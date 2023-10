Tìm cách huy động vốn, nghiên cứu phương án mở rộng cao tốc Yên Bái - Lào Cai lên 4 làn xe

Bộ Giao thông vận tải vừa có Văn bản số 10977/BGTVT-KHĐT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai về việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn Yên Bái – Lào Cai lên quy mô 4 làn xe.

UỶ BAN QUẢN LÝ VỐN, VEC SỚM NGHIÊN CỨU PHƯƠNG ÁN

Hồi đáp kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai, Bộ Giao thông vận tải cho biết theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có chiều dài 264km, quy mô 6 làn xe.

Tuyến cao tốc này sau khi đưa vào khai thác sử dụng đã phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xoá đói giảm nghèo; góp phần quan trọng thay đổi diện mạo của các địa phương có tuyến đường đi qua.

"Hiện nay, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang khai thác với quy mô 4 làn xe đoạn Nội Bài - Yên Bái, trong khi đó, đoạn Yên Bái - Lào Cai chỉ có 2 làn xe do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quản lý, khai thác". Bộ Giao thông vận tải.

Cũng theo Bộ Giao thông vận tải, sau gần 10 năm khai thác, lưu lượng giao thông trên đoạn tuyến cao tốc Yên Bái - Lào Cai tăng cao nên việc đầu tư mở rộng đoạn tuyến để đáp ứng nhu cầu vận tải, khai thác đồng bộ toàn tuyến là cần thiết.

Tại Thông báo số 321/TB-VPCP ngày 06/10/2022 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Ủy ban Quản lý vốn và VEC khẩn trương nghiên cứu phương án huy động vốn, hình thức đầu tư để tiếp tục mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai theo quy mô 4 làn xe.

Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai có ý kiến với Ủy ban Quản lý vốn để đẩy nhanh tiến độ, xác định phương án mở rộng đoạn tuyến cao tốc Yên Bái - Lào Cai. Bộ Giao thông vận tải sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Lào Cai, Ủy ban Quản lý vốn trong quá trình triển khai thực hiện.

LỘ RÕ NHIỀU BẤT CẬP

Thực tế cho thấy thời gian qua do ngân sách hạn chế, khó huy động đầu tư theo phương thức PPP nên một số cao tốc chỉ có 2 làn xe hoặc 4 làn hạn chế không khác với quốc lộ, tỉnh lộ và dự kiến sẽ được nâng lên 4 - 6 làn xe và có làn dừng khẩn cấp dọc tuyến vào giai đoạn hoàn chỉnh.

Có thể kể đến như: cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; La Sơn - Túy Loan qua Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng. Sau khi đưa vào khai thác chưa được bao lâu nhưng các tuyến cao tốc này bộc lộ rất nhiều hạn chế. Điển hình là tình trạng tắc nghẽn vào các dịp lễ Tết, thậm chí là tai nạn giao thông gia tăng.

Trước thực trạng này, Văn phòng Chính phủ từng ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính về yêu cầu không đầu tư cao tốc 2 làn xe bởi gây lãng phí nguồn lực và thời gian nâng cấp, mở rộng. Theo đó, quy hoạch cao tốc phải có tầm nhìn dài hạn, tổng thể, đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu 4 làn ôtô, có làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 80-100 km/h.

Với cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn Yên Bái – Lào Cai, theo ghi nhận, hiện tốc độ khai thác thực tế trên đoạn tuyến thấp hơn thiết kế khi tốc độ khai thác trung bình trên đoạn chỉ đạt khoảng 50 km/giờ so với tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Cùng với đó, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do khai thác theo quy mô đường 2 làn xe mà không có dải phân cách giữa.

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai lên 4 làn xe là 8.740 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư mở rộng 2 làn xe lên 4 làn xe đoạn Yên Bái - Lào Cai là 5.663 tỷ đồng; đầu tư tạo nhám đoạn và mở 3 cầu đoạn Nội Bài - Yên Bái là hơn 3.076 tỷ đồng.

Để xử lý bất cập kể trên, chủ đầu tư và quản lý vận hành khai thác tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai là VEC đã kiến nghị Bộ Giao thông vận tải được đầu tư dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai.

Theo đó, VEC sẽ huy động bằng các nguồn vốn hợp pháp theo quy định để mở rộng đoạn cao tốc Yên Bài - Lào Cai dài 83 km, từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, chiều rộng nền đường 24 m, vận tốc thiết kế 100 km/giờ.

Cũng theo thống kê của VEC, trong nửa đầu năm 2023, lưu lượng phương tiện thông qua tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất (27%) trong các tuyến cao tốc đơn vị đang khai thác, vận hành, dù vậy lưu lượng xe tuyến này chỉ xếp vị trí thứ 3 (8,2 triệu lượt xe), đứng sau cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ngoài đề xuất mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai từ 2 làn xe lên 4 làn xe thuộc dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hiện VEC được giao nghiên cứu chuẩn bị đầu tư mở rộng: đoạn Đại Xuyên - Liêm Tuyền từ 4 làn xe lên 6 làn xe thuộc dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; nghiên cứu mở rộng tuyến đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đoạn đầu tuyến đến nút giao với Quốc lộ 51 lên 10 làn xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 19/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

VEC là một trong những đơn vị đầu tư phát triển đường cao tốc lớn nhất Việt Nam với 5 dự án trị giá hơn 5 tỷ USD gồm: Nội Bài - Lào Cai; Cầu Giẽ - Ninh Bình; Đà Nẵng - Quảng Ngãi; TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Bến Lức - Long Thành. Trong số đó, có 4 dự án đã hoàn thành, đưa vào thu phí hoàn vốn là Nội Bài - Lào Cai; Cầu Giẽ - Ninh Bình; Đà Nẵng - Quảng Ngãi; TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.