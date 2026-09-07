Tổng dư nợ tín dụng của TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai hơn 6,3 triệu tỷ đồng, tăng 9%

Cùng thời điểm, tổng huy động vốn tại hai địa phương này cũng đạt 6,168 triệu tỷ đồng, tăng 7,4% so với cuối năm 2025. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh đóng góp phần lớn với 5,632 triệu tỷ đồng, chiếm 91,3% tổng huy động vốn trên địa bàn.
Theo Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2, nhìn chung, sự tăng trưởng tín dụng và huy động vốn tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai trong 7 tháng đầu năm 2026 đã cho thấy sự phát triển mạnh mẽ và ổn định của nền kinh tế khu vực. Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, cải cách hành chính và giữ ổn định lãi suất đã được các tổ chức tín dụng thực hiện hiệu quả, góp phần khai thác và sử dụng vốn một cách tối ưu. Điều này không chỉ giúp thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch năm mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế bền vững trong tương lai.
Đại diện Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 cho biết: tín dụng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu vốn cho các lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế. Tín dụng tiêu dùng đã tăng 7,1%, trong khi tín dụng xuất nhập khẩu cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Đặc biệt, dư nợ cho vay bằng ngoại tệ, dù chỉ chiếm 5,9% tổng dư nợ tín dụng, đã tăng 43% so với cuối năm 2025. Điều này phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động xuất nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm 2026.
Ngoài ra, hoạt động tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ. Dư nợ cho vay trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt 898,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm trước. Cho vay bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 843,2 nghìn tỷ đồng, tăng 6,8%. Lĩnh vực xây dựng cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với 397 nghìn tỷ đồng, tăng 13,8%. Ngoài ra, cho vay trong lĩnh vực du lịch và logistics cũng có sự tăng trưởng đáng kể, lần lượt đạt 78,7 nghìn tỷ đồng và 160 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% và 7,3%.
Bên cạnh đó, tăng trưởng tín dụng trong 7 tháng đầu năm 2026 còn gắn liền với việc thực hiện các chương trình tín dụng của Ngân hàng Nhà nước. Các chương trình này bao gồm cho vay ngắn hạn bằng tiền đồng đối với 5 nhóm ngành lĩnh vực như: Nông nghiệp và nông thôn; Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Xuất khẩu; Công nghiệp hỗ trợ và Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Chương trình tín dụng chính sách và giải ngân các gói tín dụng ưu đãi lãi suất cũng được triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
"Nếu đồng yên tiếp tục mạnh lên, quá trình giảm đòn bẩy từ từ có thể biến thành một đợt tháo chạy nhanh chóng và tự khuếch đại", một. chiến lược gia nhận định....
Hơn một triệu thẻ tín dụng, top 3 toàn thị trường về chi tiêu và quy mô giao dịch vượt 5 tỷ USD tiếp tục khẳng định vị thế top đầu của VIB trên thị trường thẻ Việt Nam.
Các chính phủ trên thế giới đang đối mặt với áp lực tài khóa ngày càng lớn khi tiền lãi nợ công tăng cao, cạnh tranh trực tiếp với các hạng mục chi tiêu thiết yếu khác trong ngân sách...
Từ mức 500.000 đồng và 1 triệu đồng tùy phương thức nhập khẩu, ngưỡng miễn thuế đối với hàng hóa giá trị nhỏ được đề xuất thống nhất xuống 100.000 đồng. Thay đổi này đặt ra yêu cầu mới đối với hoạt động nhập khẩu qua thương mại điện tử, đồng thời nhằm hạn chế tình trạng chia nhỏ đơn hàng, khai thấp giá trị để hưởng ưu đãi thuế…
Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chứng kiến những sự chuyển dịch sâu sắc, Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) đang đứng trước cơ hội lịch sử để nâng tầm mối quan hệ hợp tác đầu tư...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Chi phí bình quân người lao động Việt Nam phải chi trả để có việc làm ở nước ngoài giảm 23,8% trong giai đoạn 2021-2025, trong khi thu nhập bình quân ngay trong tháng làm việc đầu tiên tăng 25,4%.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...