TP. Hồ Chí Minh: 50 năm vinh dự mang tên Bác - Hành trình phát triển và khát vọng tương lai

Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng đông đảo đại biểu và nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có mặt và phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của việc đặt tên Thành phố theo tên Bác Hồ, thể hiện tình cảm thiêng liêng của cả dân tộc đối với vị lãnh tụ kính yêu.
Trong suốt 50 năm qua, từ một đô thị chịu nhiều hậu quả chiến tranh, TP. Hồ Chí Minh đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Thành phố không ngừng phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, là nơi khởi nguồn của nhiều mô hình phát triển mới. Đặc biệt, sau khi mở rộng không gian phát triển từ ngày 1/7/2025, Thành phố đang hình thành một siêu đô thị với quy mô dân số và kinh tế hàng đầu cả nước.
Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang mà còn là cơ hội để Thành phố tiếp tục khơi dậy khát vọng phát triển trong giai đoạn mới. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đã được tổ chức, tạo không khí sôi nổi, lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác. Chương trình cầu truyền hình đặc biệt kết nối nhiều điểm cầu trên cả nước, tái hiện chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của Thành phố.
TP. Hồ Chí Minh không chỉ nhìn lại những thành tựu đã đạt được mà còn hướng tới tương lai với khát vọng trở thành trung tâm tài chính, khoa học - công nghệ và logistics của khu vực. Đây là một hành trình đầy thách thức nhưng cũng tràn đầy cơ hội, đòi hỏi sự đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực không ngừng của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố.
Ngoài ra, dự lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội.
Cùng dự có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.
Dự lễ còn có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.
Dự lễ còn có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao.
Dự lễ còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam, lãnh đạo một số tỉnh thành; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động…
Đây là sự kiện chính trị trọng tâm của đợt kỷ niệm, khẳng định ý nghĩa lịch sử quyết nghị của Quốc hội về việc chính thức đặt tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định là TP. Hồ Chí Minh vào ngày 2/7/1976.
Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết 57, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm, lấy hiệu quả thực chất, có dữ liệu kiểm chứng làm thước đo.
Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không những đưa ra định hướng mới mà còn xác lập một cách tiếp cận mới về FDI. Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng từ “thu hút FDI” sang sử dụng hiệu quả nguồn lực này để nâng cao nội lực, năng lực cạnh tranh và sức tự chủ của nền kinh tế…
Sáng 1/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trân trọng giới thiệu phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị.
Sau 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp, bộ máy mới được đánh giá thông suốt, tinh gọn hơn, hướng mạnh về cơ sở, phục vụ tốt hơn...
Sau một năm vận hành mô hình mới, yêu cầu đặt ra là chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, hoàn thiện thể chế, tăng năng lực cấp xã và đổi mới phương thức quản trị bằng dữ liệu...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với...