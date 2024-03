Tốc độ giải ngân tăng 25%, Hà Nội thúc tiến độ hai dự án đường vành đai

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội hai tháng đầu năm 2024 của Cục Thống kê Hà Nội cho thấy vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 6.306 tỷ đồng, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước và đạt 8,1% kế hoạch năm 2024.

GIAO THÔNG CHIẾM 20% KẾ HOẠCH VỐN, GIẢI NGÂN TĂNG TỐC

Tuy nhiên, tính riêng tháng 2/2024, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước tính đạt 2.335 tỷ đồng, giảm 41,2% so với tháng trước và giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2023, chủ yếu do trùng với thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Trong đó, ngân sách nhà nước cấp thành phố thực hiện 985 tỷ đồng, giảm 37% và giảm 17,2%; ngân sách nhà nước cấp huyện 1.236 tỷ đồng, giảm 45,2% và giảm 3,5%; ngân sách nhà nước cấp xã 115 tỷ đồng, giảm 26% và tăng 12,8%.

Dù vậy, tính chung 2 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 6.306 tỷ đồng, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước và đạt 8,1% kế hoạch năm 2024.

Trong đó, ngân sách nhà nước cấp thành phố thực hiện 2.547 tỷ đồng, tăng 7,4% và đạt 7,1%. Đáng chú ý, ngân sách nhà nước cấp huyện 3.489 tỷ đồng, tăng mạnh 39,6% và đạt 9,1%; ngân sách nhà nước cấp xã 270 tỷ đồng, tăng 57,7% và đạt 8,3% kế hoạch năm.

Năm 2024, thành phố Hà Nội có 226 dự án đầu tư công xây dựng cơ bản tập trung, trong đó có 155 dự án chuyển tiếp với mức đầu tư 205,5 nghìn tỷ đồng có kế hoạch giải ngân vốn năm 2024 là 24,4 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó có 71 dự án mới được khởi công xây dựng trong năm với tổng mức đầu tư 7,2 nghìn tỷ đồng và kế hoạch giải ngân vốn trong năm là 1,1 nghìn tỷ đồng.

Trong số đó, lĩnh vực giao thông với 58 dự án, chiếm 19,5% kế hoạch vốn. Đến nay, các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố vẫn duy trì nhịp độ thi công khẩn trương, sớm hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch đặt ra.

TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG TRỌNG ĐIỂM

Điểm lại tình hình thực hiện một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố, thứ nhất, dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đến thời điểm này, tổng vốn đã đầu tư cho dự án khoảng 12,6 nghìn tỷ đồng, tiến độ thi công xây lắp đạt 8,3%.

Tuyến đường Vành đai 4 vùng Thủ đô đi qua 3 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, tuyến kết nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai và Nội Bài - Hạ Long có chiều dài 112,8 km với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 85,8 nghìn tỷ đồng. Hiện nay, dự án đang được các địa phương tích cực triển khai bằng giao mặt bằng để thi công toàn bộ dự án đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án giao thông Hà Nội cho biết, dự án được phê duyệt phương án và thu hồi đất hơn 1.300/1.390ha, đạt 94,36%, di chuyển 15.760/16.377 ngôi mộ, đạt 96,23%.

Cùng với đó, thành phố xây dựng 13 khu tái định cư với tổng diện tích 32,5ha, trong đó, cơ bản hoàn thành 5 khu và đang thi công xây dựng 8 khu.

Trên toàn tuyến đường song hành tại Hà Nội hiện tổ chức 32 mũi thi công, gồm 2 mũi thi công đường và 9 mũi thi công cầu. Toàn tuyến đường song hành dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Còn dự án thành phần 3 xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP dự kiến được khởi công vào đầu quý 4/2024.

Thứ hai, dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (giai đoạn 1) đã giải ngân 25,9% kế hoạch vốn.

Dự án có chiều dài 2,3 km, mặt cắt ngang 50 m và hợp phần 2 cầu vượt tại nút giao Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh. Điểm đầu tuyến đường giao với đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại Hoàng Cầu (quận Đống Đa) và điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục (quận Ba Đình).

Mức đầu tư giai đoạn 1 dự án hơn 7,2 nghìn tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, trong đó chi phí xây dựng 627 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng "ngốn" tới 5,8 nghìn tỷ đồng.

Dự án khởi công từ năm 2017 nhưng quá trình thực hiện dự án đường vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục trên địa bàn gặp nhiều vướng mắc. Quận Ba Đình sẽ đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án và phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong những tháng đầu năm 2024.

Tuyến đường hoàn thành sẽ kết nối đồng bộ với toàn tuyến Vành đai 1 và góp phần giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông trên tuyến đường La Thành, Đê Lê Thành; kết nối giao thông với vùng lõi trung tâm thủ đô.

Thứ ba, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai đã giải ngân 6,7% kế hoạch vốn.

Dự án cải tạo 21,7 km, đoạn nút giao Ba La quận Hà Đông đến Thị trấn Xuân Mai huyện Chương Mỹ, với quy mô nâng cấp thành 4 - 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, chiều rộng nền đường được mở 50m - 60m góp phần hoàn chỉnh trục đường hướng tâm kết nối Quốc lộ 21A đường Hồ Chí Minh và tuyến đường Vành đai 4 vùng Thủ đô.

Tổng vốn đầu tư 8,1 nghìn tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, trong đó trên 5,1 nghìn tỷ đồng giải phóng mặt bằng; 2,9 nghìn tỷ đồng chi phí xây dựng, mua sắm thiết bị.

Thứ tư, dự án tuyến đường cao tốc Đại Lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình đã giải ngân 6,3% kế hoạch vốn.

Dự án có chiều dài 6,7 km, điểm đầu kết nối giữa cao tốc Đại Lộ Thăng Long với Quốc Lộ 21, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, điểm cuối kết nối với đường Hòa Lạc, Hòa Bình. Mặt cắt ngang từ 120m - 180m. Tổng mức đầu tư toàn dự án 5,2 nghìn tỷ đồng.