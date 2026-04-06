Trang chủ Thị trường

Tôn vinh các mô hình hợp tác xã tiêu biểu và sản phẩm nổi bật

Chu Khôi

06/04/2026, 17:13

Chương trình Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2026 được triển khai với nhiều hoạt động nổi bật hướng về khu vực kinh tế tập thể, như vinh danh hợp tác xã và sản phẩm tiêu biểu qua Giải Ngôi sao Hợp tác xã và Mai An Tiêm, tổ chức Diễn đàn Hợp tác xã quốc gia, các hội nghị nâng cao năng lực về xúc tiến thương mại, chuyển đổi số, tín dụng, cùng chuỗi hội chợ xúc tiến thương mại…

Bà Cao Xuân Thu Vân phát biểu tại họp báo.

Ngày 6/4/2026, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam họp báo thông tin về Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2026 và Kỷ niệm 80 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4/1946 -11/4/2026).

Bà Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, cho biết Tháng Hành động hướng tới tăng cường kết nối giữa các tổ chức kinh tế tập thể với các thành phần kinh tế khác, tạo diễn đàn đối thoại, hợp tác, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn hệ thống. Đây đồng thời là dịp ghi nhận, tôn vinh các mô hình hợp tác xã tiêu biểu, sản phẩm nổi bật.

NHIỀU HOẠT ĐỘNG VÌ HỢP TÁC XÃ

Tính đến cuối năm 2025, cả nước có hơn 36.000 hợp tác xã, 153 liên hiệp hợp tác xã và 81.781 tổ hợp tác, thu hút trên 7,1 triệu thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 2,7 triệu lao động. Trong đó, hợp tác xã nông nghiệp chiếm tỷ trọng chủ đạo với gần 67%, còn lại là các hợp tác xã phi nông nghiệp và hơn 1.100 quỹ tín dụng nhân dân.

Bà Cao Xuân Thu Vân: "Khu vực kinh tế tập thể hiện đóng góp trực tiếp khoảng 4,8% GDP". Ảnh: Chu Khôi.

Theo bà Cao Xuân Thu Vân, khu vực kinh tế tập thể hiện đóng góp trực tiếp khoảng 4,8% GDP và gián tiếp tới 30%, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Thông qua việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị, các hợp tác xã giúp thành viên giảm chi phí từ 8-21% và tăng giá bán sản phẩm từ 10-12%. Thu nhập của người lao động trong khối hợp tác xã năm 2025 đạt trung bình 57 triệu đồng/năm, tăng 5-6% so với năm trước.

Thông tin về các hoạt động trong Tháng Hành động vì Hợp tác xã năm 2026, ông Đinh Hồng Thái, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, cho biết sẽ được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, với nhiều sự kiện quy mô lớn ở cả Trung ương và địa phương.

Ở cấp Trung ương, chuỗi 8 hoạt động trọng tâm sẽ diễn ra liên tục trong tháng 4/2026. Mở đầu là tọa đàm khoa học với chủ đề thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho khu vực kinh tế tập thể, dự kiến tổ chức ngày 9/4.

Tiếp đó, Diễn đàn Hợp tác xã Quốc gia lần thứ ba năm 2026 với chủ đề “Kết nối kinh tế hợp tác với hệ sinh thái kinh tế tư nhân” sẽ diễn ra ngày 10/4 tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương. Diễn đàn gồm hai phiên thảo luận chuyên sâu về chính sách và thực tiễn liên kết chuỗi giá trị, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế. Bên lề diễn đàn còn có hoạt động trưng bày các mô hình hợp tác xã tiêu biểu và sản phẩm đạt giải năm 2026.

Cùng ngày, Hội thảo khoa học về tư tưởng Hồ Chí Minh đối với hợp tác xã sẽ được tổ chức, làm rõ giá trị lịch sử và định hướng phát triển kinh tế tập thể trong kỷ nguyên mới. Nội dung hội thảo tập trung phân tích quá trình hình thành, phát triển của hợp tác xã gắn với tư tưởng của Hồ Chí Minh, đặc biệt là ý nghĩa từ hai bức thư Người gửi tới phong trào hợp tác xã vào các năm 1946 và 1964.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là lễ kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia hợp tác xã nông nghiệp, kết hợp trao Giải Ngôi sao Hợp tác xã và Giải Mai An Tiêm năm 2026, diễn ra tối 10/4 tại Nhà hát Quân đội. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 500 đại biểu, bao gồm lãnh đạo cấp cao, đại diện các bộ, ngành, địa phương cùng 100 hợp tác xã tiêu biểu được vinh danh.

Song song đó, hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm hợp tác xã sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11/4 tại cùng địa điểm, quy tụ sản phẩm tiêu biểu từ 50 hợp tác xã trên cả nước. Đây là dịp để quảng bá, kết nối thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm khu vực kinh tế tập thể.

Ngoài ra, các hoạt động quan trọng khác như Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 17 (khóa VI), hội nghị tập huấn triển khai kế hoạch cho vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, cũng sẽ được tổ chức tại Khách sạn La Thành vào ngày 11/4. Bên cạnh đó, hoạt động thăm hỏi, tặng quà các hợp tác xã tiêu biểu và còn khó khăn sẽ được triển khai xuyên suốt tháng 4.

Ở cấp địa phương, các tỉnh, thành phố cũng chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với điều kiện thực tế.

TRAO GIẢI MAI AN TIÊM CHO 50 SẢN PHẨM XUẤT SẮC

Năm 2026, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục tổ chức Bình chọn Hợp tác xã tiêu biểu và trao Giải Ngôi sao Hợp tác xã (CoopStar Awards) cùng Giải Mai An Tiêm, nhằm tôn vinh các mô hình hợp tác xã và sản phẩm tiêu biểu, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động và quảng bá hình ảnh khu vực kinh tế tập thể.

Quang cảnh họp báo.

Ở hạng mục Giải Ngôi sao Hợp tác xã, công tác bình chọn cấp tỉnh ghi nhận sự tham gia tích cực của 29/34 Liên minh Hợp tác xã.

Qua các vòng sơ khảo và chung khảo, Hội đồng bình chọn đã lựa chọn 50 hợp tác xã tiêu biểu để trao Giải Ngôi sao, gồm 23 HTX nông nghiệp, 20 HTX phi nông nghiệp và 7 Quỹ tín dụng nhân dân.

Đáng chú ý, toàn bộ 29 tỉnh, thành phố có hồ sơ tham gia đều có hợp tác xã đạt Giải Ngôi sao, phản ánh sự phát triển đồng đều của khu vực này trên phạm vi cả nước. Các hợp tác xã được vinh danh đều duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển theo chuỗi giá trị và tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên.

Đối với Giải Mai An Tiêm, 50 sản phẩm xuất sắc của các hợp tác xã đã được lựa chọn trao giải. Trong đó, gồm 32 sản phẩm thực phẩm, đồ uống; 9 sản phẩm dược liệu; 6 sản phẩm thủ công mỹ nghệ và 3 sản phẩm du lịch cộng đồng, sinh thái. Các sản phẩm tham gia năm nay có chất lượng ngày càng được nâng cao, nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4-5 sao, được đầu tư bài bản về chế biến, bao bì, truy xuất nguồn gốc và từng bước tiếp cận thị trường xuất khẩu.

Kết quả của hai giải thưởng cho thấy khu vực kinh tế tập thể đang phát triển tích cực, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế, đồng thời khẳng định hiệu quả của các hoạt động tôn vinh, xúc tiến thương mại và kết nối thị trường đối với hợp tác xã Việt Nam.

Huế: Phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới theo hướng xanh, bền vững, giàu bản sắc

09:36, 24/01/2026

Huế: Phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới theo hướng xanh, bền vững, giàu bản sắc

Thúc đẩy chuyển đổi số trong hợp tác xã nông nghiệp

15:23, 22/01/2026

Thúc đẩy chuyển đổi số trong hợp tác xã nông nghiệp

Nghệ An có 268.700 lao động nông thôn tham gia hợp tác xã

19:34, 29/10/2025

Nghệ An có 268.700 lao động nông thôn tham gia hợp tác xã

Từ khóa:

Bà Cao Xuân Thu Vân Diễn đàn Hợp tác xã Quốc gia Giải Mai An Tiêm Giải Ngôi sao Hợp tác xã kinh tế tập thể Kỷ niệm 80 năm hợp tác xã Việt Nam Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Tháng hành động vì hợp tác xã 2026 thúc đẩy đổi mới sáng tạo Ứng dụng công nghệ trong hợp tác xã

Đọc thêm

Siết chặt quản lý kinh doanh, vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới

Siết chặt quản lý kinh doanh, vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới

Trước nguy cơ thất thoát nguồn cung, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới...

Hệ thống siêu thị GO! triển khai chương trình “Giá luôn bất bại”

Hệ thống siêu thị GO! triển khai chương trình “Giá luôn bất bại”

Từ ngày 26/3 đến hết ngày 30/6/2026, hệ thống siêu thị GO! trên toàn quốc triển khai chương trình “Giá luôn bất bại”.

Tôm càng xanh “cõng” lúa, nông dân thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Tôm càng xanh “cõng” lúa, nông dân thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Sau nhiều năm loay hoay với mô hình cá – lúa cho hiệu quả thấp, người dân phường Quang Trung (Thanh Hóa) đã tìm được hướng đi mới từ mô hình nuôi tôm càng xanh xen canh lúa. Thực tiễn triển khai cho thấy giá trị kinh tế tăng gấp nhiều lần, mở ra hướng sản xuất nông nghiệp bền vững.

Chiến tranh Trung Đông đẩy châu Phi vào khủng hoảng nhiên liệu

Chiến tranh Trung Đông đẩy châu Phi vào khủng hoảng nhiên liệu

Xung đột Mỹ - Israel - Iran khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt, phơi bày điểm yếu cố hữu của châu Phi: phụ thuộc nhập khẩu, thiếu công suất lọc dầu và dư địa chính sách hạn chế trong bối cảnh nợ công chồng chất...

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển công nghiệp trọng điểm

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển công nghiệp trọng điểm

Việc thông qua chính sách Luật Công nghiệp trọng điểm kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy mạnh mẽ nội địa hóa và công nghiệp hỗ trợ. Khung pháp lý này là đòn bẩy đưa sản xuất từ gia công sang làm chủ công nghệ, xây dựng nền công nghiệp tự chủ, hiện đại và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu…

