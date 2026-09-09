Đưa hợp tác công nghệ chiến lược thành trụ cột mới của quan hệ Việt Nam - Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Liên bang Nga đưa hợp tác công nghệ chiến lược trở thành một trụ cột mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hướng tới cùng làm chủ công nghệ, tạo sản phẩm và tham gia thị trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Khoa học công nghệ Việt Nam - Liên bang Nga với chủ đề “Kết nối công nghệ chiến lược”.. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Sáng 9/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Diễn đàn Khoa học công nghệ Việt Nam - Liên bang Nga với chủ đề “Kết nối công nghệ chiến lược”.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, Bộ trưởng Khoa học và Giáo dục Đại học Nga Valery Falkov cùng gần 500 đại biểu đại diện các cơ quan hoạch định chính sách, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia, nhà khoa học và nhà đầu tư hai nước.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy lâu dài của Nga; khoa học và giáo dục là một trong những lĩnh vực trọng điểm trong quan hệ hai nước.

CÙNG LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ, CÙNG TẠO SẢN PHẨM

Theo Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác trong công nghệ cao. Tại diễn đàn, hai nước khởi động tuyển chọn các dự án nghiên cứu chung mới do Quỹ Khoa học Nga và Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức.

Ông Dmitry Chernyshenko cho rằng trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới, năng lượng mới và công nghệ vũ trụ là những lĩnh vực định hình diện mạo công nghệ tương lai. Hai nước cần không chỉ chia sẻ thành tựu mà còn kết hợp năng lực để cùng tạo ra những bước phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết sự kiện diễn ra khi Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Để thực hiện các mục tiêu đó, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko xem một số hình ảnh về quan hệ hợp tác Việt - Nga. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh khoa học, công nghệ và giáo dục tạo nên nền móng đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga. Hàng vạn cán bộ, chuyên gia Việt Nam đã được đào tạo tại Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay, nhiều người đã đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - Nga cần có tư duy mới, cách làm mới và mục tiêu cao hơn; không chỉ dừng ở trao đổi chuyên gia, đào tạo cán bộ mà phải hướng tới cùng làm chủ công nghệ, cùng tạo ra sản phẩm và cùng tham gia thị trường.

Theo đó, hai nước cần đưa hợp tác công nghệ chiến lược trở thành một trụ cột mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Hai bên cần lựa chọn các lĩnh vực có tính chiến lược, kết hợp thế mạnh khoa học - công nghệ của Nga với nhu cầu phát triển, nguồn nhân lực và thị trường của Việt Nam, gồm năng lượng nguyên tử, năng lượng mới, công nghệ vũ trụ - vệ tinh, bán dẫn - vi điện tử, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko chứng kiến trao thoả thuận hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Các lĩnh vực ưu tiên phải có khả năng tạo năng lực công nghệ mới, đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các tập đoàn công nghệ, năng lượng của Nga tăng cường đầu tư, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp công nghệ Việt Nam chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác tại Nga.

LẤY CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM LÀM THƯỚC ĐO HỢP TÁC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tạo điều kiện để các nhà khoa học, doanh nghiệp tăng cường gặp gỡ, hợp tác; đầu tư cho thế hệ nhà khoa học và chuyên gia trẻ Việt Nam - Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko chứng kiến trao thoả thuận hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Hai nước cần mở rộng các chương trình đào tạo trong lĩnh vực công nghệ chiến lược, tăng cường trao đổi nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, kỹ sư và tạo điều kiện để các nhóm nghiên cứu hai nước cùng thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ.

Chính phủ và các cơ quan hữu quan hai nước cần tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban Hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ Việt Nam - Liên bang Nga; nghiên cứu cơ chế thường xuyên rà soát các dự án hợp tác khoa học - công nghệ trọng điểm.

Mỗi chương trình cần xác định rõ mục tiêu, đối tác, nguồn lực, sản phẩm và thời hạn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh các thỏa thuận phải được chuyển thành chương trình, chương trình thành dự án, dự án phải tạo ra công nghệ và sản phẩm; những sản phẩm có tiềm năng cần được tạo điều kiện tiếp cận thị trường.

Lễ ra mắt Mạng lưới tri thức Việt - Nga. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hiệu quả hợp tác trong những năm tới không chỉ được đánh giá bằng số đoàn trao đổi hay số văn kiện ký kết, mà quan trọng hơn là số công nghệ hai bên cùng làm chủ, số sản phẩm được tạo ra, số doanh nghiệp cùng đầu tư và số nhà khoa học trẻ trưởng thành. “Đó phải là những thước đo mới của hợp tác”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có thể trở thành một động lực mới, một trụ cột mới và một biểu tượng mới của quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong thế kỷ XXI.

Tại diễn đàn, hai bên đã ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt - Liên bang Nga và trao các văn kiện hợp tác về khoa học, công nghệ và giáo dục giữa hai nước.