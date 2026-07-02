Thứ Bảy, 04/07/2026
Menu

VnEconomy 35 năm VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Tòa án châu Âu giữ nguyên án phạt chống độc quyền kỷ lục 4,7 tỷ USD đối với Google

Đ Điệp Vũ

Quyết định này đánh dấu một chiến thắng lớn của Brussels trong nỗ lực áp dụng các quy định nghiêm ngặt nhằm kiểm soát các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Trong một phán quyết được đưa ra vào ngày 2/7, Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) bác bỏ kháng cáo của Google và công ty mẹ Alphabet, theo đó giữ nguyên mức phạt kỷ lục 4,13 tỷ euro (tương đương 4,7 tỷ USD) mà Ủy ban châu Âu (EC) đã đưa ra với công ty Mỹ này vào năm 2018.

Theo tờ báo Financial Times, quyết định này đánh dấu một chiến thắng lớn của Brussels trong nỗ lực áp dụng các quy định nghiêm ngặt nhằm kiểm soát các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới.

EC đã phát hiện rằng Google đã vi phạm luật cạnh tranh khi củng cố vị thế thống trị của công cụ tìm kiếm của mình. Cụ thể, Google đã yêu cầu các nhà sản xuất điện thoại thông minh cài đặt sẵn Google Search và trình duyệt Chrome cùng với cửa hàng ứng dụng Google Play, từ đó ngăn chặn việc sử dụng các hệ điều hành thay thế cho Android. Phán quyết của Tòa án Công lý châu Âu đã xác nhận những "tác động chống cạnh tranh của các điều kiện cài đặt sẵn" mà Google đã áp đặt thông qua các thỏa thuận về Android.

Mức phạt 4,13 tỷ euro được giữ nguyên sau khi Tòa án Sơ thẩm châu Âu vào năm 2022 ra phán quyết cắt giảm mức phạt ban đầu 4,34 tỷ euro. Phản ứng với phán quyết mới nhất, Google cho rằng tòa án đã không công nhận những đầu tư đáng kể của công ty để đảm bảo Android vẫn mở, tương thích và miễn phí.

Phán quyết vừa được đưa ra của Tòa án Công ty châu Âu đã được Tổ chức Người tiêu dùng châu Âu (ECO) hoan nghênh, cho rằng quyết định này gửi đi một thông điệp rất rõ ràng: các công ty thống trị không thể sử dụng quyền lực của mình để loại bỏ cạnh tranh và hạn chế sự lựa chọn của người tiêu dùng.

Án phạt liên quan đến Android là một phần trong ba vụ kiện chống lại Google, một thành viên của Alphabet, từ năm 2017 đến 2019 với tổng số tiền phạt lên tới 8 tỷ euro.

Trước đó, Tòa án Công lý châu Âu đã ủng hộ quyết định của EU trong việc phạt Google 2,42 tỷ euro vì ưu tiên dịch vụ so sánh giá của mình hơn so với các đối thủ. Tuy nhiên, Google đã thắng trong kháng cáo chống lại mức phạt 1,5 tỷ euro được đưa ra vào năm 2019 liên quan đến cáo buộc Google chặn các đối thủ trong thị trường quảng cáo trực tuyến, khi Tòa án Sơ thẩm châu Âu hủy bỏ án phạt này vào năm 2024.

Hiện tại, EU đang tiến hành các cuộc điều tra khác đối với Google theo Đạo luật Thị trường kỹ thuật số nhằm hạn chế quyền lực của các tập đoàn công nghệ lớn. Các cuộc điều tra này bao gồm một vụ kiện nổi bật chống lại Google về việc ưu tiên các dịch vụ của mình trong kết quả tìm kiếm và các quy định về hướng người dùng đến các ứng dụng trên Google Play.

Kết quả của các cuộc điều tra này, theo dự kiến sẽ bao gồm các khoản phạt vì vi phạm quy định của Brussels, đã trở thành một vấn đề nhạy cảm về chính trị. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích các khoản phạt của EU đối với các công ty Mỹ, gọi các khoản phạt đó là một "hình thức đánh thuế".

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Alphabet VnEconomy châu Âu VnEconomy chống độc quyền VnEconomy EU VnEconomy google VnEconomy thế giới VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

VnEconomy Xem thêm
Kinh tế Chuyển động 24h Kinh doanh

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Hành trình 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991-2026): Hướng tới mô hình Tổ hợp báo chí truyền thông đa phương tiện

VnEconomy Hành trình 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991-2026): Hướng tới mô hình Tổ hợp báo chí truyền thông đa phương tiện

Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.

AI Điểm tin

VnE TV
Khu vực 2 là động lực chính cho tăng trưởng đạt 8,18%.

VnEconomy Công nghiệp, xây dựng là động lực chính cho con số tăng trưởng GDP 8,18%

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy