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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev

M Minh Hiếu - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai Đảng, thúc đẩy các lĩnh vực năng lượng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân với Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev và phu nhân - ẢNH: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân với Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev và phu nhân - ẢNH: TTXVN

Ngày 8/9, tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.

Ông Dmitry Medvedev bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; chúc mừng thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất khẳng định Liên bang Nga luôn coi Việt Nam là người bạn truyền thống, đối tác ưu tiên và tin cậy tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đồng thời đánh giá cao vai trò của quan hệ giữa Đảng Nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là kênh hợp tác có ý nghĩa chiến lược, góp phần củng cố lòng tin chính trị và tạo nền tảng cho quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa mà Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; mong muốn cùng Nga đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev và Phu nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev và Phu nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai Đảng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong định hướng quan hệ song phương; duy trì trao đổi đoàn các cấp; triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng; tăng cường trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, đào tạo cán bộ và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hai bên cũng cần tăng cường kết nối giữa các học viện chính trị, viện nghiên cứu chiến lược, thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước nhằm tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, giáo dục - đào tạo, logistics, vận tải và giao lưu nhân dân; đồng thời nghiên cứu các định hướng hợp tác chiến lược dài hạn, tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Ông Dmitry Medvedev nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, các cơ quan nghiên cứu chiến lược và giao lưu thế hệ trẻ; đồng thời, khẳng định Đảng Nước Nga Thống nhất và cá nhân ông sẽ tiếp tục thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; ủng hộ mở rộng hợp tác về kinh tế, năng lượng, dầu khí, khoa học - công nghệ, giáo dục, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định quan hệ giữa hai Đảng là một trong những trụ cột quan trọng tạo nền tảng chính trị, củng cố sự tin cậy chiến lược và định hướng lâu dài cho quan hệ Việt Nam - Nga; nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, đề cao vai trò của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

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