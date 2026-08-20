Tổng thống Trump tuyên bố “chiến tranh kinh tế” với Iran, UAE cắt quan hệ kinh tế với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/8 tuyên bố Mỹ sẽ phát động một chiến dịch mà ông gọi là "chiến tranh kinh tế và cô lập chưa từng có" đối với Iran...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Nhà Trắng.

Trước đó cùng ngày, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tuyên bố cắt đứt mọi giao dịch kinh tế và tài chính với Tehran nhằm đáp trả các cuộc tấn công tên lửa của Iran nhằm vào nước này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhấn mạnh rằng đây sẽ là một cuộc chiến kinh tế với quy mô chưa từng thấy, với các hình phạt tài chính nghiêm khắc đối với bất kỳ quốc gia nào giúp Iran né tránh các lệnh trừng phạt.

“Chưa có ai tạo cơ hội lớn cho Iran để đạt được một thỏa thuận như tôi, nhưng đáng tiếc là Iran đã không tận dụng cơ hội đó”, ông chủ Nhà Trắng viết trong bài đăng. Ông cũng cho rằng hải quân, không quân và các cơ sở sản xuất quân sự của Iran đã bị phá hủy, còn đồng tiền của nước này đã không còn giá trị.

Tổng thống Trump cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào có các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay hoặc cơ quan chính phủ cung cấp "phao cứu sinh" cho Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh tế to lớn. Ông nêu rõ các kênh như buôn lậu dầu, hạn ngạch hoán đổi tiền tệ, các đơn vị chuyển tiền mặt, sàn giao dịch, tổ chức đăng ký tàu và các công ty bình phong là những kênh cần phải chấm dứt giao dịch với Iran ngay lập tức. Ông cũng nhấn mạnh rằng Iran sẽ không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Thông báo này mở rộng chiến dịch gây sức ép mà chính quyền ông Trump đã tiến hành từ tháng 4 năm nay dưới tên gọi Operation Economic Fury (tạm dịch: Chiến dịch Thịnh nộ kinh tế), nhằm cắt đứt các nguồn thu ngoại tệ của Chính phủ Iran.

Đến nay, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã cáo buộc Washington leo thang các biện pháp trừng phạt sau khi các đợt trừng phạt trước đó không thể khiến Tehran khuất phục. Ông gọi cách tiếp cận này là một rào cản cho bất kỳ lối thoát đàm phán nào khỏi xung đột.

Cùng ngày 19/8, UAE - một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Iran - tuyên bố đình chỉ tất cả các giao dịch thương mại và tài chính với Tehran, sau khi cáo buộc Iran bắn tên lửa đạn đạo vào quốc gia vùng Vịnh này - một cáo buộc mà Tehran phủ nhận. Trong một tuyên bố, UAE cho biết sẽ ngừng các giao dịch thương mại và tài chính với Iran cho đến khi có thông báo mới trong bối cảnh "leo thang làm suy yếu hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế”.

Cảnh báo tên lửa đã vang lên ở Dubai vào tối ngày thứ Ba (18/8), kêu gọi cư dân tìm nơi trú ẩn. Bộ Quốc phòng UAE sau đó cho biết hai tên lửa nhắm vào giao thông hàng hải đã rơi xuống biển, trong đó chỉ có một quả đến được vùng biển UAE. Iran phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

UAE và Iran đã có mối quan hệ thương mại chặt chẽ trong nhiều thế hệ do vị trí địa lý gần gũi và mối liên kết lịch sử sâu sắc. UAE đã là đối tác thương mại hàng đầu của Iran trong những năm gần đây, và Tehran dựa vào mối quan hệ này để tiếp cận hàng hóa nước ngoài và các ngoại tệ mạnh. Việc UAE xa lánh sẽ gia tăng áp lực lên Iran, đúng vào lúc Mỹ triển khai “chiến tranh kinh tế” như tuyên bố của ông Trump.

"Không có cuộc đàm phán hay cuộc trò chuyện nào đang diễn ra, hoặc được lên lịch, với Cộng hòa Hồi giáo Iran. Phong tỏa hải quân vẫn còn hiệu lực và có hiệu lực. Eo biển Hormuz đang mở và hoạt động”, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social vào hôm 18/9.

Tuy nhiên, dữ liệu vận tải biển cho thấy, lưu lượng tàu đi qua được eo biển Hormuz trong những ngày gần đây vẫn rất nhỏ giọt, và một số tàu cố gắng đi qua đã bị tấn công.

"Nếu Tổng thống Trump muốn Iran lùi bước, Mỹ cũng sẽ phải có những nhượng bộ”, bà Karen Young, một học giả nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Chính sách năng lượng Toàn cầu của Đại học Columbia, nói với kênh Bloomberg Television.

"Và điều Iran muốn là tiếp cận các tài sản bị đóng băng và được giảm nhẹ các lệnh trừng phạt. Đó sẽ phải là một phần của bất kỳ cuộc đàm phán nào, nhưng không phải là một phần của các cuộc đàm phán ở thời điểm hiện tại theo như những gì chúng ta biết”, bà Young nói.

Các quan chức Iran đã nói rằng họ đang đàm phán một thỏa thuận với Oman về cách quản lý eo biển Hormuz và việc mở cửa trở lại eo biển này sẽ phụ thuộc vào việc Mỹ đáp ứng tất cả các điều khoản đã nhất trí trong thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 6, bao gồm việc chấm dứt phong tỏa các hải cảng của Iran và giải phóng tài sản bị đóng băng của nước này.