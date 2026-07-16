Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Sơn La thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Sơn La xác định rõ mô hình phát triển, tập trung nguồn lực vào các động lực khác biệt, không đánh đổi môi trường, hướng tới xây dựng địa bàn xanh, an toàn và phên giậu vững chắc của Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Ảnh: TTXVN

Sáng 16/7, tại Sơn La, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La; đồng thời chỉ rõ kinh tế địa phương chưa tạo chuyển biến rõ về chất lượng, năng suất và sức chống chịu.

Doanh thu du lịch tăng chưa tương xứng với lượng khách; nhiều dự án đầu tư chậm triển khai, chưa chuyển hóa thành năng lực sản xuất thực tế; cơ cấu lao động chuyển dịch chậm; nguồn lực tài chính và khả năng tự chủ còn hạn chế.

TẬP TRUNG VÀO CÁC ĐỘNG LỰC TẠO KHÁC BIỆT

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định rõ mô hình phát triển và vị trí của Sơn La trong vùng Tây Bắc; thúc đẩy tăng trưởng nhưng không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội và kỷ cương quản lý.

Tỉnh không được dàn trải nguồn lực mà phải tập trung vào những động lực có khả năng tạo khác biệt, hướng tới trở thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng; đồng thời phát huy lợi thế về năng lượng, kinh tế lòng hồ và giao thương với Bắc Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo - Ảnh: TTXVN

Quy hoạch phải được cụ thể hóa thành danh mục dự án, quỹ đất, nguồn vốn, tiến độ và người chịu trách nhiệm. Đối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu và tuyến Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, tỉnh phải chuẩn bị các nút giao, trung tâm logistics, khu chế biến, dịch vụ, đô thị và điểm du lịch dọc tuyến.

Các tuyến kết nối cao tốc với khu du lịch, dịch vụ và vùng sản xuất phải được đầu tư đồng bộ, tránh tình trạng cao tốc hoàn thành nhưng kết nối tại địa phương vẫn ách tắc.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, khắc phục tình trạng vùng nguyên liệu và nhà máy thiếu gắn kết; tập trung vào các sản phẩm chủ lực như cà phê Arabica, cây ăn quả, chè, sữa và dược liệu.

Tỉnh cần thu hút đầu tư đồng bộ từ vùng trồng, thủy lợi, sơ chế, kho lạnh đến chế biến và phân phối; quy hoạch các vùng chăn nuôi lớn; tăng cường liên kết với viện nghiên cứu, trường đại học; chú trọng bảo vệ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Đối với du lịch, yêu cầu đặt ra là nâng cao giá trị thu được thay vì chỉ tăng số lượt khách; kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu và hình thành các tour nhiều ngày kết nối Mộc Châu, Vân Hồ, Tà Xùa, Ngọc Chiến, Quỳnh Nhai với lòng hồ thủy điện Sơn La.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng xây dựng Mộc Châu trở thành cao nguyên sinh thái đặc sắc, điểm đến quốc gia. Du lịch cộng đồng phải tránh phát triển tự phát, chất lượng thấp; chú trọng nâng cao dịch vụ, nguồn nhân lực và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Sơn La cũng phải phát triển công nghiệp có chọn lọc, ưu tiên chế biến sâu cà phê, trái cây, sữa, chè, dược liệu và lâm sản; đồng thời phát triển kho lạnh, vận tải và dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ.

Với điện mặt trời nổi, điện gió và các dự án năng lượng mới, phải tính toán đồng bộ khả năng truyền tải, an toàn hồ đập, giao thông thủy, cảnh quan và sinh kế cộng đồng, không để dự án hoàn thành nhưng không giải tỏa được công suất.

XÂY DỰNG ĐỊA BÀN XANH, AN TOÀN VÀ PHÊN GIẬU VỮNG CHẮC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lấy phát triển con người, giáo dục, ổn định dân cư và giảm nghèo bền vững làm trung tâm. Trước mắt, tỉnh phải chuẩn bị tốt năm học 2026-2027, rà soát đầy đủ trường lớp, giáo viên, thiết bị, nước sạch và các điều kiện cần thiết.

Sơn La cần thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân ít nhất một lần mỗi năm, lập hồ sơ sức khỏe điện tử; giải quyết căn cơ đời sống tại các khu tái định cư thủy điện; hoàn chỉnh dữ liệu số về hộ nghèo và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao năng lực vận hành chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu suất và phục vụ nhân dân.

Đối với các xã xa trung tâm, tỉnh phải kịp thời bổ sung cán bộ hoặc tổ chức các tổ hỗ trợ lưu động về đất đai, tài chính, xây dựng và công nghệ thông tin, không để hồ sơ tồn đọng.

Chuyển đổi số phải giúp người dân giảm đi lại, giảm khai lại thông tin và được giải quyết thủ tục nhanh hơn. Tỉnh cần đẩy mạnh phủ sóng 5G tại các khu vực trọng điểm, phát triển thương mại điện tử; đồng thời xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, kiên quyết thu hồi dự án không còn khả năng thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý nhiệm vụ giữ vững quốc phòng, an ninh, biên giới và khối đại đoàn kết các dân tộc. Với mục tiêu xây dựng Sơn La không ma túy vào năm 2030, tỉnh phải xác định rõ địa bàn, tuyến và nhóm nguy cơ cao; kết hợp đấu tranh với cai nghiện, quản lý sau cai và tạo việc làm.

Quan hệ với các tỉnh Bắc Lào cần đi vào thực chất, cụ thể hóa các thỏa thuận thành chương trình hợp tác về nông nghiệp, thương mại, giáo dục, y tế, phòng, chống ma túy và quản lý biên giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu mỗi mục tiêu phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, dự án, sản phẩm, nguồn lực, tiến độ và người chịu trách nhiệm; bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Đối với mục tiêu tăng trưởng, tỉnh phải xây dựng kịch bản theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn và sản phẩm chủ lực; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, không để đất đai và tài sản công bị chiếm giữ kéo dài; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công nhưng phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng bộ tỉnh phải nuôi dưỡng khát vọng phát triển mạnh mẽ nhưng thực chất, không khai thác tài nguyên quá mức để đổi lấy tăng trưởng ngắn hạn; phấn đấu xây dựng Sơn La thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của Tây Bắc, đồng thời là địa bàn xanh, an toàn và phên giậu vững chắc của Tổ quốc.