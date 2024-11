Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách đối ngoại của Việt Nam tại Trường Đại học Quốc gia Malaya

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vinh dự được đến thăm và phát biểu tại ngôi trường danh tiếng của Malaysia, không chỉ là biểu tượng của nền giáo dục Malaysia mà còn là một trong những trung tâm tri thức hàng đầu của khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ ấn tượng không chỉ ở các thành tựu mà Malaysia đã đạt được, mà còn ở những định hướng và kế hoạch lớn mà Chính phủ Malaysia đề ra và đang triển khai thực hiện. Đó là những chiến lược phát triển dài hạn mang tính đột phá, có tầm nhìn và hoài bão lớn, với mục tiêu trong 10 năm đưa Malaysia nằm trong nhóm 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới, một trong những “đầu tàu” khu vực về đổi mới, sáng tạo, các sản phẩm kỹ thuật cao và phát triển xanh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời với thế giới và khu vực. Việt Nam không thể thực hiện các mục tiêu nói trên nếu thiếu sự đoàn kết quốc tế trong sáng, sự ủng hộ quý báu và hợp tác hiệu quả của cộng đồng quốc tế, trong đó có Malaysia và các đối tác ASEAN.

Trong phần lớn chặng đường phát triển của hai nước, Việt Nam và Malaysia đã đồng hành, hợp tác, chia sẻ và cùng nhau vươn lên. Giao thương giữa hai nước đã bắt nguồn từ xa xưa trong lịch sử. Malaysia và quan hệ Việt Nam-Malaysia luôn chiếm vị trí quan trọng hàng đầu trong đường lối ngoại của Việt Nam.

Theo Tổng Bí thư, là những dân tộc đã sinh sống và phát triển lâu đời tại Đông Nam Á, Việt Nam và Malaysia chia sẻ những điểm tương đồng chiến lược to lớn. Hai nước cùng hiểu sâu sắc giá trị của độc lập, tự do và chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, do đã cùng phải hứng chịu những hậu quả của chế độ thực dân. Hai nước cùng có nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc, đa sắc tộc, coi trọng sự thống nhất trong đa dạng, ngày càng phát huy giá trị trong bối cảnh phát triển mới.

- Ảnh: TTXVN

Hai nước cùng có thế giới quan rộng mở, sẵn sàng hợp tác quốc tế, tiếp thu tinh hoa nhân loại, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau; cùng coi trọng những mối giao thương, liên kết quốc tế, thúc đẩy thương mại, đầu tư và công nghệ.

Trong một thế giới nhiều biến động, Việt Nam và Malaysia cùng chia sẻ những lợi ích chiến lược và quan điểm chung trên nhiều vấn đề quốc tế, trong đó có những vấn đề thuộc lợi ích sát sườn của mỗi bên, như bảo đảm tự chủ chiến lược của mỗi nước, của ASEAN trong một thế giới biến động, hạn chế tác động tiêu cực của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, bảo đảm không gian phát triển của hai nước.

Cùng là thành viên ASEAN, thành viên Phong trào Không liên kết, hai nước cùng có cách tiếp cận về đối ngoại hài hòa, thỏa đáng, không chọn bên mà lựa chọn những gì tốt nhất cho hòa bình, an ninh, phát triển của mỗi nước và của cả khu vực, dựa trên luật pháp quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện vừa thiết lập sẽ mở ra một kỷ nguyên phát triển mới trong quan hệ hai nước, hỗ trợ, bổ sung đắc lực cho con đường phát triển, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của mỗi nước và cả khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chặng đường tiếp theo của Việt Nam và Malaysia, của quan hệ hai nước cũng như việc bảo đảm một hệ thống quốc tế công bằng, rộng mở, dựa trên luật pháp quốc tế phụ thuộc lớn vào sự phát triển vững mạnh của ASEAN. Tương lai của ASEAN lại tùy thuộc vào quyết tâm của mỗi nước thành viên, trong đó có Malaysia và Việt Nam.

Trong hành trình phát triển tiếp theo, với quyết tâm thực hiện mục tiêu chiến lược kỷ niệm 100 lập quốc và chủ trương tăng cường đóng góp và trách nhiệm của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu, văn minh nhân loại, phù hợp với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2045, Việt Nam hiểu rõ trách nhiệm tham gia chủ động và đóng góp nhiều hơn cho công việc chung, với phương châm sáng tạo trong tư duy, đổi mới trong tiếp cận, linh hoạt trong triển khai, hiệu quả trong cách làm và quyết liệt trong hành động.

Việt Nam kỳ vọng về sự vươn lên hơn nữa của Cộng đồng ASEAN cũng như mỗi nước thành viên trong kỷ nguyên mới, vì sự phát triển của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Năm 2025 sắp tới, với vai trò Chủ tịch của Malaysia, Việt Nam tin tưởng ASEAN sẽ đạt được những bước tiến quan trọng hướng tới một cộng đồng thịnh vượng, đoàn kết và phát triển. Việt Nam cam kết mạnh mẽ sẽ đồng hành cùng Malaysia và ASEAN trên hành trình này.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng để thực hiện tầm nhìn đó, vai trò của các trí thức trẻ, nhà nghiên cứu và sinh viên ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Việt Nam và Malaysia đều chia sẻ quan điểm đặt con người ở vị trí trung tâm của sự phát triển. Lãnh đạo hai nước qua các thế hệ luôn coi giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ là nền tảng của phát triển. Đại học Quốc gia Malaya chính là biểu tượng của những nỗ lực đó ở Malaysia.

Việt Nam coi giáo dục-đào tạo là quốc sách, ưu tiên đầu tư cho phát triển, đi trước các lĩnh vực khác; coi phát triển nguồn nhân lực là một trong 3 đột phá chiến lược. Nhìn rộng ra khu vực, giáo dục-đào tạo chính là động lực, là nền tảng đưa ASEAN và mỗi nước thành viên vươn lên trong thế giới đầy biến động. Các trung tâm đào tạo, nghiên cứu của khu vực, trong đó có Đại học Quốc gia Malaya, sẽ góp phần định hình tương lai của khu vực, đóng góp rất quan trọng vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển không chỉ ở Đông Nam Á.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trả lời một số câu hỏi của giảng viên và sinh nhà trường liên quan đến đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Trong sáng 22/11, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Trung tâm Dữ liệu Quốc gia Malaysia.