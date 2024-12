Tin Dùng Việt Nam 2024: Vinh danh sản phẩm - dịch vụ dẫn đầu xu hướng

Chương trình Tin Dùng Việt Nam là sự kiện thường niên do Thời báo Kinh tế Việt Nam, nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam, khởi xướng và duy trì từ năm 2006. Qua 18 năm tồn tại, chương trình đã trở thành cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy trao đổi thông tin đa chiều giữa nhà sản xuất, kênh phân phối và người tiêu dùng.

Trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng bền vững trở thành điểm nhấn quan trọng trong các quyết định mua sắm, chương trình Tin Dùng Việt Nam 2024 với sứ mệnh tìm kiếm và tôn vinh những sản phẩm, dịch vụ xuất sắc nhất, là cơ hội để các thương hiệu Việt khẳng định vị thế và lan tỏa giá trị tới người tiêu dùng toàn quốc.

Với chủ đề “Thương hiệu tích cực - Tiêu dùng bền vững”, chương trình Tin Dùng Việt Nam 2024 nhấn mạnh vai trò của những doanh nghiệp không chỉ đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mà còn tích cực đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và gia tăng những lợi ích lâu dài cho cộng đồng. Từ những ứng dụng công nghệ sáng tạo đến các sản phẩm thân thiện với môi trường, mỗi đại diện trong danh sách “Top 10 sản phẩm - dịch vụ Ấn tượng Tin Dùng Việt Nam 2024” đều khẳng định vai trò tiên phong trong xu hướng tiêu dùng xanh của người Việt, đồng thời lan tỏa thông điệp về một tương lai tiêu dùng bền vững và tích cực hơn.

THỰC PHẨM – ĐỒ UỐNG ẤN TƯỢNG

Ra đời từ năm 1992, Lavie là thương hiệu nước uống đóng chai quen thuộc đối với người Việt. Nguồn nước ngầm của Lavie được khai thác từ những mạch nước ngầm sâu dưới lòng đất, nơi không bị ô nhiễm bởi các tác động của môi trường. Qua quá trình lọc và xử lý hiện đại, những giọt nước tinh khiết được đưa vào dây chuyền sản xuất vô trùng, đảm bảo không có bất kỳ vi khuẩn hay tạp chất nào xâm nhập. Với nguồn gốc tự nhiên, thành phần giàu khoáng chất và quá trình sản xuất hiện đại, Lavie đã và đang khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu nước khoáng hàng đầu tại Việt Nam.

WinEco là nhà cung cấp tiên phong dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp nông sản sạch cho thị trường Việt Nam. WinEco sở hữu 14 nông trường với tổng diện tích hơn 3.000 ha trải dài khắp cả nước, đáp ứng cung cấp hơn 3.000 tấn rau, củ, quả thành phẩm mỗi tháng, đến hơn 3.600 siêu thị, cửa hàng tiện lợi. 9 năm trao sức khỏe từ vị ngon rau sạch, WinEco tự hào là người bạn đồng hành mang rau, củ, quả từ nông trường xanh đến hàng triệu bữa ăn của người Việt.

Các sản phẩm rau, củ, quả của WinEco đều đạt chuẩn VietGAP, Organic và GlobalGAP. Ứng dụng công nghệ tiên tiến, hệ thống của WinEco tự động tưới, điều chỉnh độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng và các yếu tố môi trường khác trong vườn, tạo điều kiện tối ưu cho sự phát triển của cây trồng và ngăn ngừa vi khuẩn có hại. Bên cạnh đó, cảm biến IoT (Internet of Things) theo dõi các chỉ số quan trọng như chất lượng đất, môi trường và tình trạng sức khỏe của cây, giúp các kỹ sư đưa ra quyết định tốt hơn về việc chăm sóc cây trồng.

Thương hiệu gạo A An đã đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất của người tiêu dùng, mang đến những bữa cơm thơm ngon, chất lượng cho mọi gia đình. Gạo A An không chỉ nổi tiếng với gạo thơm ST25 mà còn có rất nhiều loại gạo ngon khác như: gạo Japonica, gạo lúa tôm, gạo nếp,... đã được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, khẳng định vị thế của gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Từ cánh đồng đến bàn ăn, gạo A An trải qua một quy trình sản xuất khép kín, hiện đại, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Tháng 11/2022, Gạo A An đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam theo tiêu chí: Chất lượng – Đổi mới, sáng tạo – và Tiên phong.

DỊCH VỤ ẤN TƯỢNG

Xanh SM, một thương hiệu cung cấp dịch vụ di chuyển, đã tiên phong trong cuộc cách mạng giao thông xanh. Khác biệt lớn nhất của Xanh SM so với các dịch vụ phương tiện di chuyển khác chính là việc sử dụng 100% xe điện.

Ứng dụng đặt xe của Xanh SM được thiết kế thông minh, giúp người dân dễ dàng theo dõi hành trình, thanh toán và đánh giá chuyến đi… Việc sử dụng 100% xe điện đã đưa Xanh SM trở thành thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực dịch vụ di chuyển xanh tại Việt Nam, là sự lựa chọn hàng đầu của những khách hàng quan tâm đến môi trường và muốn trải nghiệm dịch vụ di chuyển hiện đại, tiện nghi.

Trong lĩnh vực dịch vụ kinh doanh bán lẻ, với hệ thống nhà thuốc trải dài khắp cả nước, Long Châu đã trở thành điểm đến tin cậy để người dân tìm đến mỗi khi cần tìm kiếm các loại thuốc, thực phẩm chức năng và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chính hãng. Tất cả sản phẩm tại Long Châu đều có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đầy đủ.

Từ 4 cửa hàng nhà thuốc mua lại từ năm 2017, hiện Long Châu đã bứt phá mở rộng lên 1.706 cửa hàng, đứng đầu chuỗi bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam, xét về quy mô. Đặc biệt, Long Châu cung cấp ứng dụng mua hàng trên điện thoại thông minh, cùng dịch vụ giao thuốc tận nơi trong vòng 30 phút, mang tới tiện lợi cho người tiêu dùng.

Phủ sóng rộng khắp 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, Viettel Money là hệ sinh thái tài chính số toàn diện với đa dạng nguồn tiền, cho phép người dùng thực hiện mọi giao dịch chuyển, nạp, rút tiền và mua bán trực tuyến nhanh chóng, dễ dàng. Với Viettel Money, việc chuyển tiền, mua bán, trực tuyến chưa bao giờ đơn giản và dễ dàng như thế. Để sử dụng Viettel Money, khách hàng chỉ cần có số thuê bao viễn thông hoạt động liên tục trên 90 ngày và có xác thực định danh là đã có thể sử dụng dịch vụ Viettel Money.

Đề cao dịch vụ chăm sóc khách hàng, điều làm nên sự khác biệt của LG không chỉ nằm ở chất lượng các sản phẩm gia dụng điện tử, mà còn ở hành trình không ngừng cải tiến dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Để mang đến cho khách hàng sự yên tâm tuyệt đối khi sử dụng sản phẩm, LG đã cho ra đời chương trình chăm sóc khách hàng cao cấp Premium Care.

Với REF Careship dành cho tủ lạnh, RAC Careship dành cho máy lạnh và AP Careship dành cho các sản phẩm điện tử khác, LG đảm bảo rằng khách hàng luôn yên tâm sử dụng sản phẩm của mình. Với hệ thống dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, LG đã khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu điện tử hàng đầu tại Việt Nam.

Phục vụ nhu cầu thư giãn, trị liệu, chăm sóc sức khỏe, Mori Onsen & Spa tại phân khu Swanlake Residences, thành phố xanh Ecopark, có ba dòng suối khoáng nóng sử dụng ba loại muối khoáng được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Với 15 bể tắm khoáng, bao gồm bể tắm thác, bể tắm chum, bể sục, bể ngâm nước lạnh, nước nóng, bể ngâm chân... đa dạng công dụng chăm sóc sức khỏe. Ngoài tắm khoáng, Mori Onsen còn cung cấp các dịch vụ spa, xông nóng, xông lạnh, xông tuyết, xông đá núi lửa...

SẢN PHẨM ẤN TƯỢNG

LocknLock là một trong những thương hiệu đồ gia dụng hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, bền vững với thời gian, được đông đảo người tiêu dùng Việt tin tưởng sử dụng. Là một trong những dòng sản phẩm chủ lực của LocknLock, bình giữ nhiệt LocknLock Sling Ring Nature Tumbler là sản phẩm lý tưởng cho những ai yêu thích sự tiện lợi và phong cách. Sản phẩm được làm từ chất liệu thép không gỉ cao cấp, sản phẩm an toàn cho sức khỏe, bền bỉ với thời gian.

Bên cạnh bình giữ nhiệt, máy tăm nước LocknLock cũng là một sản phẩm gia dụng với chức năng chăm sóc sức khỏe đáng chú ý. Máy tăm nước không dây LocknLock là giải pháp chăm sóc răng miệng hiện đại, mang lại sự tiện lợi và hiệu quả vượt trội.

Cũng phục vụ các gia đình Việt, VF3 là mẫu xe điện cỡ nhỏ, phù hợp chở đủ 4 người, với mức giá vô cùng dễ tiếp cận. Ra mắt vào tháng 5/2024, VinFast đã nhận 27.649 đơn đặt hàng mua chiếc xe VF3 chỉ trong 66 giờ đồng hồ mở bán. Đây là số lượng đơn đặt hàng cao kỷ lục, một thành tích nổi bật trên thị trường ô tô Việt Nam.

Xe có thiết kế nhỏ gọn, gồm hai cửa bên hông và một cửa cốp sau, mang lại không gian nội thất thoải mái cho gia đình nhỏ. Chi phí vận hành cực kỳ kinh tế khi mỗi lần sạc chỉ tốn khoảng 72.000 đồng, đảm bảo yếu tố thân thiện với môi trường nhờ sử dụng năng lượng sạch. Giá bán của VF3 khá phải chăng, đi kèm các chính sách ưu đãi trả góp linh hoạt, chiếc xe này trở thành lựa chọn lý tưởng để phổ cập xe điện tới đông đảo người tiêu dùng Việt.

Nội dung bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 51-2024 phát hành ngày 16/12/2024. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây :

https://postenp.phaha.vn/chi-tiet-toa-soan/tap-chi-kinh-te-viet-nam