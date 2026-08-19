Thủy sản Việt Nam tăng tốc trong “cuộc đua” nâng giá trị và phát triển bền vững
VVân Nguyễn
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Trong bối cảnh ngành thủy sản Việt Nam chuyển từ cạnh tranh bằng sản lượng, chi phí sang chất lượng, công nghệ, giá trị gia tăng và tính bền vững, Vietfish 2026 quy tụ 335 doanh nghiệp với 568 gian hàng đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian kết nối, hợp tác và thúc đẩy mục tiêu xuất khẩu 12 tỷ USD...
Sáng
19/8/2026, Triển lãm Quốc tế Thủy sản Việt Nam (Vietfish 2026) với chủ đề “Đổi mới và Bền vững” do Hiệp hội Chế biến
và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) tổ chức, đã khai mạc tại Trung
tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.
Triển lãm diễn ra từ ngày 19-21/8 trên diện tích hơn 14.000 m2, quy tụ 568 gian hàng của 335 doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ; dự kiến thu hút hơn 13.000 lượt khách chuyên ngành và quốc tế.
BA
ĐỊNH HƯỚNG HỢP TÁC NGÀNH THỦY SẢN
Phát
biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho rằng chủ đề
“Đổi mới và Bền vững” phù hợp với những chuyển động của ngành thủy sản và kinh
tế thế giới. Theo bà, thương mại quốc tế đang thay đổi nhanh chóng, trong khi
các thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, an toàn thực phẩm,
truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường và trách nhiệm xã hội.
Ngành
thủy sản cũng đang đối mặt với những thách thức từ biến đổi khí hậu, thời tiết
cực đoan, dịch bệnh, chi phí sản xuất và logistics, cùng sức ép đối với nguồn lợi
và hệ sinh thái biển.
"Trong
bối cảnh đó, ngành thủy sản không thể chỉ cạnh tranh bằng sản lượng và chi phí,
mà phải chuyển mạnh sang cạnh tranh bằng chất lượng, công nghệ, giá trị gia
tăng, thương hiệu và tính bền vững”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh.
“Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác với các quốc gia, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế có thế mạnh về công nghệ nuôi trồng, chế biến, bảo quản, logistics, truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi xanh. Đồng thời, Việt Nam sẵn sàng hợp tác trong phát triển nghề cá có trách nhiệm, chống khai thác IUU, bảo vệ hệ sinh thái biển và xây dựng các chuỗi cung ứng thủy sản minh bạch, xanh và bền vững”.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhận định, đây là cơ hội để Việt Nam nâng cao giá trị và vị thế của thủy sản
trong các chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam mong muốn các đối tác quốc tế tiếp tục
đồng hành trong các lĩnh vực công nghệ nuôi trồng, giống, chế biến sâu, bảo quản,
logistics, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và giảm phát
thải.
Từ những yêu cầu của thực tiễn, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh ba định hướng hợp tác
trong thời gian tới.
Thứ
nhất: Cùng mở rộng không gian thị trường. Việt Nam mong muốn cùng các đối tác
đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng;
tận dụng hiệu quả các khuôn khổ hợp tác kinh tế, thương mại hiện có.
Chúng tôi hoan nghênh doanh nghiệp quốc tế đến Việt Nam không chỉ để tìm nguồn
hàng, mà còn đầu tư, liên doanh, chuyển giao công nghệ và cùng doanh nghiệp Việt
Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.
Thứ
hai: Cùng nâng cấp chuỗi giá trị bằng đổi mới và công nghệ.
Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác với các quốc gia, doanh nghiệp và tổ chức quốc
tế có thế mạnh về công nghệ nuôi trồng, chế biến, bảo quản, logistics, truy xuất
nguồn gốc và chuyển đổi xanh.
Thứ
ba: Cùng xây dựng một ngành thủy sản có trách nhiệm với con người và đại dương.
Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các quốc gia, tổ chức, hiệp hội và cộng đồng
doanh nghiệp để bảo vệ nguồn lợi biển, phát triển nghề cá có trách nhiệm, ứng
phó với biến đổi khí hậu và xây dựng các chuỗi cung ứng xanh, minh bạch.
Theo
đó, Việt Nam mong muốn cùng các đối tác đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi
cung ứng, tận dụng hiệu quả các khuôn khổ hợp tác kinh tế, thương mại hiện có.
Việt Nam cũng hoan nghênh doanh nghiệp quốc tế đến đầu tư, liên doanh, chuyển
giao công nghệ và cùng doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá
trị toàn cầu.
Tại
sự kiện, bà Melissa Brown - Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP. Hồ Chí Minh, đánh giá cao
năng lực cạnh tranh và sự khéo léo của ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam. Theo
bà, Mỹ đã trở thành một phần trong câu chuyện này thông qua việc cung cấp bã đậu
nành chất lượng cao cùng các nguyên liệu thức ăn nuôi trồng thủy sản khác.
“Hợp
tác và thương mại trong lĩnh vực thủy hải sản chỉ là một phần trong mối quan hệ
kinh tế mạnh mẽ và đang phát triển giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Trong năm 2025,
thương mại song phương đã đạt gần 210 tỷ USD, hơn 400 lần so với khi hai nước
chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1995”, bà Melissa Brown cho biết.
Đa dạng các mặt hàng hải sản được trưng bày tại triển lãm - Ảnh: Vân Nguyễn.
Theo
Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ
bảy của Hoa Kỳ trên toàn cầu và là thị trường xuất khẩu nông sản lớn thứ sáu của
Mỹ.
Đáng
chú ý, xuất khẩu hải sản của Mỹ sang Việt Nam tăng 77% trong năm 2025, đạt 114
triệu USD. Bà Melissa Brown cho biết tôm hùm, cá hồi, cá tuyết, cua và nhiều loại
hải sản khác của Mỹ đã trở nên phổ biến với người tiêu dùng Việt Nam.
“Vietfish 2026 có thể trở thành một nền tảng quan trọng
để các bên tăng cường kết nối, hướng tới một tương lai thịnh vượng hơn”, bà Melissa Brown nhận định.
THỦY
SẢN VIỆT NAM HƯỚNG TỚI CHUỖI GIÁ TRỊ BỀN VỮNG
Trong bối cảnh mở rộng hợp
tác và kết nối thị trường, ngành thủy sản Việt Nam cũng ghi nhận kết quả tích cực
về xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm 2026.
Thứ trưởng Bộ Công Thương
Phan Thị Thắng cho biết bước sang năm 2026, ngành thủy sản tiếp tục duy trì
đà tăng trưởng tích cực trong bối cảnh cước vận tải biển gia tăng. Trong 7
tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản đạt gần 6,9 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ
năm trước.
Triển lãm thu hút đông đảo khách trong nước và quốc tế tham quan mua sắm, giao thương và hợp tác - Ảnh: Vân Nguyễn.
Theo Thứ trưởng Phan Thị
Thắng, đằng sau kim ngạch xuất khẩu hơn 11 tỷ USD mỗi năm là hoạt động sản xuất,
nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản tại nhiều địa phương; là sinh kế của một
bộ phận lớn người dân và sự tham gia của hàng nghìn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất,
người lao động trong chuỗi giá trị.
“Từ một
ngành dựa nhiều vào khai thác, thủy sản Việt Nam từng bước phát triển mạnh về
chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng và ngày càng chủ
động hơn trong việc đáp ứng những tiêu chuẩn cao của thị trường”, Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh.
Dưới góc độ doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng, ông Đỗ Ngọc Tài, Chủ tịch VASEP, cho biết trong bối
cảnh kinh tế và thương mại thế giới tiếp tục biến động, ngành thủy sản đang đứng
trước yêu cầu chuyển đổi về truy xuất nguồn gốc, minh bạch chuỗi cung ứng,
trách nhiệm môi trường và phát triển bền vững.
Theo Chủ tịch VASEP,
Vietfish 2026 không chỉ phản ánh những thành tựu của ngành mà còn góp phần thúc
đẩy quá trình chuyển đổi từ tăng trưởng sản lượng sang nâng cao giá trị, từ xuất
khẩu sản phẩm sang xây dựng thương hiệu, từ cạnh tranh riêng lẻ sang liên kết
chuỗi và phát triển bền vững.
Bên cạnh các khu gian hàng quốc gia và doanh nghiệp trong nước, triển lãm Vietfish lần đầu triển khai chương trình Hosted Buyer, cùng các hoạt động khảo sát nhà máy và vùng nuôi, tạo điều kiện để các nhà mua hàng quốc tế kết nối sâu hơn với doanh nghiệp Việt Nam.
Theo VASEP, Vietfish 2026 hướng tới tạo không
gian kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với các đối tác, hỗ trợ doanh nghiệp
thúc đẩy hợp đồng thương mại trong giai đoạn cuối năm, tiêu thụ nội địa và đóng
góp vào mục tiêu xuất khẩu 12 tỷ USD. Triển lãm cũng hướng tới hỗ trợ doanh
nghiệp chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2027, mở rộng mạng lưới đối tác, nâng cấp
công nghệ tự động hóa và đáp ứng các tiêu chuẩn ESG.
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