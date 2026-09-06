Tổng giám đốc DMX tiếp tục mua thêm 732.000 cổ phiếu

Thời gian giao dịch từ ngày 10/9 đến ngày 9/10/2026 theo phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn.

Sơ đồ giá cổ phiếu DMX trên TradingView.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (mã DMX-HOSE).

Theo đó, Ông Đoàn Văn Hiểu Em - Tổng giám đốc DMX đăng ký mua thêm 732.000 cổ phiếu DXM, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu, từ ngày 10/9 đến ngày 9/10/2026 theo phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn.

Nếu thành công, ông Đoàn Văn Hiểu Em sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ 4.101.098 cổ phiếu, chiếm 0,3235% lên 4.833.098 cổ phiếu, chiếm 0,3812%.

Mới đây, ông Đoàn Văn Hiểu Em - thành viên HĐQT MWG vừa đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG, từ ngày 7/9 đến ngày 6/10/2026. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

Mục đích nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư để chuyển sang đầu tư vào cổ phiếu CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (mã DMX) với định hướng đồng hành dài hạn.

Nếu thành công, ông Đoàn Văn Hiểu Em sẽ giảm sở hữu từ 2.268.057 cổ phiếu, chiếm 0,154% xuống còn 1.268.057 cổ phiếu, chiếm 0,086% vốn tại MWG.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 6/5 đến 21/5/2026, ông Hiểu Em cũng đã bán ra 2 triệu cổ phiếu MWG với mục đích tương tự.

Mới đây, DMX đã thanh toán cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2025 với tỷ lệ 40% (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng) vào ngày 26/8.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, DMX mang về doanh thu thuần 65.280 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 4.876 tỷ đồng, tăng 73% và lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng tăng 62% lên 4.641 tỷ đồng.

Theo DMX thì lợi nhuận tăng là do doanh thu trên BCTC hợp nhất và riêng 6 tháng đầu năm 2026 tăng lần lượt 27,4% và 29,6% so với cùng kỳ; biên lợi nhuận gộp trên BCTC hợp nhất và riêng cải thiện lần lượt đạt 20,1% và 19,7%. Ngoài ra, công ty tiếp tục quản lý và kiểm soát hiệu quả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

DMX mới lên sàn HOSE vào ngày 6/8/2026 với giá 80.000 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên ngày 4/9, giá cổ phiếu DMX đứng giá tại mức 78.000 đồng/cổ phiếu.