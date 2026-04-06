Tôn vinh các mô hình hợp tác xã tiêu biểu và sản phẩm nổi bật
Chu Khôi
06/04/2026, 17:13
Chương trình Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2026 được triển khai với nhiều hoạt động nổi bật hướng về khu vực kinh tế tập thể, như vinh danh hợp tác xã và sản phẩm tiêu biểu qua Giải Ngôi sao Hợp tác xã và Mai An Tiêm, tổ chức Diễn đàn Hợp tác xã quốc gia, các hội nghị nâng cao năng lực về xúc tiến thương mại, chuyển đổi số, tín dụng, cùng chuỗi hội chợ xúc tiến thương mại…
Ngày 6/4/2026, Liên minh Hợp tác xã Việt
Nam họp báo thông tin về Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2026 và Kỷ niệm 80 năm ngày
Hợp tác xã Việt Nam (11/4/1946 -11/4/2026).
Bà Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên minh Hợp
tác xã Việt Nam, cho biết Tháng Hành động hướng tới tăng cường kết nối giữa các
tổ chức kinh tế tập thể với các thành phần kinh tế khác, tạo diễn đàn đối thoại,
hợp tác, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn hệ thống. Đây đồng
thời là dịp ghi nhận, tôn vinh các mô hình hợp tác xã tiêu biểu, sản phẩm nổi bật.
NHIỀU HOẠT ĐỘNG VÌ
HỢP TÁC XÃ
Tính đến cuối năm 2025, cả nước có hơn 36.000 hợp tác
xã, 153 liên hiệp hợp tác xã và 81.781 tổ hợp tác, thu hút trên 7,1 triệu thành
viên, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 2,7 triệu lao động. Trong đó, hợp
tác xã nông nghiệp chiếm tỷ trọng chủ đạo với gần 67%, còn lại là các hợp tác
xã phi nông nghiệp và hơn 1.100 quỹ tín dụng nhân dân.
Theo bà Cao Xuân Thu Vân, khu vực kinh tế tập thể hiện đóng góp trực tiếp khoảng 4,8% GDP và gián tiếp tới 30%, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Thông qua việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị, các hợp tác xã giúp thành viên giảm chi phí từ 8-21% và tăng giá bán sản phẩm từ 10-12%. Thu nhập của người lao động trong khối hợp tác xã năm 2025 đạt trung bình 57 triệu đồng/năm, tăng 5-6% so với năm trước.
Thông tin về các hoạt động trong Tháng Hành động vì Hợp tác xã năm 2026, ông Đinh Hồng Thái, Phó Chủ tịch Liên minh
Hợp tác xã Việt Nam, cho biết sẽ được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, với
nhiều sự kiện quy mô lớn ở cả Trung ương và địa phương.
Ở cấp Trung ương, chuỗi 8 hoạt động trọng
tâm sẽ diễn ra liên tục trong tháng 4/2026. Mở đầu là tọa đàm khoa học với chủ
đề thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho
khu vực kinh tế tập thể, dự kiến tổ chức ngày 9/4.
Tiếp đó, Diễn đàn Hợp tác xã Quốc gia lần
thứ ba năm 2026 với chủ đề “Kết nối kinh tế hợp tác với hệ sinh thái kinh tế tư
nhân” sẽ diễn ra ngày 10/4 tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương. Diễn đàn gồm
hai phiên thảo luận chuyên sâu về chính sách và thực tiễn liên kết chuỗi giá trị,
với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, chuyên gia, doanh nghiệp
và tổ chức quốc tế. Bên lề diễn đàn còn có hoạt động trưng bày các mô hình hợp
tác xã tiêu biểu và sản phẩm đạt giải năm 2026.
Cùng ngày, Hội thảo khoa học về tư tưởng Hồ
Chí Minh đối với hợp tác xã sẽ được tổ chức, làm rõ giá trị lịch sử và định hướng
phát triển kinh tế tập thể trong kỷ nguyên mới. Nội dung hội thảo tập trung
phân tích quá trình hình thành, phát triển của hợp tác xã gắn với tư tưởng của Hồ
Chí Minh, đặc biệt là ý nghĩa từ hai bức thư Người gửi tới phong trào hợp tác
xã vào các năm 1946 và 1964.
Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là lễ kỷ niệm
80 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia hợp tác xã nông
nghiệp, kết hợp trao Giải Ngôi sao Hợp tác xã và Giải Mai An Tiêm năm 2026, diễn
ra tối 10/4 tại Nhà hát Quân đội. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 500 đại biểu, bao
gồm lãnh đạo cấp cao, đại diện các bộ, ngành, địa phương cùng 100 hợp tác xã
tiêu biểu được vinh danh.
Song song đó, hoạt động trưng bày, giới thiệu
sản phẩm hợp tác xã sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11/4 tại cùng địa điểm, quy tụ sản
phẩm tiêu biểu từ 50 hợp tác xã trên cả nước. Đây là dịp để quảng bá, kết nối
thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm khu vực kinh tế tập thể.
Ngoài ra, các hoạt động quan trọng khác như
Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 17 (khóa VI), hội
nghị tập huấn triển khai kế hoạch cho vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác
xã, cũng sẽ được tổ chức tại Khách sạn La Thành vào ngày 11/4. Bên cạnh đó, hoạt
động thăm hỏi, tặng quà các hợp tác xã tiêu biểu và còn khó khăn sẽ được triển
khai xuyên suốt tháng 4.
Ở cấp địa phương, các tỉnh, thành phố cũng
chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với điều kiện
thực tế.
TRAO GIẢI MAI AN TIÊM CHO 50 SẢN PHẨM XUẤT SẮC
Năm 2026, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp
tục tổ chức Bình chọn Hợp tác xã tiêu biểu và trao Giải Ngôi sao Hợp tác xã
(CoopStar Awards) cùng Giải Mai An Tiêm, nhằm tôn vinh các mô hình hợp tác xã
và sản phẩm tiêu biểu, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả
hoạt động và quảng bá hình ảnh khu vực kinh tế tập thể.
Ở hạng mục Giải Ngôi sao Hợp tác xã, công
tác bình chọn cấp tỉnh ghi nhận sự tham gia tích cực của 29/34 Liên minh Hợp tác xã.
Qua các vòng sơ khảo và
chung khảo, Hội đồng bình chọn đã lựa chọn 50 hợp tác xã tiêu biểu để trao Giải Ngôi sao,
gồm 23 HTX nông nghiệp, 20 HTX phi nông nghiệp và 7 Quỹ tín dụng nhân dân.
Đáng
chú ý, toàn bộ 29 tỉnh, thành phố có hồ sơ tham gia đều có hợp tác xã đạt Giải Ngôi sao,
phản ánh sự phát triển đồng đều của khu vực này trên phạm vi cả nước. Các hợp
tác xã được vinh danh đều duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả, tích cực ứng dụng
khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển theo chuỗi giá trị và tạo việc
làm, nâng cao thu nhập cho thành viên.
Đối với Giải Mai An Tiêm, 50 sản phẩm xuất
sắc của các hợp tác xã đã được lựa chọn trao giải. Trong đó, gồm 32 sản phẩm thực phẩm, đồ uống; 9 sản
phẩm dược liệu; 6 sản phẩm thủ công mỹ nghệ và 3 sản phẩm du lịch cộng đồng,
sinh thái. Các sản phẩm tham gia năm nay có chất lượng ngày càng được nâng cao,
nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4-5 sao, được đầu tư bài bản về chế biến,
bao bì, truy xuất nguồn gốc và từng bước tiếp cận thị trường xuất khẩu.
Kết quả
của hai giải thưởng cho thấy khu vực kinh tế tập thể đang phát triển tích cực,
đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế, đồng thời khẳng định hiệu
quả của các hoạt động tôn vinh, xúc tiến thương mại và kết nối thị trường đối với
hợp tác xã Việt Nam.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
