Tiêu thụ điện trong kỳ nghỉ lễ lập đỉnh mới

Thông tin về tình hình cung ứng điện trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 (Từ ngày 27/4/2024 đến hết ngày 1/5/2024), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết tiêu thụ điện trong kỳ nghỉ lễ năm nay tăng rất cao so với quy luật hàng năm.

Theo quy luật hàng năm trước đây, mức tiêu thụ điện vào các kỳ nghỉ lễ, tết thường giảm mạnh so với các ngày trước lễ với mức thấp hơn khoảng 25%-30%; tuy nhiên đối với dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, số liệu thống kê cho thấy tiêu thụ điện bình quân trong kỳ nghỉ lễ chỉ giảm khoảng 8% so với ngày thường trước lễ, đồng thời tăng rất cao so với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2023.

Cụ thể: Trung bình ngày trong cả kỳ nghỉ lễ, công suất tiêu thụ điện cao nhất của toàn hệ thống điện Quốc gia ở mức khoảng 40.459 MW, sản lượng tiêu thụ điện ở mức khoảng 860,5 triệu kWh/ngày.

Như vậy, nếu so với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2023 thì sản lượng điện bình quân ngày trong cả dịp lễ 30/4-1/5 năm nay tăng tới 37,2%, đồng thời công suất tiêu thụ cực đại toàn hệ thống trong dịp lễ cũng tăng tới 30,6%.

Thậm chí ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ (27/4/2024) còn ghi nhận công suất tiêu thụ điện toàn quốc lập đỉnh mới với con số 47670 MW do diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng ở cả 3 miền.

Thời gian tới đây, tình hình nắng nóng sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, số ngày nắng nóng gay gắt được dự báo kéo dài so với trung bình hàng năm. Đối với khu vực miền Bắc, do đây mới chỉ là đợt nóng gay gắt đầu tiên diễn ra nên tiêu thụ điện miền Bắc mặc dù tăng cao so với trước đó nhưng vẫn chưa tới mức đỉnh đã từng được ghi nhận trong quá khứ.

Theo dự báo, tiêu thụ điện ở miền Bắc còn tiếp tục tăng lên trong những đợt nóng sắp tới của mùa hè năm nay. Bên cạnh đó, nếu nắng nóng diễn ra ở cả 3 miền cũng sẽ làm tiêu thụ điện của toàn quốc cũng sẽ tăng mạnh, gây nhiều áp lực đối với việc vận hành và cung cấp điện trong giai đoạn cuối mùa khô.

Nhằm chủ động trong việc đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống điện Quốc gia, đặc biệt tại khu vực miền Bắc trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2024, EVN đã và đang thực hiện các nhóm giải pháp về vận hành hệ thống điện, đầu tư xây dựng và tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải.