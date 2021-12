Thưởng Tết 2022: Nơi tăng cao, chỗ đau đầu

Chỉ còn ít ngày nữa năm 2021 sẽ chính thức khép lại. Một năm qua, dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, vì vậy đến thời điểm này dù đã cận kề cuối năm, song mức thưởng Tết vẫn chưa được nhiều doanh nghiệp tiết lộ, thậm chí còn chưa có phương án thưởng.

LAO ĐỘNG NGÓNG THƯỞNG TẾT, DOANH NGHIỆP CHƯA TIẾT LỘ

Chị Phùng Thị Nga, nhân viên một doanh nghiệp may mặc có trụ sở tại Vũ Thư (Thái Bình) cho biết, thời điểm này vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào về việc thưởng Tết của công ty, thậm chí mọi thông tin đều được giấu kín. Theo chị Nga tiết lộ, năm 2021, mức thưởng Tết trung bình cho vị trí công nhân của doanh nghiệp nơi đang làm việc là khoảng 6,5 triệu đồng, với những vị trí có thâm niên và yêu cầu cao thì mức thưởng sẽ cao hơn.

Hiện doanh nghiệp chưa công khai mức thưởng, song chị Nga cho biết, dù chịu tác động của dịch bệnh nhưng các đơn hàng may mặc của công ty trong năm 2021 lại tăng cao hơn so với năm ngoái, thậm chí cao nhất trong những năm gần đây, dù vậy do chi phí cho công tác phòng chống dịch khá tốn kém nên chưa biết doanh nghiệp sẽ cân đối mức thưởng ra sao. Người lao động đều rất hy vọng dù mức thưởng Tết năm 2022 không tăng nhưng vẫn nhận được một khoản ít nhất là 1 tháng lương thực lĩnh như mọi năm.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Huệ, công nhân một doanh nghiệp điện tử có vốn đầu tư của Nhật Bản cũng tại Thái Bình cho biết, hiện công ty đã công bố mức thưởng Tết là một tháng lương thực lĩnh khoảng 12 triệu đồng, với những lao động có kết quả làm việc tốt sẽ nhận được một khoản thưởng thêm là 2,5 triệu đồng.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp, Công ty cổ phần Vang Thăng Long cho biết, năm 2021 nhiều đợt giãn cách diện rộng, cộng với mặt hàng rượu bia thuộc diện không thiết yếu nên hoạt động kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng rất lớn, hầu như không thể xuất được hàng đi các tỉnh.

Trong bối cảnh dự kiến năm 2022 tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp khiến đơn vị này chưa thể lên kế hoạch để chuẩn bị nguồn hàng phục vụ cho thị trường, bởi “chuẩn bị ra mà dịch bệnh bùng phát lại không bán được hàng, còn không chuẩn bị thì lo không đủ nguồn cung để đáp ứng cho thị trường trong mùa Tết năm nay”.

“Phương án thưởng Tết của công ty còn phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh cuối năm nay, nếu tình hình dịch bệnh ổn định không ảnh hưởng đến việc phân phối hàng hóa ra thị trường thì chúng tôi mới có được nguồn tiền về để lo cho người lao động, còn đến giờ doanh nghiệp vẫn chưa có phương án thưởng Tết”, ông Vinh cho biết.

Theo ông Vinh, ngành rượu bia không phải mặt hàng thiết yếu nên khi đời sống bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, người dân cũng thắt chặt chi tiêu hơn trong lĩnh vực này, khiến doanh nghiệp không bán được hàng.

“Năm ngoái mức thưởng trung bình mỗi lao động duy trì 4,5 – 5 triệu đồng, năm nay dù khó khăn nhưng doanh nghiệp sẽ cố gắng đảm bảo có một phần để hỗ trợ, động viên người lao động dù có thể ít hơn các năm. Dự kiến qua Tết Dương lịch chúng tôi mới lên phương án thưởng Tết vì còn chờ kết quả tổng hợp kinh doanh cuối năm”, ông Vinh nói thêm.

“NẾU CÓ THƯỞNG TẾT LÀ RẤT ĐÁNG QUÝ”

Trái ngược với nhiều doanh nghiệp dự kiến giảm thưởng hoặc có thể không có, bà Hoàng Thị Vân Anh, Quản lý chuỗi siêu thị Con Cưng tại Long Biên cho biết, đơn vị này đã lên phương án thưởng Tết cho người lao động, trong đó với nhân viên chính thức sẽ là lương tháng 13 từ 6 – 7,5 triệu đồng kèm quà tặng trị giá 1 triệu đồng, riêng cấp quản lý sẽ cao hơn do được tính thêm thưởng thâm niên.

“Theo thông tin mới nhất từ Ban lãnh đạo thì dự kiến mức thưởng năm nay sẽ cao hơn so với năm ngoái. Dù dịch bệnh bùng phát nhưng một năm qua thực tế hoạt động kinh doanh của chúng tôi hầu như không bị ảnh hưởng, thậm chí liên tục mở rộng quy mô khiến doanh thu tăng trưởng tốt. Vì thế, lãnh đạo công ty đã quyết định sẽ có chính sách đãi ngộ xứng đáng để bù đắp cho người lao động trong năm vừa qua”, bà Vân Anh cho biết.

Từng có nhiều thời gian tương tác với các doanh nghiệp cũng như người lao động, chuyên gia Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học, Lao động và Xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đánh giá, trong bối cảnh cả năm 2021 rất khó khăn của các doanh nghiệp, nếu có thưởng Tết cho người lao động là điều rất đáng quý, song có lẽ nhóm không được thưởng Tết sẽ khá nhiều.

“Với những người đang ở ngoài thị trường lao động, bị mất việc làm, những người không được thưởng Tết chúng ta cần có chính sách riêng để hỗ trợ ở mức tối thiểu cho họ ổn định cuộc sống sau dịch, và để mọi người dân đều có Tết”, bà Lan Hương nhấn mạnh.