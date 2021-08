“Trừ phi kinh tế toàn cầu suy giảm mạnh, kinh tế Singapore sẽ tiếp tục phục hồi dần trong nửa cuối năm nay, chủ yếu nhờ các lĩnh vực hướng ngoại. Việc nới lỏng dần các hạn chế phòng dịch trong nước và nhập cảnh khi tỷ lệ tiêm chủng tiếp tục tăng sẽ thúc đẩy sự phục hồi của các lĩnh vực phụ thuộc vào tiêu dùng và giảm tình trạng thiếu lao động trong các lĩnh vực phụ thuộc vào lao động nhập cư”, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cho biết.

Singapore tiếp tục là một điểm sáng tại Đông Nam Á trong bối cảnh biến thể Covid-19 Delta đang "hoành hành" trong khu vực, đe dọa sự phục hồi của các nền kinh tế đang vật lộn đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng. Thái Lan và Malaysia liên tục ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục. Số ca nhiễm mới trung bình 7 ngày qua tại Thái Lan và Malaysia lần lượt là 20.400 và 19.000.

Singapore cũng ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng trở lại với biến thể Delta vài tháng qua. Tuy nhiên, nước này đã nới lỏng thêm các biện pháp hạn chế nhờ tỷ lệ tiêm vaccine cao, hiện 70% dân số đã tiêm đầy đủ.

Dự báo của Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore tương đồng như dự báo của đa số các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg mới đây, trong đó cũng ước tính kinh tế Singapore tăng trưởng trên 6% trong năm nay.

Theo các nhà phân tích của Bloomberg, suy giảm kinh tế thấp hơn trong quý 2 và triển vọng sáng sủa của quý 3 là nhân tố mở ra tương lai sáng cho kinh tế Singapore năm nay.

“Chúng tôi dự báo kinh tế Singapore tăng trưởng 6,2% trong năm 2021. Với việc đạt được mục tiêu tiêm vaccine đầy đủ cho 70% dân số sớm hơn dự kiến, chính phủ bắt đầu gỡ bỏ các biện pháp hạn chế từ ngày 10/8 và nới lỏng hơn nữa vào ngày 19/8. Các hoạt động kinh tế sẽ gia tăng đáng kể khi nước này đạt được miễn dịch cộng đồng vào đầu tháng 9 và cho phép mở cửa hoàn toàn trở lại”, Tamara Mast Henderson, nhà kinh tế khu vực ASEAN, cho biết.

Trong bài phát biểu tối ngày 8/8 nhân ngày quốc khánh, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khẳng định nước này sẽ mở cửa trở lại từng bước một cách thận trọng. Theo Bộ Thương mại và Công nghệ Singapore, dự báo tăng trưởng GDP ở mức cao của nước này được đưa ra dựa trên kịch bản rằng tỷ lệ tiêm vaccine tiếp tục tăng cao và dần mở lại biên giới vào cuối năm nay.

“Việc mở cửa trở lại nhanh hơn và nới lỏng các biện pháp hạn chế trong quý 3 có thể thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng, từ đó thúc đẩy tăng trưởng của các dịch vụ tiêu dùng nội địa của Singapore”, bà Selena Ling, Giám đốc nghiên cứu và chiến lược tại Oversea-Chinese Banking Corp., có trụ sở tại Singapore, nhận định. “Điều quan trọng chính là sự phục hồi thị trường lao động nội địa và kỳ vọng CPI lõi năm 2022 có thể mở đường cho việc bình thường hóa chính sách tiền tệ của Singapore”.

Cũng trong ngày 10/8, Singapore công bố GDP ước tính của quý 2, theo đó nền kinh tế nước này suy giảm 1,8% so với quý trước, so với mức dự báo bình quân giảm 2% của các nhà kinh tế trong khảo sát của Bloomberg. Về giá trị tuyệt đối, GDP quý 2 của Singapore thấp hơn 0,6% so với quý 2/2019 - cùng kỳ trước khi đại dịch bùng phát. So với quý 2/2020 “thảm họa” giữa đại dịch, tăng trưởng GDP quý 2/2021 của Singapore tăng 14,7%.