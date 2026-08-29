Toyota Việt Nam đầu tư dự án hiện đại hóa nhà máy tại Phú Thọ quy mô hơn 280 triệu USD

Dự án lắp ráp, sản xuất xe ô tô các loại và phụ tùng ô tô, cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa và nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc tại thị trường Việt Nam có tổng vốn đầu tư hơn 283 triệu USD dự kiến bắt đầu thi công từ tháng 5/2027…

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trao Quyết định và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh dự án của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam cho ông Osamu Hirata, Tổng giám đốc Công ty. Ảnh: phutho.vn

Ngày 28/8, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ trao Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án lắp ráp, sản xuất xe ô tô các loại và phụ tùng ô tô, cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa và nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc tại thị trường Việt Nam cho Công ty Ô tô Toyota Việt Nam.

Theo nội dung điều chỉnh, Dự án lắp ráp, sản xuất xe ô tô các loại và phụ tùng ô tô, cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa và nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc tại thị trường Việt Nam có tổng vốn đầu tư hơn 283 triệu USD; diện tích đất sử dụng hơn 28,6ha; quy mô sản xuất, lắp ráp khoảng 52.000 xe ô tô mỗi năm; dự kiến bắt đầu thi công từ tháng 5/2027.

Dự án bổ sung mục tiêu lắp ráp, sản xuất xe ô tô và phụ tùng ô tô các loại, bao gồm các dòng xe điện hóa; triển khai các hạng mục xưởng sơn và xưởng dập, sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác. Các hạng mục được đầu tư theo hướng hiện đại hóa công nghệ và nâng cao mức độ tự động hóa, góp phần tăng cường năng lực sản xuất, bảo đảm chất lượng sản phẩm và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Hai xưởng dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2029, tạo nền tảng cho việc sản xuất các mẫu xe CKD mới tại Việt Nam. Đây là cơ sở quan trọng để Toyota Việt Nam triển khai kế hoạch hiện đại hóa hoạt động sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng xu hướng chuyển đổi xanh của ngành công nghiệp ô tô.

Đại diện UBND tỉnh Phú Thọ cùng đại diện Công ty Ô tô Toyota Việt Nam chụp ảnh tại buổi lễ. Ảnh: phutho.vn

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, việc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam nhận Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án lắp ráp, sản xuất xe ô tô các loại và phụ tùng ô tô, cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa và nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc tại thị trường Việt Nam không chỉ là thủ tục đầu tư mà là dấu mốc mới trong chặng đường hơn 30 năm Toyota Việt Nam đầu tư, sản xuất, kinh doanh và gắn bó lâu dài với tỉnh Phú Thọ.

Đây là dự án tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư, thực hiện thủ tục hành chính áp dụng “Luồng xanh”, rút ngắn 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Trong thời gian 1 tuần, UBND tỉnh và Sở Tài chính đã hoàn thành việc cấp quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Toyota Việt Nam. Thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục hỗ trợ công ty để dự án đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty Toyota Việt Nam triển khai dự án theo đúng kế hoạch đã cam kết, trong đó ưu tiên đổi mới công nghệ, tự động hóa, sử dụng tiết kiệm năng lượng, đưa các công nghệ sản xuất hiện đại, các dòng xe điện hóa và công nghệ thân thiện với môi trường vào sản xuất và tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Tiếp tục mở rộng mạng lưới các doanh nghiệp Việt Nam cung cấp linh kiện để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực người Việt Nam giữ các vị trí quan trọng trong hệ thống dây chuyền cũng như trong lĩnh vực quản lý của Công ty Toyota Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan đã dành cho doanh nghiệp sự ủng hộ mạnh mẽ, chỉ đạo, hướng dẫn và phê duyệt kịp thời dự án đầu tư theo cơ chế "Luồng xanh", ông Osamu Hirata, Tổng Giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam khẳng định dự án được phê duyệt tiếp thêm niềm tin, tạo nền tảng vững chắc để Toyota bước sang một giai đoạn phát triển mới, với động lực từ chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tự động hóa và điện hóa, và trên hết là chuyển đổi về con người.

Với trung tâm đào tạo mới cùng các cơ sở sản xuất được hiện đại hóa, Toyota cam kết tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam, trang bị cho người lao động những kiến thức và kỹ năng bắt kịp xu thế ngành ô tô toàn cầu.

Bên cạnh đó, bằng việc duy trì hệ thống nhà cung ứng và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, dự án sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ, tạo việc làm, chuyển giao công nghệ và tăng thu ngân sách; qua đó giúp Phú Thọ giữ vững vị thế là một trung tâm công nghiệp ô tô trọng điểm của khu vực phía Bắc.