TP.HCM đón gần 1,4 triệu lượt khách quốc tế trong 3 tháng đầu năm

Thống kê từ Sở Du lịch cho thấy, khách quốc tế đến TP.HCM tháng 3/2024 đạt gần 481.000 lượt, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế trong 3 tháng đầu năm 2024 ngành du lịch thành phố đón gần 1,4 triệu lượt, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 23% so với kế hoạch năm 2024.

Trong khi đó, khách du lịch nội địa đến TP.HCM tháng 3/2024 ước đạt hơn 2,9 triệu lượt, lũy kế 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt hơn 8 triệu lượt, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 21,2% so với kế hoạch năm 2024.

Tổng thu du lịch tháng 3/2024 của TP.HCM ước đạt 15.975 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2023, lũy kế 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt 44.710 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 23,5% so với kế hoạch năm 2024.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết trong quý 2/ 2024, Sở Du lịch thành phố sẽ tham mưu UBND thànth phố phê duyệt chiến lược phát triển du lịch TP.HCM đến năm 2030.

Đồng thời, tiếp tục triển khai Đề án phát triển du lịch thông minh trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, TP.HCM tiếp tục triển khai sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; phát triển sản phẩm du lịch đường thủy giai đoạn 2023 - 2024; xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch đêm…

Với tín hiệu khởi sắc trên, ngành du lịch TP.HCM đặt mục tiêu năm 2024 này sẽ đón khoảng 6 triệu lượt khách quốc tế, 38 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch ước đạt 190.000 tỷ đồng.

Ngay đầu quý 2/2024, Sở Du lịch sẽ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị của thành phố tổ chức Ngày hội du lịch TP.HCM lần 20 năm 2024, Lễ hội sông nước lần 2 năm 2024, tổ chức hoạt động xúc tiến du lịch tại Đức… để thu hút du khách trong và ngoài nước mùa du lịch hè.

Theo đó, đầu tháng 4 thành phố sẽ tổ chức Ngày hội Du lịch 2024 với điểm nhấn của là sự "bùng nổ" các chương trình kích cầu du lịch. Sự kiện sẽ được diễn ra từ ngày 4 đến 7/4 tại Công viên 23/9 (quận 1), Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 20 có sự tham gia của hơn 100 gian hàng, trong đó, có 43 gian hàng các tỉnh, thành, 35 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và các đơn vị khác.

Đến nay sự kiện đã thu hút gần 400 sản phẩm, dịch vụ du lịch của các công ty lữ hành, các cơ sở lưu trú, các điểm tham quan,… đăng ký tham gia chương trình với nhiều chính sách khuyến mãi, giá ưu đãi lên đến 50%. Cùng với đó, nhiều quà tặng và các dịch vụ đi kèm hấp dẫn khi khách đến tham quan ngày hội và đăng ký tour du lịch. Bên cạnh đó, ngày hội còn có chuỗi các hoạt động hội thảo, hội nghị xúc tiến về các vấn đề đang được xã hội quan tâm như đào tạo nguồn nhân lực, nguồn lao động, mô hình kinh doanh theo xu hướng mới…

Theo Sở Du lịch TP.HCM, qua 19 năm tổ chức, Ngày hội Du lịch thành phố đã khẳng định được vị thế, vai trò là một trong những sự kiện thường niên quan trọng của ngành du lịch thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Sở Du lịch TP.HCM nhận định mặc dù trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng với tiêu chí phục vụ người dân và du khách có một mùa du lịch sôi động, các doanh nghiệp đã tham gia hưởng ứng mạnh mẽ chương trình kích cầu du lịch.