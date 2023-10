Tòa án bác yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Coteccons của Ricons

Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS (mã CTD-HOSE) công bố Quyết định của Tòa án nhân dân TP.HCM về việc Quyết định không mở thủ tục phá sản đối với Coteccons.

Theo đó, CTD công bố thông tin về Quyết định số 2112/2023/QĐ-KMTTPS ngày 29/9/2023 của Tòa án nhân dân TP.HCM về việc Quyết định không mở thủ tục phá sản đối với Coteccons.

Trước đó, ngày 24/7/2023, Ricons đã gửi đơn lên Tòa án yêu cầu mở thủ tục phá sản với Coteccons vì cho rằng CTD không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn với Ricons. Theo báo cáo tài chính quý II/2023 của Ricons, dư nợ của Coteccons với Ricons ghi nhận hơn 322 tỷ đồng.

Sau đó, Coteccons đã công bố thông tin về việc nhận được Thông báo số 10/TB-TA ngày 4/7/2023 của Toà án Nhân dân Tp.HCM về việc thông báo thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Nguyên đơn là Xây dựng Ricons.

Theo Coteccons, hiện tại tổng tài sản của Coteccons là 20.042 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 8.236 tỷ đồng, lượng tiền mặt có thể sử dụng lên tới gần 4.000 tỷ đồng.

Liên quan đến sự việc tranh chấp hợp đồng kinh tế với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Ricons, Coteccons khẳng định là có phát sinh các giao dịch bao gồm các khoản phải thu và khoản phải trả (gọi tắt là công nợ) giữa hai Công ty.

Nguyên nhân công nợ phát sinh bắt đầu từ giai đoạn trước năm 2019, Coteccons và Ricons chịu sự điều hành và xác định như là những thành phần đóng góp cho một hệ sinh thái gồm 07 Công ty thành viên có sự liên kết lẫn nhau, bao gồm: Coteccons, Unicons, Ricons, Newtecons, BM Windows, Sol E&C, Boho.

Trong quá trình hoạt động trong một hệ sinh thái, một số dự án Ricons làm tổng thầu xây dựng phát sinh những giao dịch bên liên quan đến Coteccons với vai trò là nhà thầu phụ tại dự án như: dự án Regina Hưng Yên, Thiết kế dự án Đông Á, Dự án Golden Palace và một số giao dịch cho thuê thiết bị giữa hai Công ty. Những công nợ phát sinh hiện nay vẫn chưa được quyết toán xong do vướng mắc về vấn đề xác định giá trị công nợ kèm theo những chứng từ đạt đủ điều kiện về pháp lý.

Tương tự, một số dự án Coteccons làm tổng thầu có phát sinh những công nợ cho Ricons với vai trò là nhà thầu phụ cũng chưa được quyết toán xong như: dự án Newtaco, Dự án Regina Giai đoạn 4, nhà xưởng Regina Miracle, Regina Giai đoạn 6, Dự án Regina Hưng Yên, dự án nhà máy Vinfast, dự án Simco.

Trên đây là những nguyên nhân dẫn đến những tranh chấp về hợp đồng kinh tế giữa hai Công ty. Coteccons đã nhiều lần yêu cầu các cuộc họp trực tiếp và văn bản nhưng Ricons không cung cấp được chứng từ pháp lý theo giá trị công nợ yêu cầu.

Được biết, Coteccons đã công bố BCTC hợp nhất quý 2 với doanh thu thuần đạt gần 3.619 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước (3.281 tỷ); Lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 24 tỷ). Theo giải trình từ phía Coteccons, công ty đang thực hiện tái cấu trúc, qua đó góp phần tối ưu hóa chi phí quản lý doanh nghiệp, giảm 240 tỷ đồng so cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, Coteccons còn có khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi giảm 195 tỷ đồng so với quý 2/2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Coteccons ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 6.749 tỷ đồng, tăng 30% so cùng kỳ năm ngoái (5.193 tỷ) và lợi nhuận sau thuế thu về hơn 52 tỷ đồng, gấp gần 10 lần quý 2/2022 (5,4 tỷ) và đã vượt kế hoạch cả năm đề ra (44 tỷ đồng).

Chốt phiên giao dịch ngày 4/10, giá cổ phiếu CTD tăng 2,82% lên 47.400 đồng/cổ phiếu và tăng hơn 92% từ đầu năm đến nay.