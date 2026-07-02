TP. Hồ Chí Minh: 50 năm vinh dự mang tên Bác - Hành trình phát triển và khát vọng tương lai

Sáng 2/7, tại Hội trường Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp để ôn lại chặng đường phát triển đầy tự hào của thành phố trong nửa thế kỷ qua...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 2/7.

Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng đông đảo đại biểu và nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có mặt và phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của việc đặt tên Thành phố theo tên Bác Hồ, thể hiện tình cảm thiêng liêng của cả dân tộc đối với vị lãnh tụ kính yêu.

Trong suốt 50 năm qua, từ một đô thị chịu nhiều hậu quả chiến tranh, TP. Hồ Chí Minh đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Thành phố không ngừng phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, là nơi khởi nguồn của nhiều mô hình phát triển mới. Đặc biệt, sau khi mở rộng không gian phát triển từ ngày 1/7/2025, Thành phố đang hình thành một siêu đô thị với quy mô dân số và kinh tế hàng đầu cả nước.

Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang mà còn là cơ hội để Thành phố tiếp tục khơi dậy khát vọng phát triển trong giai đoạn mới. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đã được tổ chức, tạo không khí sôi nổi, lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác. Chương trình cầu truyền hình đặc biệt kết nối nhiều điểm cầu trên cả nước, tái hiện chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của Thành phố.

TP. Hồ Chí Minh không chỉ nhìn lại những thành tựu đã đạt được mà còn hướng tới tương lai với khát vọng trở thành trung tâm tài chính, khoa học - công nghệ và logistics của khu vực. Đây là một hành trình đầy thách thức nhưng cũng tràn đầy cơ hội, đòi hỏi sự đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực không ngừng của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố.

Ngoài ra, dự lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Dự lễ còn có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Dự lễ còn có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao.

Dự lễ còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam, lãnh đạo một số tỉnh thành; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động…

Đây là sự kiện chính trị trọng tâm của đợt kỷ niệm, khẳng định ý nghĩa lịch sử quyết nghị của Quốc hội về việc chính thức đặt tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định là TP. Hồ Chí Minh vào ngày 2/7/1976.