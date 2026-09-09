Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo doanh nghiệp lớn của Nga nhằm thúc đẩy hợp tác năng lượng, công nghệ cao

Trong các cuộc tiếp lãnh đạo doanh nghiệp, quỹ đầu tư và nhà khoa học Nga tại Moskva ngày 9/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thúc đẩy các dự án cụ thể về năng lượng, công nghệ cao, đầu tư và chuyển giao công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Vladimir Yevtushenkov, nhà sáng lập Công ty cổ phần Đại chúng AFK Sistema. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 9/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp, quỹ đầu tư và nhà khoa học Nga nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, đầu tư, công nghệ cao và khoa học - công nghệ.

* Tiếp ông Sergei Kudryashov, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Zarubezhneft, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao hiệu quả hơn 40 năm hợp tác giữa Zarubezhneft và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) trong tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam và Liên bang Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Sergei Kudryashov, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Zarubezhneft. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định hợp tác năng lượng - dầu khí là trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga. Các liên doanh Vietsovpetro và Rusvietpetro là những mô hình hợp tác thành công, mang lại hiệu quả kinh tế, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực công nghệ của hai nước.

Ông Sergei Kudryashov cho biết Zarubezhneft sẽ tiếp tục phối hợp với PVN triển khai các văn kiện đã ký trong chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 5/2025; nâng cao hiệu quả các dự án hiện có và nghiên cứu mở rộng hợp tác sang năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi cũng như các dự án tại nước thứ ba.

Zarubezhneft cũng mong muốn tham gia các dự án năng lượng mới, nghiên cứu hình thành trung tâm năng lượng, phát triển chuỗi cung ứng và cơ sở sản xuất thiết bị năng lượng tại Việt Nam.

Hoan nghênh các đề xuất này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên sớm nghiên cứu những dự án cụ thể, tăng cường chuyển giao công nghệ; khẳng định Việt Nam sẽ tạo điều kiện để Zarubezhneft hợp tác hiệu quả, lâu dài với PVN và các doanh nghiệp Việt Nam. Các cơ quan liên quan hai nước cần thường xuyên trao đổi, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

* Tiếp ông Vladimir Yevtushenkov, nhà sáng lập Công ty cổ phần Đại chúng AFK Sistema, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc doanh nghiệp nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung hợp tác được trao đổi tại cuộc gặp tháng 5/2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Vladimir Yevtushenkov, nhà sáng lập Công ty cổ phần Đại chúng AFK Sistema. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng và ủng hộ doanh nghiệp hai nước thiết lập quan hệ hợp tác trực tiếp trong những lĩnh vực Liên bang Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, đặc biệt là các ngành công nghệ cao.

Ông Vladimir Yevtushenkov cho biết AFK Sistema đã sang Việt Nam nghiên cứu thị trường, làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu để tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác và chuyển giao công nghệ. Việt Nam được xác định là một trong những thị trường ưu tiên của AFK Sistema tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Doanh nghiệp mong muốn mở rộng đầu tư lâu dài tại Việt Nam, tăng tỷ lệ nội địa hóa, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực; đồng thời đề xuất hợp tác trong công nghệ thông tin, an ninh mạng, nhận diện sinh trắc học, thành phố thông minh, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuyển đổi số, sản xuất thiết bị điện, phương tiện giao thông xanh, du lịch và một số lĩnh vực khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị AFK Sistema phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu Việt Nam xác định rõ nhu cầu, mô hình hợp tác và nguồn lực đầu tư; lựa chọn một số dự án có tính khả thi cao, làm rõ công nghệ và lộ trình triển khai.

* Tại cuộc tiếp ông Kirill Dmitriev, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng và y tế công nghệ cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Kirill Dmitriev, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF). Ảnh: TTXVN

Việt Nam hoan nghênh các nhà đầu tư Nga có năng lực, công nghệ tiên tiến và chiến lược hợp tác lâu dài tham gia vào quá trình này.

Đối với hợp tác giữa RDIF và các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực y sinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cụ thể hóa các thỏa thuận về nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine, sinh phẩm thế hệ mới tại Việt Nam, bảo đảm tuân thủ pháp luật và tiêu chuẩn chuyên môn, hướng tới đáp ứng nhu cầu trong nước và thị trường khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị RDIF phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các cơ hội đầu tư, hợp tác tại Liên bang Nga.

Ông Kirill Dmitriev đánh giá Việt Nam là nền kinh tế năng động, thị trường có sức hấp dẫn đầu tư và là một trong những đối tác quan trọng của Nga tại châu Á. RDIF đang cùng các đối tác Việt Nam tăng cường đối thoại đầu tư, tìm kiếm dự án trong các lĩnh vực giao thông, logistics, hạ tầng số, công nghệ cao, y tế, năng lượng và sản xuất công nghiệp.

RDIF mong muốn tăng cường kết nối với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam, sớm đưa các thỏa thuận đã ký thành dự án cụ thể, đồng thời mở rộng hợp tác trong năng lượng - dầu khí, du lịch và nghỉ dưỡng.

* Tiếp Giáo sư Ruslan Rodin, nhà khoa học của Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam - Liên bang Nga thời gian qua đã góp phần xây dựng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong nhiều lĩnh vực nền tảng.

Trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hợp tác không chỉ dừng ở đào tạo, trao đổi cán bộ và tri thức mà cần tạo ra các sản phẩm khoa học - công nghệ và kết quả nghiên cứu cụ thể.

Giáo sư Ruslan Rodin cho biết mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ và an ninh dữ liệu. Trên nền tảng quan hệ hợp tác giữa Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov và Đại học Quốc gia Hà Nội, phía Nga đề xuất thành lập Phân viện nghiên cứu Lomonosov tại Việt Nam, kết hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và quy trình chế tạo sản phẩm mới.

Hoan nghênh đề xuất này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam theo hướng thực chất, có chọn lọc và tập trung mạnh vào các công nghệ chiến lược.