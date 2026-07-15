Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đất nước càng phát triển, người có công và gia đình càng phải được chăm lo tốt hơn

Tri ân người có công phải được thể hiện bằng chính sách đầy đủ, chăm sóc y tế kịp thời và thái độ tận tâm; không để người có công phải chờ đợi, đi lại nhiều lần.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 15/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương tới thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Được thành lập năm 1965, Trung tâm là đơn vị trực thuộc Cục Người có công, Bộ Nội vụ, thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và chăm lo chính sách đối với thương binh, bệnh binh nặng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Xúc động trở lại thăm Trung tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, cuộc chiến ngoài mặt trận đã lùi xa, nhưng cuộc chiến với thương tật, bệnh tật và tuổi cao vẫn kéo dài từng ngày.

Các thương binh, bệnh binh vẫn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vượt qua bệnh tật, trở thành tấm gương về nghị lực và lòng yêu nước cho thế hệ trẻ noi theo.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân mà còn là thời điểm nhìn lại việc thực hiện chính sách đối với người có công.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sức mạnh của một đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay vị thế quốc tế, mà còn ở cách trân trọng quá khứ, chăm lo người đã cống hiến và giữ trọn nghĩa tình với người đã hy sinh.

“Đất nước càng phát triển, người có công và gia đình càng phải được chăm lo tốt hơn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đồng thời khẳng định đây là trách nhiệm chính trị, đạo lý dân tộc và thước đo tính nhân văn của chế độ.

Tri ân không thể chỉ dừng ở những phần quà hay cuộc thăm hỏi, mà phải được thể hiện bằng chính sách đầy đủ, thực hiện đúng lúc; bằng điều kiện nhà ở, chăm sóc y tế, cơ hội học tập, việc làm cho con cháu người có công và thái độ trách nhiệm của mỗi cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu với cán bộ và thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Nội vụ và các địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công và thân nhân.

Không để người có công phải chờ đợi, đi lại nhiều lần; không để chính sách đúng bị chậm bởi thủ tục, thiếu phối hợp, né tránh trách nhiệm hoặc thái độ thiếu tận tâm. Đồng thời, cần quan tâm thiết thực tới gia đình, con cháu thương binh, bệnh binh, giúp ổn định cuộc sống và tiếp nối truyền thống cha ông.

Đối với Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Y tế, tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan liên quan rà soát mô hình tổ chức, cơ sở vật chất, nhân lực và chất lượng chăm sóc.

Đây là cơ sở đặc thù, cần được đầu tư cho chăm sóc dài hạn, lão khoa, phục hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ; ưu tiên nơi ở, bệnh xá, cấp cứu, thiết bị phục hồi chức năng và điều kiện tiếp cận cho người sử dụng xe lăn.

Mỗi thương binh, bệnh binh cần có hồ sơ sức khỏe được theo dõi liên tục, phương án chăm sóc phù hợp với thương tật, bệnh nền và tuổi tác. Trung tâm phải phối hợp với các bệnh viện tuyến trên để khám, hội chẩn, cấp cứu, chuyển tuyến kịp thời; không để thủ tục hành chính làm chậm việc điều trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu quan tâm đội ngũ trực tiếp chăm sóc thương binh, bệnh binh; bảo đảm nhân lực, đào tạo, đãi ngộ và điều kiện làm việc phù hợp với tính chất đặc thù.

Tỉnh Bắc Ninh cần chủ động hỗ trợ về y tế, hạ tầng, môi trường sống; quan tâm các thiết chế chăm sóc người có công, đồng thời chăm lo đời sống tinh thần, lưu giữ ký ức, kỷ vật của các thương binh, bệnh binh như một phần di sản lịch sử.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Bắc Ninh đã tặng quà các thương binh, bệnh binh và tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm.