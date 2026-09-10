Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin khai trương Phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh

Chiều 9/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự lễ khai trương Phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ Nhiệt đới chung Nga - Việt Nam tại Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin dự và phát biểu trực tuyến tại điểm cầu nước Nga. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Buổi lễ được tổ chức trực tuyến, kết nối với điểm cầu Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tại Hà Nội, với sự tham dự của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, Đồng Chủ tịch Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; bà Anna Iurievna Popova, Giám đốc Cơ quan Liên bang Nga về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an sinh con người.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Vladimir Putin cho biết hai bên đã có các cuộc hội đàm hiệu quả trong ngày 9/9. Theo Tổng thống Nga, việc khai trương Phòng xét nghiệm đúng dịp chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga mang ý nghĩa biểu tượng, thể hiện quan hệ hợp tác nhiều mặt và sự phát triển hiệu quả của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Tổng thống Vladimir Putin đánh giá Phòng xét nghiệm tại Hà Nội là cơ sở hiện đại, quy mô lớn trong lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh và an toàn sinh học tại Việt Nam. Cơ sở này sẽ sử dụng công nghệ và phương pháp của Nga, hướng tới bảo vệ sức khỏe người dân Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin dự và phát biểu trực tuyến tại điểm cầu nước Nga. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Tổng thống Nga tin tưởng Phòng xét nghiệm sẽ trở thành một bộ phận quan trọng của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, góp phần nâng cao tiềm lực nghiên cứu khoa học và tạo thêm những kết quả thiết thực trong hợp tác giữa hai nước.

Bày tỏ vui mừng cùng Tổng thống Vladimir Putin chứng kiến lễ khai trương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, được đưa vào sử dụng trong bối cảnh tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, giá trị quan trọng của công trình là nâng cao năng lực phát hiện, cảnh báo sớm, đồng thời cung cấp bằng chứng khoa học phục vụ hoạch định và triển khai chính sách phòng, chống dịch bệnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga tại Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chuyên gia tham gia xây dựng công trình; đặc biệt là sự chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia Nga và hỗ trợ trang thiết bị từ phía Cơ quan Liên bang Nga về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an sinh con người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Phòng xét nghiệm là minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác khoa học - công nghệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong lĩnh vực y tế dự phòng, an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Để phát huy hiệu quả công trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tiếp tục tối ưu hóa hoạt động của Phòng xét nghiệm, từng bước xây dựng nơi đây thành trung tâm nghiên cứu, giám sát tác nhân gây bệnh, có năng lực dự báo, cảnh báo và đáp ứng nhanh trước các nguy cơ dịch bệnh.

Với cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ cùng đội ngũ cán bộ có chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Phòng xét nghiệm phát huy tốt vai trò, trở thành địa chỉ tin cậy về nghiên cứu, giám sát và phòng, chống dịch bệnh; qua đó tiếp tục góp phần làm sâu sắc tình hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga.

Từ điểm cầu Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định trong quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga là một trong những biểu tượng bền vững của hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước, đồng thời là cầu nối hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức và đội ngũ nhà khoa học hai bên.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cảm ơn Tổng thống Liên bang Nga, Chính phủ Nga và các cơ quan liên quan đã hỗ trợ trang thiết bị, đào tạo cán bộ, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Trong bối cảnh nhiều dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tiếp tục xuất hiện, việc nâng cao năng lực nghiên cứu, giám sát và dự báo dịch bệnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam, quốc gia có khí hậu nhiệt đới, độ ẩm cao và đa dạng sinh học lớn.

Phòng xét nghiệm mới sẽ bổ sung hạ tầng nghiên cứu, tạo điều kiện triển khai các nhiệm vụ khoa học chuyên sâu; nâng cao năng lực nghiên cứu dịch tễ, giám sát, phát hiện và đánh giá nguy cơ dịch bệnh; đồng thời hỗ trợ tích lũy dữ liệu, đào tạo cán bộ và phát triển các hướng nghiên cứu ổn định, lâu dài.

Với sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức khoa học hai nước, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga được kỳ vọng khai thác hiệu quả Phòng xét nghiệm, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hợp tác khoa học Việt Nam - Liên bang Nga, đóng góp thiết thực vào công tác nghiên cứu, phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.