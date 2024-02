Tín hiệu tốt về kinh tế Trung Quốc: Du lịch bùng nổ trong dịp Tết Nguyên đán

Vừa bước sang năm con Rồng, nền kinh tế đang ảm đạm của Trung Quốc đã đón ngay một tín hiệu tích cực: du lịch tăng mạnh trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua.

Số liệu do Bộ Văn hoá và Du lịch Trung Quốc công bố ngày 18/2 cho thấy số lượt khách du lịch nội địa ở nước này trong kỳ nghỉ kéo dài 8 ngày là 474 triệu lượt, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 19% so với mức ghi nhận vào năm 2019 - năm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Đây là kỳ nghỉ Tết cổ truyền đầu tiên ở Trung Quốc trong 5 năm qua không bị ảnh hưởng bởi đại dịch, nên được coi là một chỉ báo quan trọng về tâm trạng người tiêu dùng.

Tổng mức chi tiêu của du khách nội địa Trung Quốc trong kỳ nghỉ này là 632,7 tỷ nhân dân tệ, tương đương gần 88 tỷ USD, tăng 47,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 7,7% so với trước đại dịch. Bình quân mỗi lượt du khách nội địa Trung Quốc tiêu 1.335 nhân dân tệ trong chuyến du lịch Tết năm nay, so với mức 1.238 nhân dân tệ vào năm 2019 - theo ước tính của hãng tin Reuters.

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang kỳ vọng sự khởi sác của nhu cầu tiêu dùng trong nước sẽ tạo ra một “cú huých” để làm khởi sắc bức tranh kinh tế trong bối cảnh cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài và niềm tin suy yếu của nhà đầu tư đè nặng lên các hoạt động kinh doanh.

Chính phủ Trung Quốc đang cố gắng giữ thế cân bằng mong manh giữa một bên là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và chống lại áp lực giảm phát và một bên là không làm gia tăng thêm gánh nặng nợ nần trong nền kinh tế. Ngày 18/12, bất chấp lời kêu gọi của giới đầu tư và chuyên gia kinh tế về tăng cường các biện pháp kích cầu, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) giữ nguyên lãi suất của cơ chế cho vay trung hạn.

Về du lịch quốc tế, Trung Quốc có 13,52 triệu lượt du khách ra và vào nước này trong đợt nghỉ Tết vừa qua, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái và bằng 90% so với trước đại dịch - theo Tổng cục Quản lý Xuất nhập cảnh Trung Quốc. Trong đó, có 3,6 triệu du khách Trung Quốc đi du lịch nước ngoài và 3,2 triệu du khách nước ngoài vào nước này.

Bên cạnh đó, đi xem phim rạp đã trở thành một trong những hoạt động giải trí phổ biến nhất trong kỳ nghỉ, với doanh thu của các rạp chiếu phim ở Trung Quốc vượt 8 tỷ nhân dân tệ trong 8 ngày nghỉ, mức cao chưa từng thấy.

Giám đốc Shen Meng của ngân hàng đầu tư Chanson & Co ở Bắc Kinh cho rằng vì đây là kỳ nghỉ Tết đầu tiên mà người dân Trung Quốc được tự do đi lại sau đại dịch, nên nhiều người sẵn sàng mở ví để “xả street”. “Mọi người cũng hy vọng năm con Rồng sẽ mang lại bước đột phá cho nền kinh tế”, ông Shen nói với tờ Financial Times.

Nhìn chung, bức tranh kinh tế Trung Quốc vẫn chưa có khởi sắc. Số liệu công bố gần đây cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 1 giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy áp lực giảm phát dai dẳng, có thể dẫn tới một vòng xoáy đi xuống của giá cả và các hoạt động kinh tế. Tăng trưởng doanh thu bán lẻ cũng đã giảm trong nhiều tháng liên tiếp.

Giới phân tích nói rằng du lịch là một điểm sáng hiếm hoi trong sự phục hồi kinh tế Trung Quốc sau đại dịch. Số du khách Trung Quốc tới Singapore, Malaysia và Thái Lan trong kỳ nghỉ Tết vừa qua tăng 30% so với cùng kỳ 2019 - theo dữ liệu từ trang du lịch Trip.com. Gần đây, Singapore và Malaysia đã miễn thị thực nhập cảnh cho phần lớn công dân Trung Quốc.