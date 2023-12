Tổng thu nội địa TP.HCM vượt chỉ tiêu thu thuế năm 2023

Chiều 26/12, Cục Thuế TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2024. Theo đó, trong năm 2023, với nỗ lực trong công tác quản lý và triển khai thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023, tổng thu nội địa cả năm ước thu được 318.288 tỷ đồng, đạt và vượt 100% dự toán pháp lệnh so với cùng kỳ năm 2022.

Để đạt được kết quả đó, Cục Thuế TP.HCM đã tăng cường công tác đôn đốc nộp tờ khai, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ việc kê khai thuế của người nộp thuế, tiếp tục chú trọng việc kiểm kê, rà soát thông tin người nộp thuế trên ứng dụng của cơ quan thuế, đảm bảo kiểm soát, nắm bắt kịp thời đối tượng nộp thuế, để đưa vào diện theo dõi, quản lý thuế.

Ngoài ra, trong năm 2023, Cục Thuế TP.HCM đã tập trung ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp quản lý hóa đơn dựa trên kết quả phân tích rủi ro, xác định người nộp thuế có dấu hiệu nghi ngờ gian lận trong sử dụng hóa đơn để đưa vào kế hoạch kiểm tra, thanh tra; xử lý thuế đối với các hành vi mua, bán hóa đơn trái pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh công tác quản lý thu đối với hoạt động thương mại điện tử; thực hiện chuyên đề kiểm soát hoạt động chuyển giá đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết; tổ chức theo dõi sát sao tình hình nợ thuế để đôn đốc nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ trực tuyến nhằm hỗ trợ người nộp thuế trong các giao dịch hành chính thuế; quyết liệt triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn II đối với hộ, cá nhân kinh doanh; triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” nhằm khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ để tăng cường quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng biểu dương những nỗ lực của Cục Thuế TP.HCM đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Năm 2024, Tổng Cục thuế, Bộ Tài chính giao chỉ tiêu cho ngành thuế TP.HCM là 351.860 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2023. Do vậy, Cục Thuế phải xác định nhiều giải pháp để đạt nhiệm vụ đề ra. Năm 2024, tình hình sẽ còn khó khăn, do đó, cần phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Dũng đề nghị Cục Thuế tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi sản xuất, tham mưu cho lãnh đạo Thành phố các chính sách về thuế để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, để phục hồi kinh doanh, làm tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh hơn hoạt động chuyển đổi số theo chủ đề năm, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, giảm thời gian cho người nộp thuế, giảm nợ thuế, chống thất thu thuế; Tham mưu mở rộng đối tượng thu thuế, để bảo đảm tính công bằng trong kinh doanh, bảo đảm nguồn thu cho Thành phố.

Cục trưởng Cục thuế TP.HCM Nguyễn Nam Bình cho biết, trong năm 2024, Cục Thuế sẽ triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp quản lý thu; Hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước được giao; Thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống Thuế đến năm 2030 mà trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện công tác quản lý thuế dựa trên nền tảng thuế điện tử; Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền hỗ trợ, chú trọng cung cấp các dịch vụ thuế điện tử nhằm tạo thuận lợi giảm chi phí và thời gian cho người nộp thuế; Triển khai kịp thời các chính sách thuế mới, các chính sách miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ người nộp thuế nhanh chóng phục hồi, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu lực trong năm 2024…

Theo thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan vừa công bố, tháng 11, xuất khẩu của TP.HCM đạt 3,62 tỷ USD dẫn đầu cả nước. Ở vị trí thứ hai, Bắc Ninh đạt 3,47 tỷ USD. Như vậy, sau 2 tháng liên tiếp (tháng 8 và 9) để mất vị trí số 1 xuất khẩu về tay Bắc Ninh, tháng 11 TPHCM đã trở lại vị trí quen thuộc. Tuy vậy, kim ngạch xuất khẩu tháng 11 của cả 2 địa phương kể trên đều giảm so với tháng 10/2023.

Trong tháng 11 còn một số địa phương đạt kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD trở lên gồm: Bắc Giang, Bình Dương, Hải Phòng, Đồng Nai, Thái Nguyên, Hà Nội.

Về hoạt động xuất khẩu cả nước nói chung, Tổng cục Hải quan đã có thống kê sơ bộ nửa đầu tháng 12 (1-15/12/2023). Theo đó, nửa đầu tháng 12, xuất khẩu đạt hơn 15 tỷ USD.

Đáng chú ý, trong 15 ngày đầu tháng 12 có 4 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên. Cụ thể, dẫn đầu là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 2,51 tỷ USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 1,86 tỷ USD; điện thoại và linh kiện đạt 1,79 tỷ USD; dệt may đạt 1,35 tỷ USD.

Ngoài ra, nhiều nhóm hàng đạt kim ngạch hàng trăm triệu USD như: giày dép; gỗ và sản phẩm gỗ; phương tiện vận tải và phụ tùng; thủy sản; sắt thép…

Tính chung từ đầu năm đến 15/12, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 337,61 tỷ USD, giảm khoảng 18,4 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương giảm khoảng 5,2%).