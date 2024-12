Tổng Công ty Cảng hàng không đặt mục tiêu trong năm 2025 đón gần 119 triệu khách

Tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã đề ra mục tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của năm 2025.

Theo đó, năm 2025, ACV đặt mục tiêu sản lượng sản lượng hành khách 118,9 triệu khách, tăng 7,4% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế là 44 triệu tăng 7,2% so năm nay; khách trong nước 72,9 triệu, tăng 7,4% so năm 2024.

Về mặt kinh doanh, ACV đặt mục tiêu doanh thu đạt 21.782 tỷ đồng, tăng 1%/2024 (trong đó doanh thu thuần 20.918 tỷ đồng tăng 6%; doanh thu tài chính 864 tỷ đồng giảm 50% do dòng tiền chi cho các dự án); Lợi nhuận trước thuế đạt 10.713 tỷ đồng.

Về đầu tư, mở rộng, phát triển kết cấu hạ tầng cảng hàng không, Tổng công ty sẽ đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia bám sát theo đúng chỉ đạo của của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đáp ứng kế hoạch tiến độ đề ra. Phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác dự án quan trọng của ngành như: Nhà ga hành khách T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; Mở rộng nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Nội Bài; Khởi công mới một số các dự án quan trọng ngành giao thông vận tải như Nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Cát Bi trong quý I/2025; Mở rộng nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau; Nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không Đồng Hới trong quý I/2025.

Ngoài ra, Tổng công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo trì kết cấu hạ tầng khu bay theo kế hoạch đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt; hoàn thành hệ thống định mức; hoàn thành đo đạc xác định phạm vi, ranh giới, tài sản khu bay để sớm hoàn thành các bước xác định giá trị tài sản để chuẩn bị phương án tăng phần vốn Nhà nước tại ACV đối với tài sản kết cấu hạ tầng khu bay tại ACV theo kế hoạch của cấp có thẩm quyền.

Về ứng dụng khoa học công nghệ, ACV tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong hoạt động của doanh nghiệp, từng bước học tập, thích ứng và làm chủ công nghệ, từng bước thực hiện lộ trình Chuyển đổi số đến năm 2030.

Đại diện ACV cho biết Tổng công ty sẽ tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Đồng thời tăng cường phân cấp phân quyền đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thiện xây dựng hệ thống đánh giá công việc KPI; Sửa đổi, điều chỉnh quy chế trả lương, thưởng và xây dựng phương án khoán lương nhằm tạo ra cơ chế trả lương hợp lý và công bằng tạo động lực làm việc, nâng cao năng suất và thu hút nguồn lao động chất lượng cao.

Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của ACV, tổng hành khách thông qua các cảng hàng không trực thuộc ACV đạt 109 triệu khách, đạt 96% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế là 41 triệu khách, đạt 98% kế hoạch năm, tăng 26% so với năm 2023; khách quốc nội là 68 triệu khách, đạt 95% kế hoạch năm, giảm 15% so năm trước. Tổng hạ cất cánh đạt là 663.000 lượt chuyến, đạt 94% kế hoạch năm, giảm 7% so với năm 2023.

Bên cạnh đó, tổng doanh thu năm 2024 ACV là 21.466 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2023; lợi nhuận trước thuế ước đạt 11.981 tỷ đồng, tăng 35% so với năm ngoái; nộp ngân sách Nhà nước đạt 4.489 tỷ đồng.

Về tiến độ các dự án trọng điểm, ACV cho biết Dự án thành phần 3 Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành tiến độ thực hiện các hạng mục bám sát theo đúng chỉ đạo của của Chính phủ.

Ngoài ra, Quốc hội đã đã đồng ý điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, điều chỉnh thời gian đầu tư đường cất hạ cánh số 3 từ giai đoạn 2 sang giai đoạn 1. Dự kiến, toàn bộ phần thô công trường sẽ hoàn thành trong năm 2025, đảm bảo bám sát cam kết của ACV với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, trong năm 2024, ACV đã ký kết hợp đồng với Liên danh Incheon Airport để cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý, khai thác Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành. Đây là một bước quan trọng góp phần đảm bảo mục tiêu chuẩn bị và sẵn sàng chuyển giao khai thác đưa Sân bay Long Thành vận hành một cách thông suốt, an toàn ngay từ ngày đầu đưa vào khai thác.

Đối với Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3 Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, hiện tại tình hình thi công đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ theo kế hoạch, tổng khối lượng chung đã đạt khoảng 80% toàn dự án. ACV cùng các đơn vị quyết tâm phấn đấu đưa công trình về đích vào đúng dịp 30/4/2025 (rút ngắn 2 tháng so với hợp đồng), kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cũng trong năm 2024, ACV đã thực hiện triển khai nhiều dự án tại các cảng hàng không có ý nghĩa quan trọng đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương nói riêng và đất nước nói chung như: mở rộng nhà ga hành khách T2 Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài; mở rộng sân đỗ máy bay Cảng Hàng không Đồng Hới; xây dựng nhà ga hàng hóa Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi…

Song song đó, ACV đang tiếp tục triển khai các bước chuẩn bị đầu tư cho các dự án trọng điểm ngành giao thông như: Dự án Nhà ga hành khách T2 Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi; Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 Cảng Hàng không Đồng Hới; Dự án mở rộng nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đặc biệt, ACV đã đưa vào khai thác hệ thống thu phí không dừng tại 5 cảng hàng không gồm Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cát Bi, Phú Bài. Hệ thống này đã mang lại hiệu quả khai thác, giảm ùn tắc, tăng năng suất lao động. Hiện, Tổng công ty đang triển khai giai đoạn 2 cho các cảng hàng không còn lại.