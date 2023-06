TP.HCM: Đề xuất thông qua danh mục 45 dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vừa có đề xuất danh mục 45 dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích hơn 357 ha gửi UBND TP.HCM xem xét, trình HĐND TP.HCM thông qua để thực hiện các dự án.

Theo báo cáo, chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn TP.HCM được duyệt trong cả kỳ quy hoạch 2011-2020 là 14.773 ha, trong đó giai đoạn 2011-2015 là 1.512 ha, giai đoạn 2016-2020 là 13.261ha.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, diện tích đất đã được Thủ tướng Chính phủ, HĐND TP.HCM cho phép chuyến mục đích sử dụng đất nhưng sau 03 năm không thực hiện là 3.508 ha; đã chuyển mục đích sử dụng là 3.692 ha. Tính đến nay, trên địa bàn TP.HCM vẫn còn 13.078 ha đất trồng lúa chưa chuyển mục đích sử dụng.

Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND TP.HCM xem xét, trình HĐND thành phố thông qua danh mục 45 dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với tổng diện tích 357,48ha.

Trong đó, 5 dự án đăng ký mới với diện tích 28,26 ha; 01 dự án đã được thông qua năm 2021 về danh mục cần thu hồi đất, nay trình bổ sung thông qua chuyển mục đích sử dụng đất lúa với diện tích 0,6 ha…

Đặc biết, có 02 dự án đã được thông qua Nghị quyết thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa nay đã quá 3 năm chưa triển khai thực hiện với diện tích 4,3 ha…

Theo quy định, đối với dự án đã có Nghị quyết HĐND TP.HCM và đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (nhưng nay đã quá 3 năm mà chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất), UBND TP.HCM phải điều chỉnh, hủy bỏ… Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất tiếp tục thực hiện đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện. Nguyên nhân, 2 dự án trên là dự án công trình công cộng, phục vụ nhu cầu cần thiết của địa phương trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội, phục vụ chỉnh trang phát triển đô thị. Qua rà soát, nhận thấy 02 dự án trên đã đầy đủ pháp lý để triển khai thực hiện trong năm 2023.

Ngoài một số dự án hạ tầng giao thông, phần lớn các dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất trong danh mục này là các dự án bất động sản thương mại, tập trung tại TP.Thủ Đức (19 dự án) và huyện Nhà Bè (10 dự án).

Cụ thể, tại TP.Thủ Đức, những dự án bất động sản có đất trồng lúa được đề xuất chuyển mục đích sử dụng với diện tích lớn như: Khu đất 9,6 ha (phường An Khánh) của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản SunCity; Khu nhà ở Eastpoint và Khu nhà ở (phường Phú Hữu) của Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Hưng Phú; Khu nhà ở (phường Phú Hữu) của Công ty TNHH Sanctuary Cove; Chung cư Opal City (phường Phước Long B) của Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Thăng Long; Khu căn hộ Điền Phúc Thành, (phường An Khánh) của Công ty cổ phần Bất động sản Điền Phúc Thành; dự án nhà ở xã hội (phường Long Phước) của Công ty cổ phần phát triển Thành Phố Xanh cần chuyển mục đích 8,08 ha diện tích đất trồng lúa …

Tại huyện Nhà Bè có các dự án như: Khu nhà ở Lavila De Lago (xã Phước Kiển) của Công ty TNHH Sài Gòn An Phú; Khu dân cư Nhơn Đức Nhà Bè của Công ty cổ phần Bất động sản Nhà Bè; Khu dân cư ven sông Nhơn Đức của Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn; khu dân cư An Hưng (xã Nhơn Đức) của Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ An Hưng cần chuyển 8,05 ha đất trồng lúa…

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023, TP.HCM có 4 dự án với tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa là 21,32 ha; bổ sung chuyển mục đích sử dụng 0,7 ha đất trồng lúa tại 2 dự án cần thu hồi đất từ năm 2021; 13 dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nhưng đã quá thời hạn 3 năm. Việc chuyển mục đích sử dụng 30,77 ha đất nông nghiệp tại các dự án này vẫn được tiếp tục thực hiện.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, tổng diện tích đất nông nghiệp năm 2020 là 111.875 ha, giai đoạn 2015-2020 diện tích đất nông nghiệp giảm 3.623 ha, trung bình giảm 725 ha/năm. Nguyên nhân, quá trình đô thị hóa đất nông nghiệp chủ yếu chuyển sang đất phi nông nghiệp để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng và đất ở.

Trong đó, diện tích đất trồng lúa năm 2020 là 15.586 ha, giảm 3.089 ha so với 2015 (đất chuyên trồng lúa giảm 1.468 ha). Như vậy, chỉ tiêu đất trồng lúa còn lại để chuyển mục đích sử dụng là 10.172 ha.

Dù quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất góp phần phát triển ổn định thị trường bất động sản, khai thác tốt hơn nguồn lực đất đai, làm cho việc sử dụng đất đai ngày càng tiết kiệm và đạt hiệu quả cao, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và tăng thu ngân sách.

Tuy nhiên, hiện nay quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đạt thấp so với chỉ tiêu đề ra; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, nhiều dự án kéo dài vẫn chưa kết thúc, dẫn đến tiến độ dự án chậm, vốn đầu tư tăng; các dự án có sử dụng vốn ngân sách để bồi thường, đầu tư xây dựng được bố trí vốn chậm, hạn chế…