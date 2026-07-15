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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Giữ vững an ninh từ cơ sở, vì cuộc sống bình yên của nhân dân

H Hà Lê

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát huy vai trò nhân dân, giữ vững an ninh từ cơ sở; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực chất, thường xuyên, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chiều 15/7, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại bản Lóng Luông, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Phát biểu tại Ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh sau 21 năm triển khai, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành hoạt động thường niên, được tổ chức nền nếp, thiết thực tại khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp và trường học.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại bản Lóng Luông, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại bản Lóng Luông, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ngày hội góp phần phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh cộng đồng, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân, qua đó củng cố “thế trận an ninh nhân dân” và “thế trận lòng dân” vững chắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Sơn La và xã Vân Hồ đã phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Xã Vân Hồ trở thành điểm sáng, trong đó bản Lóng Luông không còn là điểm nóng phức tạp về tội phạm ma túy như trước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La, xã Vân Hồ, đặc biệt là nhân dân bản Lóng Luông.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho người có uy tín, già làng, trưởng bản Lóng Luông, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tiêu biểu trên địa bàn bản Lóng Luông và xã Vân Hồ, gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho người có uy tín, già làng, trưởng bản Lóng Luông, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tiêu biểu trên địa bàn bản Lóng Luông và xã Vân Hồ, gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Để tiếp tục phát huy sức mạnh của nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thấm nhuần quan điểm cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải đi sâu, đi sát, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thực sự gương mẫu, đi đầu; đồng thời gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa rộng khắp.

Ngày hội cần tiếp tục được tổ chức nền nếp, thiết thực, hiệu quả, hợp lòng dân, vừa với sức dân, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân; không chỉ là phong trào mà phải trở thành việc làm thường xuyên, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư; tăng cường phối hợp giữa Công an, Quân đội với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đối với xã Vân Hồ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phấn đấu trở thành xã kiểu mẫu về an ninh, trật tự, hướng tới “xã không ma túy, không tội phạm, không có tệ nạn xã hội”. Mỗi người dân phải là một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh từ mỗi gia đình, dòng họ, cụm dân cư và bản làng.

Bản Lóng Luông, xã Vân Hồ và tỉnh Sơn La cần tiếp tục mở rộng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Công an tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt các đối tượng hình sự, ma túy, không để phát sinh điểm nóng; hướng dẫn nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cháy nổ và vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tại Ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương đã tặng quà người có uy tín, già làng, trưởng bản, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng ngày, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm, tặng quà ông Đoàn Thế Kỷ, thương binh hạng 1/4 và ông Trần Xuân Hán, cán bộ hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày tại tỉnh Sơn La.

Cũng trong chiều 15/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, một trong những nữ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số (dân tộc Thái); đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, XII, XIII, XIV; Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV.

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