Lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng bình quân 8,4%/năm
TTùng Thư
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Theo khảo sát biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến của 36 ngân hàng thương mại ngày 6/7, mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn từ 6 - 12 tháng phổ biến ở mức 6,2 - 7%/năm. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều ngân hàng áp dụng các chương trình ưu đãi hoặc lãi suất thỏa thuận, giúp mức lãi suất khách hàng thực nhận cao hơn từ 0,8 - 2,5 điểm phần trăm so với biểu niêm yết...
Khảo
sát cho thấy, ở kỳ hạn 6 tháng, các ngân hàng niêm yết lãi suất huy động trực tuyến dao động từ
4,5%/năm đến 7,7%/năm. SHB đang dẫn đầu với 7,7%/năm, tiếp đến là UOB
(7,1%/năm), LPBank và PGBank (cùng 6,9%/năm), Sacombank (6,8%/năm), BVBank và
OCB (cùng 6,7%/năm).
Nhóm bốn ngân hàng thương mại có vốn nhà nước gồm
Vietcombank, Agribank, BIDV và VietinBank cùng niêm yết 6,6%/năm. Phần lớn các
ngân hàng niêm yết lãi suất kỳ hạn 6 tháng trong khoảng 6,2-6,8%/năm, trong khi
nhóm thấp nhất gồm SeABank (4,5%/năm), HDBank và ACB (cùng 5%/năm).
Ở
kỳ hạn 12 tháng, SHB tiếp tục dẫn đầu với 7,8%/năm, theo sau là UOB (7,1%/năm).
Nhóm ngân hàng niêm yết 7%/năm gồm LPBank, OCB, PGBank, Sacombank và VIB.
Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank và MSB cùng niêm yết 6,8%/năm.
Mặc dù mặt bằng lãi suất niêm yết phổ biến đối với tiền gửi từ 6 tháng trở lên chỉ ở mức 6,2-7%/năm, khảo sát của phóng viên cho thấy nhiều ngân hàng vẫn áp dụng lãi suất thỏa thuận hoặc cộng thêm ưu đãi từ 0,8-2,5 điểm phần trăm. Nhờ đó, khách hàng đáp ứng các điều kiện như gửi tiền lần đầu, gửi theo chương trình hoặc mở thẻ tín dụng có thể nhận lãi suất thực tế lên tới 8,5-8,9%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng.
Mặt
bằng lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 12 tháng phổ biến ở mức 6,6-6,9%/năm,
trong khi nhóm thấp nhất gồm SeABank (5%/năm), HDBank (5,3%/năm), GPBank
(5,55%/năm) và Việt Á Bank, PVcomBank (cùng 5,6%/năm).
Bên
cạnh biểu lãi suất niêm yết, nhiều ngân hàng còn triển khai chương trình cộng
thêm lãi suất. Khách hàng gửi tiền theo khung giờ, theo ngày, phát sinh khoản
tiền gửi đầu tiên hoặc đáp ứng các điều kiện khác có thể được cộng thêm khoảng
0,8 - 1 điểm phần trăm so với lãi suất niêm yết.
Theo
ghi nhận của phóng viên (trong vai người gửi tiền) tại 12 ngân hàng thương mại
quy mô vừa và nhỏ, lãi suất thỏa thuận cao hơn lãi suất niêm yết từ 2 - 2,5 điểm
phần trăm đối với khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên. Với kỳ hạn 6 tháng,
khách hàng có thể được hưởng lãi suất 8,5 - 8,9%/năm.
Tại
một số ngân hàng, để được hưởng mức lãi suất này, khách hàng phải mở thẻ tín dụng.
Sau khi khách hàng hoàn tất thủ tục, nhân viên sẽ đăng ký mã ưu đãi lãi suất có
hiệu lực trong ngày để áp dụng cho khoản tiền gửi.
Trong
khi đó, theo báo cáo cập nhật thị trường tiền tệ tháng 6 của Công ty Chứng
khoán MB (MBS), đà tăng của lãi suất huy động đã có dấu hiệu chững lại khi
không còn diễn ra trên diện rộng mà chủ yếu tập trung ở nhóm ngân hàng thương mại
quy mô vừa và nhỏ.
Trong
tháng 6, có 6 ngân hàng tăng lãi suất huy động, giảm so với 9 ngân hàng của
tháng trước. Mức tăng dao động từ 0,1 - 0,5 điểm phần trăm ở các kỳ hạn 6 - 24
tháng. Ở chiều ngược lại, có 4 ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất từ 0,1 - 0,2 điểm
phần trăm.
Theo
dữ liệu khảo sát thực tế của MBS, đến cuối tháng 6, lãi suất huy động cao nhất
đối với kỳ hạn dưới 12 tháng đạt 8,8%/năm. Đối với kỳ hạn 12 tháng, Ngân hàng
Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank) có mức lãi suất huy động cao nhất,
lên tới 9%/năm.
MBS
cho biết lãi suất huy động bình quân kỳ hạn 12 tháng của nhóm ngân hàng thương
mại quy mô lớn (Tier 1) đạt 8,3%/năm, tăng 0,03 điểm phần trăm so với cuối
tháng 5 và tăng 2,54 điểm phần trăm so với đầu năm. Đối với nhóm ngân hàng
thương mại quy mô vừa và nhỏ (Tier 2), lãi suất bình quân đạt 8,52%/năm, tăng
0,1 điểm phần trăm so với cuối tháng 5 và tăng 2,65 điểm phần trăm so với đầu
năm.
Tính
chung toàn hệ thống, lãi suất huy động bình quân kỳ hạn 12 tháng đạt khoảng
8,4%/năm vào cuối tháng 6, tăng 2,59 điểm phần trăm so với đầu năm.
Theo
MBS, mặc dù nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ đầu quý II,
mặt bằng lãi suất vẫn duy trì ở mức cao do đã tăng đáng kể trong quý I. Đồng thời,
nhu cầu huy động vốn vẫn lớn khi tăng trưởng tín dụng tiếp tục cao hơn gần 1,5
lần so với tốc độ tăng trưởng huy động vốn. Đây cũng là một trong những nguyên
nhân khiến nhiều ngân hàng tiếp tục triển khai các chương trình cộng lãi suất
hoặc áp dụng lãi suất thỏa thuận để thu hút tiền gửi.
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