tích đất nghiên cứu; Đất đô thị khoảng 0,82ha là làng Triều Sơn Trung, chiếm 0,44%; Đất nghĩa trang, nghĩa địa có diện tích 6,72ha, chiếm 3,63%; Hệ thống kênh mương lớn chảy phân bố chủ yếu phía Bắc khoảng 7,75ha, chiếm 4,18 %, chủ yếu phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp.

Theo kế hoạch, phân bố dân cư trong phân khu đô thị, gồm: Khu vực 1 Kinh thành Huế bố trí quỹ đất thấp tầng để tái định cư cho các hộ dân phục vụ di dời dân cư.

Khu vực hiện hữu (làng xóm cũ, dân cư các phường): Cơ bản giữ nguyên không điều chỉnh dân cư.

Khu vực dân cư mới được bố trí tập trung, đảm bảo quy mô để xây dựng khu đô thị mới (khu đô thị mới Nam Hòa) với hạ tầng đồng bộ, xây dựng theo hướng khu đô thị sinh thái.

Bên cạnh đó, quy hoạch cũng dành 20% diện tích đất ở để đảm bảo quỹ đất cho nhà ở xã hội.

Theo quy hoạch sử dụng đất, công trình công cộng dịch vụ đô thị có diện tích khoảng 7,16ha, bao gồm các công trình hành chính cơ quan, văn hóa, y tế; Đất giao thông cấp đô thị và khu vực có diện tích 64,8ha.

Đất công trình thương mại dịch vụ hỗn hợp khoảng 8ha, được bố trị tại lõi trung tâm dự án, bao gồm tổ hợp các công trình hỗn hợp thương mại dịch vụ, công trình thương mại dịch vụ, khách sạn.

Đất đơn vị ở khoảng 96,47ha, gồm các khu nhà ở liên kế, biệt thự, nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư, bố trí các công trình hạ tầng xã hội đảm bảo bán kinh phục vụ trong đơn vị ở.

Trong đó, đất ở thương mại liên kế khoảng 8ha; Đất ở liên kế khoảng 27ha; Đất ở biệt thự khoảng 17,7ha; Đất ở xã hội khoảng 18,39ha; Đất ở tái định cư khoảng 17,74ha; Đất ở hiện trạng chỉnh trang khoảng 1,22ha; Đất công cộng đơn vị ở khoảng 8ha…

Đặc biệt, với quy mô dân số tối đa khoảng 18.000 người, do vậy, các không gian cần thiết để xây dựng công trình ngầm đô thị trong phân khu đô thị gồm: Công trình giao thông ngầm là các công trình đường tàu điện ngầm, nhà ga tàu điện ngầm, ga đường sắt (nếu cần thiết), hầm đường bộ, hầm cho người đi bộ và các công trình phụ trợ kết nối (kể cả phần đường nối phần ngầm với mặt đất).

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 649 về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, sẽ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản cố đô Huế; Là thành phố di sản văn hoá thế giới, thành phố Festival cấp quốc gia và tầm quốc tế. Là đầu mối giao lưu kinh tế trong vùng và trong trục hành lang thương mại quốc tế.

Xây dựng TP. Huế và khu vực định hướng phát triển, mở rộng đô thị trở thành khu vực đô thị trung tâm của đô thị Thừa Thiên Huế.

Trong đó, định hướng phát triển không gian các khu dân cư đô thị, gồm: Các khu ở chỉnh trang cải tạo: diện tích 1.725ha, tập trung chủ yếu ở phía Nam TP.Huế và một phần phía Bắc TP.Huế, thị xã Hương Thuỷ, thị xã Hương Trà và huyện Phú Vang.

Khu vực chỉnh trang bảo tồn: diện tích khoảng 400ha, tập trung chủ yếu ở khu vực Kinh thành Huế, gần các khu vực di tích, khu lăng tẩm; phố cổ Bao Vinh, và một số khu nhà vườn ở Thuỷ Biều, Kim Long, Hương Long; một số làng nghề truyền thống khác…

Khu vực tái phát triển: diện tích khoảng 180ha, tập trung chủ yếu ở Thuỷ Xuân, Trường An, Phước Vĩnh, Hương Long, Kim Long, An Cựu, An Tây; khai thác các quỹ đất trống để mở rộng và phát triển các công trình dịch vụ công cộng và các khu dân cư.

Khu vực phát triển mới: diện tích khoảng 1.750ha, tập trung ở các khu đô thị mới An Vân Dương, Hương Sơ, An Hoà và một số khu dân cư mới ở Hương Thuỷ, Hương Trà, Thuận An và Bình Điền; theo mô hình đô thị sinh thái, công trình xây dựng thấp tầng, mật độ thấp…