Thương hiệu xa xỉ và dịch vụ may đo suit cho các quý ông

Nếu nữ giới có những bộ đầm Haute Couture thì nam giới cũng có những bộ Bespoke Suit. Trong thế giới của những bộ suit thì bespoke suit mới thực sự là đỉnh cao. Và chỉ có những thương hiệu hàng đầu thế giới mới có thể đưa ra dịch vụ này. Được biết, để thực hiện một bộ suit bespoke, một người thợ lâu năm cần phải thực hiện tối thiểu khoảng 35 phép đo. Khách hàng có thể thực hiện khoảng 400.000 thay đổi với mỗi bộ trang phục. Thế nên, những bộ suit may đo riêng theo yêu cầu được cung cấp bởi những thương hiệu xa xỉ không nhiều, mỗi năm chỉ khoảng 6.000 - 7.000 bộ.

GIORGIO ARMANI

Giorgio Armani, đã có phân khúc may sẵn từ lâu trong kế hoạch phát triển của họ khi mở một cửa hàng mới trên phố London Sloane vào năm ngoái. Trong không gian 1.000 mét vuông chứa cả thời trang và nội thất, có một khu vực dành riêng cho dịch vụ Fatto a Mano (từ 3.500 bảng Anh). Hai mẫu cơ bản của Armani chính là điểm khởi đầu: Wall Street, một lối cắt mạnh mẽ, cổ điển, trong khi Soho lại thoải mái và hiện đại hơn. Khách hàng sau đó được giới thiệu với một loạt các kết hợp ve áo, túi, khuy, và có thể chọn từ một loạt các loại vải độc quyền từ nhà thời trang này bao gồm wool, lụa và vicuña.

Mỗi bộ đều được làm thủ công và do một thợ may ở Milan thực hiện hoàn toàn, với các đường khâu chần quanh mép trước và túi ngực để gia cố, và thành phẩm có thể đến tay người nhận ​​trong năm hoặc sáu tuần. Giorgio Armani chia sẻ: “Xu hướng cá nhân hóa là một trong những yếu tố chính góp phần vào sự thành công của thời trang. Những người mua các sản phẩm xa xỉ bị thu hút bởi ý tưởng có một cái gì đó đặc biệt đối với họ, thậm chí còn hơn thế nếu đó là một bộ đồ phù hợp”. Armani muốn các khách hàng xem ông là thợ may riêng. “Các mẫu ban đầu là của tôi, nhưng vẫn được phép thay đổi để cá nhân hóa cho khách hàng”.

Có thể nói, thương hiệu thời trang xa xỉ của Ý là một trong những nơi cung cấp dịch vụ may đo hoàn hảo nhất thế giới. Với quy trình được giám sát kỹ càng bởi thợ may kỳ cựu, bạn hoàn toàn có thể có được một bộ trang phục bespoke tốt nhất trong tủ đồ của mình. Đến với Giorgio Armani, nam giới sẽ có những trải nghiệm đúng chuẩn cao cấp của thời trang may đo bespoke.

HERMÈS

Hermès đã giới thiệu dịch vụ may đo theo yêu cầu với cái tên Sur Mesure vào năm 1994 tại Paris, Tokyo, sau đó là tại New York (Madison Avenue) vào năm 2010. Những bộ suit của Hermès được thống nhất trong sự thanh lịch cổ điển kiểu Pháp kết hợp với những cách tân mới. Nhà thiết kế Véronique Nichanian (người từng làm việc với Hermès từ cuối thập niên 80) luôn tìm cách kết hợp những di sản truyền thống của một thương hiệu lâu đời với những thử nghiệm về màu sắc hoặc chất liệu.

Điều thú vị ở đây là các quý ông có thể chọn cho mình những chất liệu xa xỉ hiếm có như len lông cừu siêu mịn Super 250s hoặc len vicuña (được làm từ lông của loài lạc đà hoang dã quý hiếm ở Nam Mỹ và phải đợi 3 năm mới được xén 1 lần). Những chiếc áo jacket trong các bộ suit may đo của Hermès thường được may lót vải canvas (một chất liệu đặc biệt kết hợp giữa len, bông thường, lông ngựa hoặc lạc đà, dùng để dựng nên cấu trúc nền tảng của một bộ suit) ở phần ngực và ve áo, giữa lớp lót và vải ngoài. Lớp vải canvas này có tác dụng định hình chiếc áo trong một hình dáng nhất định (thậm chí qua nhiều lần giặt khô), giúp áo càng lúc càng vừa vặn với với cơ thể về sau này.

Đồ suit của Hermès còn nổi tiếng với lớp vải lót rực rỡ, có thể được tạo ra bởi cùng chất liệu và họa tiết với những chiếc khăn lừng danh của thương hiệu này. Quá trình may đo một bộ suit ở Hermès thường phải mất ít nhất chín tuần.

RALPH LAUREN

Năm 1967, Ralph Lauren, một nhân viên Mỹ chuyên bán quần áo nam tung ra dòng caravat trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng, dưới nhãn hiệu Polo. Nhưng dịch vụ may đo đồ suit của Ralph Lauren chỉ được bắt đầu cung cấp từ năm 1997, có mặt tại nhiều showroom ở Palm Beach, Chicago và New York. Đồ suit của thương hiệu này có một lượng fan hùng hậu như Johnny Depp, LeBron James, David Beckham, Christian Bale hay Daniel Craig.

Mặc dù là một thương hiệu từ Mỹ, song khi xem xét những bộ suit cao cấp Purple Label (dòng sản phẩm xa xỉ dành cho quý ông của Ralph Lauren), người ta dễ dàng nhận ra ảnh hưởng sâu sắc của phong cách may đo chuẩn mực tinh tế kiểu Savile Row (địa điểm may đo đồ suit độc bản lừng danh của Anh). Purple Label cung cấp hai phong cách cho suit: một phong cách tương đối ôm sát với áo jacket ngắn và một phong cách kiểu Savile Row truyền thống với áo jacket dài và thân áo rộng rãi vừa phải.

Với cả hai kiểu dáng này, khách hàng có thể tùy chọn phần ve áo nhọn hoặc ve hình chữ V, hai hoặc ba cúc, một hoặc hai hàng khuy. Đồ suit của Purple Label được sản xuất tại Ý, tên của khách hàng có thể được in bên trong áo jacket và các nút đặc biệt có thể được làm bằng bạc. Mất trung bình từ 6 - 8 tuần để hoàn thành một bộ suit từ dòng sản phẩm này.

GUCCI

Dịch vụ may đo theo yêu cầu được Gucci mới được khai trương vào tháng 4/2021, tại 11 thành phố trên thế giới, trong đó có New York, Paris và Tokyo. Lâu nay, Gucci vốn nổi tiếng với ngành nghề thủ công truyền thống từ Ý và những di sản xa xỉ độc đáo được kế thừa qua hàng thập kỷ. Vậy thì, những bộ suit được may đo của Gucci sẽ có điểm gì khác biệt?

Triết lý về đồ suit may đo của Gucci được nhấn mạnh trong việc đề cao tính cá nhân và chú trọng đến từng chi tiết. Theo đó, Gucci cung cấp hơn 80 chất liệu vải cao cấp (trong đó có cashmere, len, lụa, satin hay nhung) và hàng loạt lựa chọn đa dạng về phong cách (cổ áo, khuy, vạt, số nút), màu sắc, số đo…được điều chỉnh tùy biến theo yêu cầu của khách hàng. Giờ đây, thay vì bước chân vào một boutique của Gucci và chọn cho mình một bộ suit có sẵn trong catalogue, bạn có thể gửi thẳng các yêu cầu của mình về văn phòng của Gucci và đề nghị hãng thực hiện một bộ suit (hay một đôi giày) duy nhất cho chính mình.