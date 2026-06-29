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Tổng thống Trump lại dọa áp thuế quan 100% để trả đũa thuế dịch vụ kỹ thuật số

B Bình Minh

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế quan 100% lên hàng hóa của bất kỳ quốc gia nào áp dụng thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các công ty Mỹ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.

Lời cảnh báo trên được ông Trump đưa ra vào hôm 26/6 trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, trong đó ông nhấn mạnh rằng việc áp thuế này sẽ bỏ qua mọi thỏa thuận thương mại với các quốc gia đó, dù thỏa thuận đó đã được thực hiện hoặc ký kết hay chưa.

Ông chủ Nhà Trắng đã nhiều lần tuyên bố sẽ trả đũa các quốc gia áp dụng thuế dịch vụ kỹ thuật số, cho rằng loại thuế này nhắm mục tiêu không công bằng vào các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Meta, Alphabet và Amazon.

Năm ngoái, ông Trump đã đe dọa cắt đứt đàm phán thương mại với Canada khi nước này đề xuất áp dụng thuế dịch vụ kỹ thuật số. Ottawa sau đó đã hủy bỏ kế hoạch áp thuế này ngay trước khi kế hoạch đánh thuế có hiệu lực.

Thuế dịch vụ kỹ thuật số thường được thiết kế để áp dụng đối với các công ty công nghệ lớn và có uy tín nhất thế giới, phần lớn trong số đó là các công ty Mỹ. Hơn một chục quốc gia đã áp dụng loại thuế này, và trong bài đăng nói trên, Trump đã chỉ rõ "nhiều quốc gia châu Âu" đang xem xét áp dụng thuế này.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ luật nào của Mỹ sẽ cho phép ông Trump ngay lập tức áp đặt mức thuế cao ngất ngưởng như vậy lên các quốc gia riêng lẻ.

Hồi tháng 2 năm nay, Tòa án Tối cao đã bác bỏ biện pháp thuế quan đối ứng của ông Trump - một chương trình đánh thuế quan đối với gần như tất cả mọi quốc gia trên thế giới. Các thẩm phán của Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết rằng Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) mà ông Trump viện dẫn để áp thuế đối ứng thực chất không cho phép ông đơn phương áp thuế quan trên phạm vi rộng.

Sau khi thuế đối ứng bị vô hiệu hóa, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp áp mức thuế toàn cầu mới 10% theo Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Tuy nhiên, thuế quan được áp theo quy định này chỉ có thể kéo dài trong 150 ngày, và bất kỳ sự gia hạn nào cũng cần có sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ. Theo dự kiến, biện pháp thuế quan toàn cầu 10% này sẽ hết hạn trong tháng 7.

Gần đây, chính quyền ông Trump cũng đã khởi xướng một loạt các cuộc điều tra thương mại dựa trên Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974. Các cuộc điều tra này có thể dẫn tới việc áp thuế quan, nhưng sẽ mất nhiều tháng để đưa ra kết quả.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã khởi xướng một số cuộc điều tra theo Mục 301 về thuế dịch vụ kỹ thuật số của các quốc gia châu Âu. Nhưng cuối cùng, các cuộc điều tra đó không dẫn đến mức thuế cao hơn. Thay vào đó, việc điều tra đã được sử dụng như đòn bẩy để đàm phán.

Theo hãng tin CNN, giới phân tích cho rằng có khả năng ông Trump sẽ lại mở các cuộc điều tra như vậy, nhưng khả năng mức thuế 100% được áp như ông cảnh báo là thấp do thiếu cơ sở pháp lý.

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