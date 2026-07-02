Tòa án châu Âu giữ nguyên án phạt chống độc quyền kỷ lục 4,7 tỷ USD đối với Google

Trong một phán quyết được đưa ra vào ngày 2/7, Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) bác bỏ kháng cáo của Google và công ty mẹ Alphabet, theo đó giữ nguyên mức phạt kỷ lục 4,13 tỷ euro (tương đương 4,7 tỷ USD) mà Ủy ban châu Âu (EC) đã đưa ra với công ty Mỹ này vào năm 2018.
Theo tờ báo Financial Times, quyết định này đánh dấu một chiến thắng lớn của Brussels trong nỗ lực áp dụng các quy định nghiêm ngặt nhằm kiểm soát các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới.
EC đã phát hiện rằng Google đã vi phạm luật cạnh tranh khi củng cố vị thế thống trị của công cụ tìm kiếm của mình. Cụ thể, Google đã yêu cầu các nhà sản xuất điện thoại thông minh cài đặt sẵn Google Search và trình duyệt Chrome cùng với cửa hàng ứng dụng Google Play, từ đó ngăn chặn việc sử dụng các hệ điều hành thay thế cho Android. Phán quyết của Tòa án Công lý châu Âu đã xác nhận những "tác động chống cạnh tranh của các điều kiện cài đặt sẵn" mà Google đã áp đặt thông qua các thỏa thuận về Android.
Mức phạt 4,13 tỷ euro được giữ nguyên sau khi Tòa án Sơ thẩm châu Âu vào năm 2022 ra phán quyết cắt giảm mức phạt ban đầu 4,34 tỷ euro. Phản ứng với phán quyết mới nhất, Google cho rằng tòa án đã không công nhận những đầu tư đáng kể của công ty để đảm bảo Android vẫn mở, tương thích và miễn phí.
Phán quyết vừa được đưa ra của Tòa án Công ty châu Âu đã được Tổ chức Người tiêu dùng châu Âu (ECO) hoan nghênh, cho rằng quyết định này gửi đi một thông điệp rất rõ ràng: các công ty thống trị không thể sử dụng quyền lực của mình để loại bỏ cạnh tranh và hạn chế sự lựa chọn của người tiêu dùng.
Án phạt liên quan đến Android là một phần trong ba vụ kiện chống lại Google, một thành viên của Alphabet, từ năm 2017 đến 2019 với tổng số tiền phạt lên tới 8 tỷ euro.
Trước đó, Tòa án Công lý châu Âu đã ủng hộ quyết định của EU trong việc phạt Google 2,42 tỷ euro vì ưu tiên dịch vụ so sánh giá của mình hơn so với các đối thủ. Tuy nhiên, Google đã thắng trong kháng cáo chống lại mức phạt 1,5 tỷ euro được đưa ra vào năm 2019 liên quan đến cáo buộc Google chặn các đối thủ trong thị trường quảng cáo trực tuyến, khi Tòa án Sơ thẩm châu Âu hủy bỏ án phạt này vào năm 2024.
Hiện tại, EU đang tiến hành các cuộc điều tra khác đối với Google theo Đạo luật Thị trường kỹ thuật số nhằm hạn chế quyền lực của các tập đoàn công nghệ lớn. Các cuộc điều tra này bao gồm một vụ kiện nổi bật chống lại Google về việc ưu tiên các dịch vụ của mình trong kết quả tìm kiếm và các quy định về hướng người dùng đến các ứng dụng trên Google Play.
Kết quả của các cuộc điều tra này, theo dự kiến sẽ bao gồm các khoản phạt vì vi phạm quy định của Brussels, đã trở thành một vấn đề nhạy cảm về chính trị. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích các khoản phạt của EU đối với các công ty Mỹ, gọi các khoản phạt đó là một "hình thức đánh thuế".
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